Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
26. 3. 2026,
11.27

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Četrtek, 26. 3. 2026, 11.27

1 minuta

V paniki so stekli na ulice: Toskano je močno streslo

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
potres, Toskana | Poročil o morebitni škodi ali žrtvah potresa za zdaj ni. | Foto X/@SismoDetector

Poročil o morebitni škodi ali žrtvah potresa za zdaj ni.

Foto: X/@SismoDetector

Italijansko deželo Toskana je danes stresel potres z magnitudo 4,1. Najmočnejše sunke so zabeležili v okolici mesta Pistoia, potresne sunke so čutili tudi v Firencah.

Za zdaj ni poročil o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot piše na spletni strani italijanskega Nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV), so se tla tresla ob 9.40. Epicenter je bil v okolici mesta Pistoia.

Številni prebivalci so v paniki stekli na ulice, tudi v Firencah, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Italija škoda magnituda panika potres Toskana
