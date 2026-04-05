Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so v Iranu rešili drugega člana posadke v Iranu sestreljenega lovca F-15. Dejal je, da je ameriška vojska pri tem uporabila "na desetine letal, oboroženih z najsmrtonosnejšim orožjem". Iranska stran je Trumpove navedbe zanikala in sporočila, da je uničila več ameriških zračnih plovil, ki naj bi sodelovala v akciji. Trump je danes znova grozil Iranu z uničenjem, če ne bo popustil, Iranci pa še vedno zavračajo njegove ultimate.

21.23 Trump si je premislil: nov rok za Iran

Donald Trump naj bi, kot je razvidno iz njegove današnje objave na družbenem omrežju Truth Social, rok Iranu za odprtje Hormuške ožine podaljšal še za 24 ur, do torka zvečer po ameriškem času oziroma do srede do 2. ure zjutraj po srednjeevropskem.

V kratkem sporočilu je zapisal le: "Torek ob 20. uri po vzhodnoameriškem času."

To bi pomenilo, da se rok izteče v sredo ob 3.30 po teheranskem času oziroma ob 2. uri po srednjeevropskem. Pred tem je ameriški predsednik Iranu dal čas do ponedeljka zvečer po ameriškem času oziroma do torka zjutraj po iranskem, da odpre ožino, v nasprotnem primeru pa mu zagrozil z uničenjem.

19.47 Moskva Trumpu: Prenehaj z ultimati

Washington bi moral prenehati postavljati ultimate in se začeti pogajati, je danes po pogovoru z iranskim kolegom Abasom Aragčijem menil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Kitajski zunanji minister Vang Ji pa je po pogovoru z Lavrovom sporočil, da se Peking in Moskva zavzemata za umirjanje razmer na Bližnjem vzhodu.

"Ruska stran je izrazila upanje, da bodo prizadevanja številnih držav za umiritev napetosti v zvezi z Iranom uspešna," je Lavrov dejal v pogovoru z Aragčijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To bi bilo lažje, če bi "ZDA opustile jezik ultimatov in se vrnile v smer pogajanj", je še dejal ruski zunanji minister.

Kitajski zunanji minister Vang Ji je medtem danes v pogovoru z Lavrovom dejal, da želi Peking sodelovati z Moskvo pri umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu, so po navedbah AFP poročali uradni kitajski mediji.

"Kitajska želi nadaljevati sodelovanje z Rusijo v Varnostnem svetu ZN, se posvetovati o pomembnih vprašanjih ter si prizadevati za umirjanje razmer ter ohranjanje regionalnega miru in stabilnosti ter svetovne varnosti," je še poudaril Vang.

Rusija in Kitajska v Varnostnem svetu ZN kot stalni članici s pravico do veta pogosto blokirata resolucije, ki bi škodovale njima ali njunim zaveznikom, med katere spada tudi Iran. Državi, ki sta v zadnjih letih okrepili medsebojne vezi tako na gospodarskem kot političnem področju, sta ob tem večkrat izpostavili nenačelnost zahodnih držav na čelu z ZDA.

19.28 Iranec Trumpu: Končaj to nevarno igro

Na najnovejše Trumpove izjave se je danes na omrežju X odzval predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

"Vaše nepremišljene poteze potiskajo ZDA v pravi pekel za vsako posamezno družino, naša celotna regija pa bo pogorela, ker vztrajate pri izpolnjevanju ukazov (izraelskega premierja Benjamina) Netanjahuja. Z vojnimi zločini ne boste ničesar pridobili. Edina prava rešitev je spoštovanje pravic iranskega ljudstva in konec te nevarne igre," je zapisal.

18.29 Trump Irancem: Vse bom razstrelil

Donald Trump je v telefonskem pogovoru za Fox News povedal, da verjame, da obstaja "velika možnost", da z Iranom dogovor sklenejo v ponedeljek. "Če se ne bodo hitro dogovorili, razmišljam, da bi vse razstrelil in prevzel nadzor nad nafto," je dodal.

16.28 Trump znova grozi Irancem: tokrat prvič omenil Alaha

Ameriški predsednik Donald Trump je podobno kot v soboto znova zagrozil Iranu, naj do torka odpre Hormuško ožino. Tokrat je v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social uporabil tudi več kletvic in se zahvalil Alahu. Iranska vojska je v soboto zvečer že zavrnila njegov ultimat.

"Torek bo v Iranu dan elektrarn in dan mostov v enem. Ničesar podobnega še ni bilo!!! Odprite prekleto ožino, vi prekleti norci, sicer boste živeli v peklu! Hvala Alahu," je zapisal Trump.

Predsednik ZDA je že v soboto na podoben način zagrozil Iranu in zapisal, da ima 48 ur časa za sklenitev dogovora o odprtju Hormuške ožine, sicer se bo nad njim razbesnel pekel. Pred tem je v petek napovedal, da bodo ZDA napadle iranske mostove in elektrarne.

