V paniki so stekli na ulice: Toskano je močno streslo

Italijansko deželo Toskana je danes stresel potres z magnitudo 4,1. Najmočnejše sunke so zabeležili v okolici mesta Pistoia, potresne sunke so čutili tudi v Firencah.

Za zdaj ni poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot piše na spletni strani italijanskega Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV), so se tla tresla ob 9.40. Epicenter je bil v okolici mesta Pistoia.

⚠️Scossa di terremoto tra la magnitudo 3.9 e 4.4 avvertita pochi minuti fa tra Prato, Firenze e Pistoia. Dati INGV preliminari. https://t.co/jNfLeYY8dW — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) March 26, 2026

Številni prebivalci so v paniki stekli na ulice, tudi v Firencah, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.