Udeležba nogometne reprezentance Irana, ki je pod silovitimi vojaškimi napadi ZDA in Izraela, na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike ostaja pod velikim vprašajem. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino si bo na vse načine prizadeval, da bi Iranci sodelovali na letošnjem SP, poroča nemška agencija dpa.

"Želimo si, da Iran igra, in Iran bo igral na SP. Ni načrta B, C ali D, obstaja samo načrt A," je Infantino povedal v intervjuju za mehiško televizijo N+ Univision.

Infantino je prepričan, da Iran kljub oboroženemu konfliktu z Izraelom in sogostiteljem prvenstva ZDA lahko sodeluje na mundialu.

"Iran zastopa svoje ljudi, tako tiste, ki živijo v Iranu, kot tiste, ki živijo v tujini," je dejal Infantino in pozval državo k sodelovanju na prvenstvu.

Zaradi stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu iranska reprezentanca ne želi igrati treh tekem skupinskega dela v ZDA, kot je bilo načrtovano, temveč v Mehiki.

"Iran zastopa svoje ljudi, tako tiste, ki živijo v Iranu, kot tiste, ki živijo v tujini," je dejal Infantino in pozval državo k sodelovanju na prvenstvu.

Ni jasno, ali so pri krovni svetovni nogometni federaciji sploh pripravljeni obravnavati in sprejeti prošnjo Irana. Infantino je poudaril, da želi zveza zagotoviti, da se Iran lahko udeleži svetovnega prvenstva "pod najboljšimi možnimi pogoji". Vendar je 56-letni Švicar priznal, da so razmere "zelo zapletene".

ZDA in Izrael vsakodnevno izvajata zračne in raketne napade na Iran od konca februarja, medtem ko Iran izvaja povračilne raketne napade.

Predsednik iranske nogometne zveze Mehdi Tadž je nedavno dejal, da ekipa bojkotira ZDA, ne pa svetovnega prvenstva, ne da bi navedel dodatnih podrobnosti, je poročala državna tiskovna agencija IRNA.