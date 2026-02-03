Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

Torek,
3. 2. 2026,
21.41

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Torek, 3. 2. 2026, 21.41

1 ura, 13 minut

To so Slovenci, omenjeni v Epsteinovih dosjejih

Avtorji:
M. T., STA

Jeffrey Epstein | Jeffrey Epstein, ki je bil znan po stikih s številnimi vplivnimi osebami, je leta 2019 v zaporu v New Yorku storil samomor. | Foto Ministrstvo za pravosodje ZDA

Jeffrey Epstein, ki je bil znan po stikih s številnimi vplivnimi osebami, je leta 2019 v zaporu v New Yorku storil samomor.

Foto: Ministrstvo za pravosodje ZDA

V zadnjem svežnju dokumentov iz tako imenovanih Epsteinovih dosjejev, ki jih je v petek objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, so se pojavila tudi nekatera slovenska imena, je poročala televizija POP TV.

Omemba nikakor ne pomeni povezave z Epsteinovimi zločini

V dokumentih iz preiskav pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina so med drugim omenjena imena nekdanjega predsednika republike Danila Türka, nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek in filozofa Slavoja Žižka. Ta imena so sicer v dokumentih navedena v kontekstih, ki niso povezani z Epsteinovimi neprimernimi dejanji, je poročala televizija.

Razkritje komunikacije o Luki Koper

V dosjejih je bila med drugim razkrita tudi komunikacija med Epsteinom in nekdanjim slovaškim zunanjim ministrom Miroslavom Lajčakom, ki je po razkritju odstopil z mesta svetovalca premierja Roberta Fica. Lajčaka se v dokumentih med drugim omenja tudi kot vezni člen med družbo iz Dubaja in Luko Koper.

V petek objavljeni sveženj dokumentov velja za največjega do zdaj, saj obsega približno tri milijone strani, 180 tisoč fotografij in okoli dva tisoč videoposnetkov. Epstein, ki je bil znan po stikih s številnimi vplivnimi osebami, je leta 2019 v zaporu v New Yorku storil samomor.

