Torek,
24. 3. 2026,
11.38

FIFA FSE SP 2026

Združenje nogometnih navijačev Evrope (FSE) vložilo tožbo

FSE vložil tožbo proti Fifi zaradi visokih cen vstopnic na SP 2026

Sp 2026, žreb | Na drugi strani velike luže bo čez nekaj mesecev potekal veliki nogometni spektakel SP 2026. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Združenje nogometnih navijačev Evrope (FSE) je pri Evropski komisiji vložilo tožbo proti Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) zavoljo previsokih cen vstopnic na letošnjem svetovnem prvenstvu med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Kanadi in Mehiki, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

"Fifa ima monopol nad prodajo vstopnic za svetovno prvenstvo 2026 in to moč je izkoristila za vsiljevanje pogojev nogometnim privržencem, ki v konkurenčnem tržnem okolju nikoli ne bi bili sprejemljivi," je v izjavi za javnost zapisal FSE.

Po navedbah FSE so cene vstopnic za finalno tekmo, ki bo 19. julija v East Rutherfordu, bistveno višje kot za finale svetovnega prvenstva pred štirimi leti v Katarju.

Na SP 2026 bo prvič v zgodovini tekmovanja nastopilo kar 48 reprezentanc. Foto: Reuters

"Za najcenejšo javno dostopno vstopnico za finale je potrebno odšteti 4185 dolarjev oziroma 3610 evrov, kar je več kot sedemkratnik cene najcenejše vstopnice za finale svetovnega prvenstva v Katarju 2022," je poudaril FSE in za primerjavo navedel ceno najcenejše vstopnice za finalno tekmo na evropskem prvenstvu 2024, ki je stala 95 evrov.

"Fifa je pred časom sporočila, da bo povprečna cena vstopnice na SP 2026 znašala 1408 dolarjev oziroma 1215 evrov, a je ta številka močno presežena," je še dodal FSE.

Astronomske cene za ogled finala

Po podatkih Fife bo na letošnjem mundialu na voljo malo manj kot sedem milijonov vstopnic. Posameznik bo lahko kupil največ štiri vstopnice za posamično tekmo in skupno 40 za celotno tekmovanje.

Naslov svetovnega prvaka bo na SP 2026 branila Argentina. Foto: Reuters

FSE je še dodal, da so ZDA, Kanada in Mehika sprva obljubljali, da bodo cene vstopnic že od 21 dolarjev oziroma 18 evrov naprej, za najcenejšo vstopnico za uvodno tekmo skupine J med Avstrijo in Jordanijo na stadionu Levi's v Santa Clari pa bo potrebno odšteti 60 dolarjev oziroma 52 evrov.

FSE je tudi zapisal, da so cene nekaterih vstopnic za finalno tekmo na platformi Fife dosegle naravnost astronomsko ceno. Vstopnico kategorije 3 so ponujali za 143.750 dolarjev oziroma 124.000 evrov, kar je več kot 41-kratnik njene prvotne cene 3450 dolarjev oziroma okoli tri tisoč evrov.

