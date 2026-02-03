Osupljivo razkritje: to je človek, ki naj bi upravljal Putinovo premoženje

Novoobjavljeni dokumenti ameriškega ministrstva za pravosodje razkrivajo, da je bil razvpiti finančnik in spolni prestopnik Jeffrey Epstein človek, ki je imel stike s številnimi pomembnimi svetovnimi politiki in poslovneži. Med razkritimi dokumenti tako najdemo tudi podatke o njegovih povezavah z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, v enem od dokumentov FBI je Epstein opisan celo kot upravljavec Putinovega premoženja.

Američan Jeffrey Epstein je bil bogati finančnik, ki je v dolgih letih stkal številna poznanstva v politični in poslovni eliti (Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk, Bill Gates, Peter Thiel ...). Avgusta 2019 je umrl v svoji zaporniški celici, medtem ko je čakal na sojenje zaradi zveznih obtožb o trgovini z ljudmi za spolno izkoriščanje. Uradno je umrl zaradi samomora. Kmalu so se pojavile za zdaj nedokazane trditve, da so ga umorili.

Velike količine razkritih dokumentov

Novoobjavljeni dokumenti o njem vključujejo več kot tri milijone strani dokumentov, 180 tisoč slik, dva tisoč videoposnetkov in na stotine Epsteinovih osebnih pisem in e-poštnih sporočil. Ameriško ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je objava del dolgotrajne preiskave Epsteinovih kriminalnih dejavnosti.

Ruski neodvisni medij Agentstvo, ki je pregledal datoteke, je sporočil, da se je Putinovo ime pojavilo več kot tisočkrat, Rusija pa skoraj 5.900-krat.

Srečanje s Putinom leta 2010?

Kot piše hrvaški medij Index, se zdi, da je Epstein preučeval možnosti za srečanja z Vladimirjem Putinom. V elektronskem sporočilu iz oktobra 2010 osebi, katere naslov je bil zakrit, je zapisal: "Je bil Putin na vaši ladji??" Kasneje istega leta naj bi Epstein pri vlogi za ruski vizum zapisal: "Ali potrebujem vizum? Imam Putinovega prijatelja, naj ga vprašam?"

V dokumentih je objavljeno, da se je Epstein želel srečati s Putinom vsaj že leta 2010. Takrat je bil Putin ruski premier, ker leta 2008 zaradi ustavnih omejitev ni smel še tretjič zapored kandidirati za predsednika Rusije. Foto: Guliverimage

Avgusta 2011 je poslovnežu iz Združenih arabskih emiratov sultanu Ahmedu bin Sulajemu povedal, da "bi Putin morda prišel v ZDA. Raje bi ga videl tam, zato je Soči malo verjeten".

Srečanje s Putinom in njegovim tekmecem?

V elektronskem sporočilu Epsteinu z dne 11. septembra 2011 neimenovani sodelavec razpravlja o "srečanju s Putinom" med prihajajočim potovanjem v Rusijo. "Govoril sem z Igorjem. Rekel je, da ste mu nazadnje, ko ste bili v Palm Beachu, povedali, da ste se 16. septembra srečali s Putinom in da lahko rezervira vozovnico za Rusijo, da bo prispel nekaj dni pred vami," piše v elektronskem sporočilu.

Kot navaja Agentstvo, je novembra 2012 Boris Nikolić, nekdanji svetovalec Billa Gatesa, glede "prihodnjega voditelja Rusije" Ilje Ponomarjeva Epsteina pozval, naj nujno odpotuje v Rusijo in se sreča s Ponomarjevim. Poslanec državne dume je v pismu opisan kot "glavni organizator upora proti Putinu". "Vložek je ogromen. Lahko bi nadomestil Putina," piše v pismu.

Epstein zavrnil srečanje s Putinom v Sank Peterburgu?