Iranska vojska je v soboto zvečer že zavrnila Trumpov ultimat. "Agresivni in bojeviti ameriški predsednik se je po zaporednih porazih na nemočen, nestabilen, razdražen in neumen način lotil groženj infrastrukturi in premoženju", je v izjavi za iransko televizijo povedal poveljnik iranskih oboroženih sil, general Ali Abdolahi.

Trump je Teheranu že marca postavil desetdnevni ultimat za ponovno odprtje Hormuške ožine, ključne pomorske poti za prevoz energentov in drugih dobrin, ki jo je Iran od začetka vojne praktično zaprl za promet.

Poveljnik iranskih sil je v soboto opozoril še, da bodo "v primeru napada ameriško-sionističnega sovražnika" v odgovor napadli "vso infrastrukturo, ki jo uporablja ameriška teroristična vojska, pa tudi infrastrukturo sionističnega režima".

Predstavniki oblasti Omana in Irana so sicer ravno danes opravili pogovore o sprostitvi plovbe prek Hormuške ožine.

16.05 Trump: Rešeni pilot je bil huje ranjen

Pri akciji reševanja ameriškega pilota je po navedbah BBC sodelovalo več sto ameriških vojakov in več deset bojnih letal, naj bi prišlo tudi do obstreljevanja med iransko in ameriško vojsko. Po navedbah iranskih medijev naj bi umrlo pet ljudi, ni pa jasno, ali je šlo za civiliste ali vojake.

Donald Trump je kasneje v novi objavil zapisal, da je bil rešeni član posadke bojnega letala F-15 huje ranjen.

"Rešili smo hudo ranjenega in izjemno pogumnega člana posadke letala F-15 iz globin iranskih gora. Iranska vojska ga je v velikem številu intenzivno iskala in se mu je že približevala. Gre za zelo spoštovanega polkovnika. Takšne reševalne akcije se zaradi nevarnosti za 'ljudi in opremo' redko izvajajo. (...) Neverjeten dokaz poguma in spretnosti vseh udeležencev," je dodal.

Napovedal je tudi novinarsko konferenco v Beli hiši, danes ob 13. uri po lokalnem oziroma ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes čestital Trumpu in ZDA za "neverjetno operacijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Čestitke, predsednik Trump! Vsi Izraelci se veselijo neverjetne rešitve pogumnega pilota, ki so jo izvedli neustrašni ameriški vojaki. Ta reševalna akcija potrjuje sveto načelo: nikogar ne pustimo za sabo," je dejal.

13.16 Oman in Iran v pogovorih o sprostitvi plovbe prek Hormuške ožine

Predstavniki oblasti Omana in Irana so opravili pogovore o sprostitvi plovbe prek Hormuške ožine, poročajo tuje tiskovne agencije. Ključna pomorska pot za prevoz energentov in drugih dobrin iz Perzijskega zaliva ostaja praktično zaprta za promet, potem ko jo je Iran blokiral v odgovor na izraelsko-ameriške napade.

"Oman in Iran sta organizirala srečanje na ravni namestnikov zunanjih ministrov obeh držav, ki so se ga udeležili tudi strokovnjaki z obeh strani. Razpravljali so o mogočih rešitvah za zagotavljanje nemotenega prehoda skozi Hormuško ožino ter predstavili več vizij in predlogov," ob sklicevanju na poročanje medijev v Omanu navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Hormuška ožina iz zraka Foto: Reuters Hormuška ožina je pomembna svetovna pot za prevoz nafte in plina, pa tudi gnojil in drugih dobrin iz Perzijskega zaliva. Zaradi skoraj popolnega zaprtja ožine so cene energentov ter drugih dobrin in storitev od 28. februarja, ko so ZDA in Izrael začeli napade na Iran, po vsem svetu močno poskočile.

Število ladijskih prevozov skozi Hormuško ožino naj bi se sicer v zadnjih dneh nekoliko povečalo. Med drugim sta jo v četrtek prečkali tovorni ladji, potem ko sta razglasili, da sta v lasti francoskih in japonskih lastnikov.

Ameriški predsednik Donald Trump je medtem ob nadaljevanju vojne na Bližnjem vzhodu v soboto znova zagrozil Iranu, da ima še 48 ur časa za sklenitev dogovora o odprtju Hormuške ožine, kot je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. V nasprotnem primeru je zagrozil z uničenjem elektrarn in druge infrastrukture v Iranu.

Iranska vojska je nato v soboto zvečer zavrnila Trumpov novi ultimat, njegove grožnje, da se bo v nasprotnem primeru nad Iranom "razbesnel pekel", pa je označila za neumne.

10.45 Iranci trdijo, da je reševalna akcija spodletela

Iranska vojska je sporočila, da je uničila ameriško letalo in dva helikopterja, ki naj bi sodelovali v akciji reševanja člana posadke sestreljenega bojnega letala F-15. Iskale so ga ameriške in iranske sile, potem ko je Iran v petek sestrelil dve ameriški letali. Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da so člana posadke rešili.

"Sovražnikova zračna plovila, ki so vdrla v južni Isfahan, vključno z dvema helikopterjema Black Hawk in vojaškim transportnim letalom C-130, so bila zadeta in zdaj gorijo," je sporočilo iransko vojaško poveljstvo.

