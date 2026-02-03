To so Slovenci, omenjeni v Epsteinovih dosjejih

V zadnjem svežnju dokumentov iz tako imenovanih Epsteinovih dosjejev, ki jih je v petek objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, so se pojavila tudi nekatera slovenska imena, je poročala televizija POP TV.

Omemba nikakor ne pomeni povezave z Epsteinovimi zločini

V dokumentih iz preiskav pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina so med drugim omenjena imena nekdanjega predsednika republike Danila Türka, nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek in filozofa Slavoja Žižka. Ta imena so sicer v dokumentih navedena v kontekstih, ki niso povezani z Epsteinovimi neprimernimi dejanji, je poročala televizija.

Razkritje komunikacije o Luki Koper

V dosjejih je bila med drugim razkrita tudi komunikacija med Epsteinom in nekdanjim slovaškim zunanjim ministrom Miroslavom Lajčakom, ki je po razkritju odstopil z mesta svetovalca premierja Roberta Fica. Lajčaka se v dokumentih med drugim omenja tudi kot vezni člen med družbo iz Dubaja in Luko Koper.

V petek objavljeni sveženj dokumentov velja za največjega do zdaj, saj obsega približno tri milijone strani, 180 tisoč fotografij in okoli dva tisoč videoposnetkov. Epstein, ki je bil znan po stikih s številnimi vplivnimi osebami, je leta 2019 v zaporu v New Yorku storil samomor.