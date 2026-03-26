Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
11.56

1 ura, 11 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
FIFA SP 2026

Četrtek, 26. 3. 2026, 11.56

1 ura, 11 minut

Zadnja faza prodaje vstopnic za SP 2026 se začenja 1. aprila

Kdaj gredo v prodajo zadnje vstopnice za SP 2026?

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Argentina francija | Na SP 2026 bo branil naslov z Argentino Lionel Messi. | Foto Reuters

Na SP 2026 bo branil naslov z Argentino Lionel Messi.

Foto: Reuters

Četrta in zadnja faza prodaje vstopnic za letošnje nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, se bo začela 1. aprila, je v sredo sporočila Mednarodna nogometna zveza Fifa. Ob tem krovna zveza ni navedla, koliko vstopnic bo v tej fazi na voljo.

Faza "last-minute" bo zatem odprta vse do konca prvenstva, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navaja Fifa. Vstopnice bodo postopoma dajali v prodajo, občasno bodo sprostili tudi vstopnice na isti dan za določene tekme.

Ta faza je tudi zadnja uradna faza prodaje vstopnic. Po navedbah Fife je bilo v prejšnjih fazah prodanih več kot milijon vstopnic, prejeli so več kot 500 milijonov zahtevkov.

V celoti Fifa pričakuje prodajo približno sedmih milijonov vstopnic glede na zmogljivost 16 stadionov, ki bodo tekom SP gostili dvoboje prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na tem turnirju bo prvič igralo 48 ekip.

Fifa je bila zaradi cen vstopnic sicer deležna ostrih kritik, v torek je Združenje nogometnih navijačev Evrope (FSE) pri Evropski komisiji vložilo tožbo proti Fifi zavoljo previsokih cen. Združenje trdi, da Fifa "zlorablja svoj monopolni položaj, da bi evropskim navijačem pred SP vsilila pretirane cene."

