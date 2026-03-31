Gorenje utrjuje svoj položaj med vodilnimi na področju trajnosti

Podjetje Gorenje nenehno krepi svoj pristop k odgovornemu poslovanju na področjih kakovosti, varovanja okolja, energije in družbene odgovornosti. Z doslednim uvajanjem mednarodno priznanih standardov in sistematičnimi certifikacijskimi postopki podjetje potrjuje, da odgovorno upravljanje ni enkratna pobuda, temveč dolgoročna usmeritev .

Ozaveščanju zaposlenih o pravicah in odgovornostih v delovnem okolju v Gorenju posvečajo veliko pozornosti. Foto: Hisense Europe

Svojo strategijo uresničuje skozi jasno opredeljene sisteme upravljanja, ki se enotno izvajajo na treh ključnih proizvodnih lokacijah v Sloveniji, Srbiji in na Češkem, s čimer zagotavlja primerljivost, preglednost in učinkovit nadzor nad procesi.

Temelj upravljanja kakovosti

Upravljanje kakovosti v podjetju temelji na standardu ISO 9001, ki je že desetletja del njegovega sistema delovanja. Kot mednarodno priznan okvir za upravljanje kakovosti vzpostavlja strukturirane procese, opredeljuje odgovornosti in spodbuja stalne izboljšave.

Na tej osnovi Gorenje nadalje razvija svoje sisteme vodenja tudi na drugih ključnih področjih. Standard ISO 14001 usmerja podjetje k sistematičnemu ravnanju z okoljem, prepoznavanju in zmanjševanju vplivov na okolje ter učinkovitejši rabi virov. Hkrati standard ISO 45001 postavlja okvir za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja.

V zadnjih letih se vse večji poudarek namenja tudi upravljanju energije in trajnosti ter vključevanju podnebnih vidikov v strateško načrtovanje, s čimer podjetje dodatno krepi svojo odpornost in dolgoročno stabilnost.

Učinkovito upravljanje z energijo

Poseben poudarek podjetje namenja upravljanju z energijo, kjer sledi standardu ISO 50001. Ta omogoča sistematično upravljanje z energijo, zmanjševanje porabe in ogljičnega odtisa ter uvajanje izboljšav na podlagi podatkov.

Sistem temelji na natančnem spremljanju porabe energije, postavljanju merljivih ciljev ter stalnem izboljševanju v okviru cikla načrtovanja, izvajanja, preverjanja in ukrepanja. V praksi to pomeni, da podjetje sproti spremlja porabo energije, prepoznava ključne porabnike ter uvaja ciljno usmerjene ukrepe za večjo učinkovitost v vseh procesih.

Med pomembnimi dosežki izpostavlja integracijo energetske politike v strateške dokumente, uvedbo energetskih kazalnikov, digitalni nadzor nad porabo energije ter redno spremljanje in primerjavo rezultatov po posameznih enotah. Takšen pristop omogoča boljši nadzor, večjo preglednost in učinkovitejše upravljanje energetskih virov.

Pomemben del trajnostnega delovanja predstavljajo tudi investicije v obnovljive vire energije. V industrijskem parku v Velenju je Gorenje v letu 2025 investiralo v nove sončne elektrarne, nameščene na strehah obstoječih objektov. Skupna moč njihovih elektrarn tako dosega 5,3 megavata, ob tem pa podjetje že razvija nove projekte tudi na drugih lokacijah. S takšnimi naložbami Gorenje zmanjšuje svoj ogljični odtis in krepi energetsko neodvisnost.

Kot poudarja Sandi Vitanc, vodja upravljanja z energijo, vzpostavljen sistem omogoča strukturiran in podatkovno podprt pristop, ki podjetju pomaga prepoznavati priložnosti za izboljšave, zmanjševati vpliv na okolje ter hkrati utrjevati konkurenčnost.

V Gorenju stremijo k zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja Foto: Hisense Europe

Zavezanost družbeni odgovornosti

Standard SA8000 usmerja podjetje k odgovornemu in etičnemu ravnanju na področju delovnih praks in človekovih pravic. Njegova uvedba prispeva k večji preglednosti poslovanja, boljšim delovnim pogojem ter krepitvi zaupanja znotraj organizacije.

Gorenje je v tem okviru nadgradilo skrbni pregled dobaviteljev, pri čemer posebno pozornost namenja etičnim in odgovornim poslovnim praksam. Podjetje je z namenom zagotavljanja ravnovesja med delom in prostim časom nadgradilo sistem spremljanja delovnega časa zaposlenih, hkrati pa sistematično krepi ozaveščenost o pravicah in odgovornostih v delovnem okolju.

Pomembno vlogo imajo tudi izobraževanja zaposlenih, ki prispevajo k boljšemu razumevanju standarda in krepitvi odgovorne organizacijske kulture. Podjetje je dodatno okrepilo komunikacijo varnostnih postopkov ter zagotovilo boljšo pripravljenost zaposlenih na morebitne izredne razmere. Redna usposabljanja in interne presoje omogočajo stalno preverjanje skladnosti ter nadaljnje izboljšave sistema.

Ugled, ki ga potrjujejo mednarodne ocene

Strukturiran pristop k upravljanju se odraža tudi v zunanjih ocenah in priznanjih. Med pomembnejšimi je najvišje, platinasto priznanje EcoVadis, ki ocenjuje delovanje podjetja na področjih okolja, družbe, etike in trajnostne nabavne verige ter predstavlja pomembno referenco v globalnem poslovnem okolju. Gorenje svojo zavezanost trajnostnemu razvoju prav tako potrjuje s priznanjem Greenstar, ki ga je prejelo že četrtič zaporedoma in odraža napredek podjetja na tem področju. Pomembno priznanje predstavlja tudi naziv Trajnostni lider, ki ga je konec leta 2025 prejela Urška Butolen, vodja korporativnega upravljanja trajnosti v Gorenju. Naziv izpostavlja posameznike in organizacije z vzornimi praksami na področju trajnostnega upravljanja.

"Sistematično izvajanje mednarodnih standardov ni formalnost, ampak jasna izjava o tem, kako je organizacija zgrajena. S strukturiranim in na podatkih temelječim pristopom h kakovosti, energiji, okolju in družbeni odgovornosti krepimo notranjo ozaveščenost, izboljšujemo učinkovitost in gradimo zaupanje med deležniki. Priznanja prek ocenjevanj, kot je EcoVadis, in nagrad, kot sta Green Star in Trajnostni lider, potrjujejo, da trajnost ni projekt, ampak dolgoročna usmeritev in način delovanja," je povedala Urška Butolen, vodja korporativnega upravljanja trajnosti in prejemnica naziva Trajnostni lider.

Povezan sistem za prihodnost

Z uvedbo mednarodnih standardov in njihovim doslednim izvajanjem Gorenje gradi celovit sistem upravljanja, ki presega posamezne certifikate. Takšen pristop omogoča večjo učinkovitost procesov, boljše upravljanje tveganj, zmanjševanje okoljskih vplivov ter večjo transparentnost poslovanja, hkrati pa podpira dolgoročno konkurenčnost podjetja.

Z močnim poudarkom na odgovornem poslovanju, inovativnosti in trajnosti podjetje Gorenje nadaljuje razvojno pot, ki združuje gospodarsko uspešnost z okoljsko in družbeno odgovornostjo.

