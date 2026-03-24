To bi mejilo na katastrofo, v Italiji odmeva šokanten odhod zvezdnika

Konec tedna se bodo začele dodatne evropske kvalifikacije za SP 2026, v katerih se bo 16 reprezentanc potegovalo za zadnje štiri vozovnice. V središču pozornosti bo Italija. Štirikratni svetovni prvaki, prepolni zvezdnikov, so presenetljivo izpustili zadnji dve SP (2018 in 2022). Če bi izbranci Gennara Gattusa zapravili še priložnost za SP 2026, bi bila to prava katastrofa za slovensko zahodno sosedo. Na Apeninskem polotoku je pred četrtkovo polfinalno tekmo s Severno Irsko čutiti nervozo, odmeva pa odhod Federica Chiese. Zvezdnik Liverpoola je zapustil reprezentančni tabor in se vrnil na Otok.

Gennaro Gattuso skuša popraviti slabše rezultate Italije pod taktirko Luciana Spallettija in popeljati azzurre na SP 2026. Pred 20 leti je postal svetovni prvak kot nogometaš. Foto: Guliverimage Odkar je selektorsko paličico v Italiji prevzel Gennaro Gattuso, gredo stvari postopno na bolje. Zaostanek v kvalifikacijah za SP 2026 za Norveško je prevelik in neulovljiv, tako da bodo morali azzurri loviti zadnjo priložnost za nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Najprej bodo morali v Bergamu preskočiti Severno Irsko, nato pa v primeru uspeha v finalu v gosteh še zmagovalca obračuna med Walesom ter Bosno in Hercegovino.

"Le tisti, pri katerem se po žilah ne pretaka kri, v teh dneh ne čuti nervoze," sporoča italijanski selektor. Leta 2006 je azzurrom pomagal do svetovnega naslova v Nemčiji, kot trener pa pred vlogo selektorja nazadnje deloval pri splitskem Hajduku, kjer ni pustil najboljšega vtisa. Z reprezentanco mu gre bolje, a se zaveda, da bi bil neuspeh v dodatnih kvalifikacijah težko popravljiva škoda za eno najbolj prepoznanih nogometnih velesil na svetu.

Chiesa se je vrnil v Anglijo

Krilni napadalec Liverpoola Federico Chiesa (desno) je zapustil reprezentančni tabor v Italiji. Foto: Reuters V teh dneh tako v Italiji še kako odmeva vrnitev Federica Chiese na Otok. Zvezdnik Liverpoola se je prvič po Euru 2024 znašel na reprezentančnem seznamu, a je po prihodu na zbor presodil, da njegova telesna pripravljenost ni na zadovoljivi ravni, da bi lahko v četrtek oblekel državni dres na tako pomembni tekmi za domovino. Krilni napadalec se je vrnil v Liverpool in si nakopal bes navijačev. Nekateri njegovi soigralci, ki imajo prav tako zdravstvene težave, na primer Sandro Tonali, Gianluca Scamacca in Alessandro Bastoni, so namreč ostali z reprezentanco, v kateri dvigujejo moralo soigralcem.

"Če mi igralec pove, da se ne počuti dobro, in je o tem prepričan, ga je nesmiselno prepričevati o nasprotnem. Ni vsak igralec enak. Ko slišim, da nekdo okleva, vem, da se moram odločiti. Čutil je, da ni kos temu, in odšel v Liverpool. To moram sprejeti," je pojasnil Gattuso. V dogovoru s klubom je tako Chiesa zapustil Italijo in se vrnil v Liverpool. Namesto njega je Gattuso vpoklical Nicola Cambiaghija iz Bologne. "Pozabite na alibije. Zanimati nas mora le četrtkova tekma. Pozabite, da smo bili štirikrat svetovni prvaki in dvakrat evropski ter da smo bili tudi najboljši na olimpijskih igrah. Vsi igralci, ki so ostali z nami, dobro vedo, za kaj se igra ta teden in kako pomembna tekma nas čaka."

28-letni Federico Chiesa je v tej sezoni za Liverpool zbral 32 nastopov, a je le petkrat igral od prve minute. Pod vodstvom Arneja Slota se ni nikoli ustalil v začetni enajsterici. Za Italijo je zbral 51 nastopov in dosegel sedem zadetkov. Foto: Guliverimage

S težavami se pred srečanjem v Bergamu spoprijema tudi Severna Irska. Kapetan Conor Bradley, sicer soigralec Chiese pri Liverpoolu, ne bo na razpolago ekipi, podobno velja za branilca Sunderlanda Daniela Ballarda. Otočani bodo tako v Italiji gostovali z oslabljeno zadnjo vrsto.