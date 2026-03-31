Torek, 31. 3. 2026, 17.32

Fifa

Infantino: Iran bo nastopil na svetovnem prvenstvu in igral v ZDA

Gianni Infantino & Mehdi Mohammad Nabi | Gianni Infantino in predsednik Iranske nogometne zveze Mehdi Mohammad Nabi. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Iran bo nastopil na nogometnem svetovnem prvenstvu in bo svoje tekme odigral v ZDA, kot je to načrtovano, kljub vojni na Bližnjem vzhodu, je danes ob robu obiska prijateljske tekme med reprezentancama Irana in Kostarike v Turčiji dejal predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino.

"Iran bo na svetovnem prvenstvu," je predsednik Fife po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal med polčasom prijateljske tekme med Iranom in Kostariko. "Zato smo tukaj. Veseli smo, ker gre za zelo, zelo močno ekipo. Zelo sem zadovoljen," je Infantino dejal ob obisku tekme, ki jo je Iran dobil s 5:0.

"Videl sem se z ekipo ter pogovarjal z igralci in trenerjem. Vse je v redu," je dodal Infantnio, ki je na današnjo tekmo prišel brez predhodnega obvestila. Poudaril je, da bodo tekme Irana tam, "kjer morajo biti, v skladu z žrebom".

Svetovno prvenstvo, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, se bo začelo 11. junija. Iran bo prvo tekmo v skupini G odigral proti Novi Zelandiji v Los Angelesu 15. junija. Nato se bo v mestu angelov meril še z Belgijo in za konec v Seattlu z Egiptom.

Toda udeležba iranske reprezentance od začetka vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je začela 28. februarja po ameriško-izraelskih napadih na Iran, še naprej ostaja pod vprašajem. Zaradi stopnjevanja konflikta iranska reprezentanca ne želi v ZDA, temveč v Mehiki.

