Kdaj gredo v prodajo zadnje vstopnice za SP 2026?

Četrta in zadnja faza prodaje vstopnic za letošnje nogometno svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki, ki bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, se bo začela 1. aprila, je v sredo sporočila Mednarodna nogometna zveza Fifa. Ob tem krovna zveza ni navedla, koliko vstopnic bo v tej fazi na voljo.

Faza "last-minute" bo zatem odprta vse do konca prvenstva, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navaja Fifa. Vstopnice bodo postopoma dajali v prodajo, občasno bodo sprostili tudi vstopnice na isti dan za določene tekme.

Ta faza je tudi zadnja uradna faza prodaje vstopnic. Po navedbah Fife je bilo v prejšnjih fazah prodanih več kot milijon vstopnic, prejeli so več kot 500 milijonov zahtevkov.

V celoti Fifa pričakuje prodajo približno sedmih milijonov vstopnic glede na zmogljivost 16 stadionov, ki bodo tekom SP gostili dvoboje prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Na tem turnirju bo prvič igralo 48 ekip.

Fifa je bila zaradi cen vstopnic sicer deležna ostrih kritik, v torek je Združenje nogometnih navijačev Evrope (FSE) pri Evropski komisiji vložilo tožbo proti Fifi zavoljo previsokih cen. Združenje trdi, da Fifa "zlorablja svoj monopolni položaj, da bi evropskim navijačem pred SP vsilila pretirane cene."