Maja 2013 je Epstein pisal, verjetno nekdanjemu izraelskemu premierju Ehudu Baraku, da je zavrnil Putinovo ponudbo za srečanje v Sankt Peterburgu. "Če se želi srečati, si bo moral vzeti čas in zasebnost, bomo videli, kaj se bo zgodilo," je zapisano v pismu.

Dokumenti razkrivajo, da je imel Epstein tesne stike z izraelskim politikom, nekdanjim generalom in nekdanjim premierjem Ehudom Barakom. Zaradi tega so se pojavile trditve, da je bil Epstein agent Mosada. Foto: Reuters

Zdi se, da je imel Epstein leta 2014 načrtovan sestanek s Putinom. Japonski poslovnež Džoi Ito v elektronskem sporočilu Epsteina obvesti, da se jima ne more pridružiti še en ameriški milijarder, soustanovitelj LinkedIna Reid Hoffman. "Hej Jeffrey, Reida nisem mogel prepričati, da bi spremenil svoj urnik in se srečal s tabo in Putinom," je zapisal Ito. Ni jasno, ali je do sestanka sploh prišlo.

Odpoved sestanka zaradi sestrelitve letala?

Kasnejše Itovo elektronsko sporočilo nakazuje, da je bil sestanek odpovedan, potem ko so ruske sile 17. julija 2014 nad Ukrajino sestrelile letalo Malaysia Airlines, pri čemer je umrlo 298 ljudi. Tri dni pozneje je Ito Epsteinu napisal: "Zdaj, ko je letalo strmoglavilo, je to slaba ideja."

Iz dokumentov je razvidno, da se je Epstein očitno dogovarjal za sestanke s Putinom tudi po obsodbi leta 2008 zaradi zvodništva mladoletnice (za obsodbo je Epstein dobil milo kazen 13 mesecev nekakšnega hišnega pripora, op. p.).

Dekle iz Moskve, ki skuša izsiljevati newyorške poslovneže?

Dokumenti prav tako razkrivajo, da se je Epstein leta 2015 o izsiljevanju pogovarjal s Sergejem Beljakovom, takratnim namestnikom ruskega ministra za gospodarski razvoj in diplomantom akademije ruske Zvezne varnostne službe (FSB), naslednice KGB.

Epstein je imel tudi stike z nekdanjim predsednikom ZDA Billom Clintonom in zdajšnjim predsednikom Donaldom Trumpom. Je pa po prvi Trumpovi izvolitvi za predsednika ZDA Rusom ponujal informacije o tem, kakšen je Trumpov značaj in kako lahko sklenejo dogovor z njim. Epsteina je umrl avgusta 2019, tj. v času Trumpovega prvega predsedniškega mandata. Foto: Guliverimage

24. julija 2015 je Epstein Beljakova prosil za uslugo in ga opozoril, da "dekle iz Moskve poskuša izsiljevati skupino močnih poslovnežev v New Yorku. To je slab posel za vse vpletene." V kasnejšem e-poštnem sporočilu, ki ga je poslal samemu sebi, je Epstein pisal o svojih "prijateljih v FSB".

Povezave z ruskim organiziranim kriminalom?

Ameriški varnostni uradniki menijo tudi, da je imel Epstein dolgoletne vezi z ruskim organiziranim kriminalom, kar bi lahko pojasnilo, zakaj je lahko brez težave pripeljal dekleta iz Rusije. Številna e-poštna sporočila kažejo na Epsteinovo zanimanje za "ruska dekleta", vključno s prošnjami za rezervacijo letov za spremljevalke iz Moskve v Pariz in New York.

Drugi dokumenti razkrivajo, da je Epstein trdil, da bi Kremlju lahko zagotovil dragocen vpogled v Trumpov značaj pred vrhom s Putinom v Helsinkih julija 2018. Finančnik je poslal sporočilo Thorbjørnu Jaglandu, takratnemu generalnemu sekretarju Sveta Evrope, v katerem je predlagal, da bi Putinu lahko posredoval sporočilo o tem, kako ravnati z ameriškim predsednikom.