Dodali so, da je bila reševalna akcija neuspešna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Državni mediji so objavili posnetke ožganih razbitin v puščavi, s katerih se še vedno dviga dim.

Ameriška vojska trdi, da je zračna plovila, ki niso mogla zapustiti Irana, uničila sama, druga stran pa, da je reševalna akcija spodletela. Foto: omrežje X/posnetek zaslona Že od petka so iranski mediji objavljali tudi posnetke, na katerih je bilo videti lokalne prebivalce, nekatere tudi z zastavami in puškami v rokah, ki iščejo ameriškega pilota, potem ko so oblasti razpisale nagrado za informacije o njem.

Med reševalno akcijo naj bi v Iranu umrlo pet ljudi, ni pa jasno, ali je šlo za civiliste ali vojake.

Trump je pred tem danes na svojem družbenem omrežju Truth Social oznanil uspešno izvedbo iskalne in reševalne akcije pogrešanega člana posadke sestreljenega letala F-15 ter dodal, da je utrpel nekaj poškodb, vendar mu ni bilo nič hujšega.

10.18 Iran nadaljuje napade na države v regiji

Potem ko je iranska vojska v soboto zvečer zavrnila ultimat ameriškega predsednika Donalda Trumpa za sprostitev prehoda skozi Hormuško ožino, je ponoči in danes zjutraj nadaljevala napade na države v regiji, poročajo tuje tiskovne agencije. O napadih poročajo iz Kuvajta, Združenih arabskih emiratov (ZAE) in Bahrajna.

Iranska vojska je že v soboto sporočila, da napada cilje aluminijeve industrije v ZAE in ameriško vojaško infrastrukturo v Kuvajtu, poroča iranska tiskovna agencija IRNA.

V Kuvajtu so iranske sile v napadu z droni močno poškodovale dve elektrarni in obrata za razsoljevanje, zaradi česar sta odpovedala tudi dva generatorja, je zjutraj sporočilo kuvajtsko ministrstvo za energijo.

Dron je zadel tudi stavbo finančnega ministrstva in objekt državne naftne družbe, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Predstavnik kuvajtske vojske je sporočil, da je država ponovno tarča napadov in da so aktivirali sisteme zračne obrambe. O mrtvih ali poškodovanih za zdaj niso poročali.

Združeni arabski emirati (ZAE) so prav tako sporočili, da se njihova zračna obramba spopada z raketami in grožnjami brezpilotnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med drugim je v obratu petrokemičnega podjetja v Abu Dabiju zaradi padajočih razbitin izbruhnil požar.

V Bahrajnu pa naj bi Iran zadel enega od skladišč agencije za razvoj državnih naftnih virov Bapco Energies, kjer je nato zagorelo. Podjetje je sporočilo, da je požar pogašen in da škodo še ocenjujejo. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.

8.35 Trump trdi, da so rešili drugega člana posadke v Iranu sestreljenega lovca

"Utrpel je poškodbe, vendar bo z njim vse v redu. To čudežno iskalno-reševalno akcijo smo izvedli vzporedno z drugim uspešnim reševanjem še enega pogumnega pilota včeraj, česar nismo potrdili, ker nismo želeli ogroziti naše druge reševalne akcije," je dejal Trump.

Donald Trump je z olajšanjem sporočil novico o uspešni reševalni akciji člana posadke v Iranu sestreljenega ameriškega vojaškega letala. Foto: Guliverimage "To je prvič v vojaški zgodovini, da sta bila dva ameriška pilota ločeno rešena globoko na sovražnikovem ozemlju. Nikoli ne bomo zapustili ameriškega borca!"

"Ta čudežna reševalna akcija prihaja po včerajšnji uspešni rešitvi drugega pogumnega pilota, ki je nismo potrdili, ker nismo hoteli ogroziti naše druge reševalne akcije," je še sporočil predsednik ZDA.

Iranska vojska je namreč v petek sestrelila ameriški bojni letali F-15 in A-10, mediji v ZDA pa so še isti dan poročali, da so uspešno rešili pilota letala A-10.

Med operacijo naj bi se spopadli z iransko vojsko

"Dejstvo, da nam je uspelo izvesti obe operaciji, ne da bi bil ubit ali celo ranjen niti en sam Američan, le še enkrat dokazuje, da smo nad iranskim zračnim prostorom dosegli popolno prevlado in premoč," je še zatrdil Trump in dejal, da bi morali biti vsi prebivalci ZDA ponosni na "najboljšo, najbolj profesionalno in najbolj smrtonosno vojsko v zgodovini sveta".

Podrobne informacije o reševalni akciji so sicer skope. Izvedli so jo pripadniki ameriških specialnih sil, po poročanju portala Axios pa je ključno vlogo pri iskanju odigrala tudi obveščevalna agencija CIA, medtem ko se je pogrešani pilot skrival v gorah na jugozahodu Irana. Med operacijo naj bi prišlo tudi do obstreljevanja med iransko in ameriško vojsko.