Epstein vabi Putina na večerjo z Gatesom

Maja 2013 je Epstein Jaglandu pisal, da bo Bill Gates v Parizu, in dodal: "Putin je dobrodošel, da se pridruži večerji." Mesec dni pozneje, junija 2013, je Epstein poročal, da se vrača v ZDA, ne da bi dobil odgovor. Jagland je posnel klic o srečanju s Putinom in dodal: "Vprašal sem zate in so rekli, da se bo zgodilo." Vendar pa tisto leto ni bilo potrjenih Putinovih obiskov Francije.

Epstein je spomladi 2013 Putina vabila na večerjo z njim in Gatesom. Ustanovitelj Microsofta je bil zelo tesno povezan z Epsteinom. Dokumenti tudi razkrivajo, da je Epstein zapisal, da je Gates dobil spolno prenosljivo bolezen, ker je spal z "ruskimi dekleti". Epstein je tudi zapisal, da ga je Gates prosil za antibiotike, ki bi jih podtaknil svoji ženi Melindi. Leta 2021 sta se ločila. Melinda je leta 2022 trdila, da Gatesovi stiki z Epsteinom niso bili edini razlog za ločitev po 27 letih zakona. Na fotografiji, ki jo je objavil ameriški kongres v povezavi z Epsteinom: Gates in neznana ženska. Foto: Guliverimage

Januarja 2014 je Epstein prosil Jaglanda, naj "Putinu razloži, da Rusija potrebuje naprednejšo različico bitcoina", julija 2015 pa je zapisal, da bi se "še vedno rad srečal s Putinom in govoril o gospodarstvu". Oktobra 2017 je Epstein Jaglanda ponovno prosil, naj se s Putinom pogovori o digitalnih valutah.

Epstein obvešča Ruse o Trumpovem značaju

V korespondenci iz junija 2018 je Epstein navedel, da je Vitalij Čurkin, ruski veleposlanik v Združenih narodih, "po najinih pogovorih razumel Trumpa". Jaglandu je svetoval, da bi lahko "Putinu predlagal, da bi Lavrov lahko pridobil vpogled, če bi se pogovoril z njim". Epstein je Jaglandu povedal, da mora Trump dobiti občutek "da je nekaj dobil". Jagland je odgovoril, da bo sporočilo posredoval.

Eden od dokumentov razkriva, da je bil FBI opozorjen na sume, da je Epstein vohunil za izraelski Mosad. Poročilo FBI je navedlo vir, ki je agenciji povedal: "Epstein je bil blizu nekdanjemu izraelskemu premierju Ehudu Baraku in se je pod njegovim vodstvom usposabljal za vohuna."

Epsteinova sporočila Baraku in Rusinja Maša

Junija 2013 je Epstein Baraku poslal e-pošto, v kateri je zapisal: "Putin bo poleti reorganiziral svoje osebje in blizu k sebi pripeljal le zelo zanesljive ljudi ... več informacij po telefonu ali iz oči v oči."

Med dokumenti, povezanimi z Epsteinom, je tudi dokument, v katerem je informacija, da je bil Epstein upravljalec premoženja Vladimirja Putina. Foto: posnetek zaslona/X

Vir FBI je izpostavil tudi Epsteinovo povezavo z Mašo Drokovo, nekdanjo vodjo Putinove mladine, ki je postala podjetnica v San Franciscu (zdaj je Masha Bucher, op. p.). Vir je zaključil, da je njeno podjetje "v Silicijevi dolini, da bi ukradlo tehnologijo", in poročal, da je Drokova Epsteina opisala kot "čudovitega človeka".

Upravljavec Putinovega premoženja?

Agentstvo navaja tudi poročilo FBI z dne 27. novembra 2017, ki temelji na informacijah iz zaupnega vira. Poročilo navaja, da je bil Epstein "upravitelj premoženja za predsednika Vladimirja Putina in je nudil podobne storitve zimbabvejskemu predsedniku Robertu Mugabeju".