Zadnji sveženj objavljenih dosjejev obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina med drugim razkriva, da je predsednik ZDA Donald Trump v preteklosti pogosto uporabljal njegovo zasebno letalo, ki so ga poimenovali Lolita ekspres. Dosjeji navajajo tudi več nepotrjenih informacij, ki jih je Bela hiša označila za laži.

Nov sveženj dokumentov, ki so bili objavljeni v noči na torek, vsebuje veliko več navedb Trumpovega imena kot prva dva, objavljena v petek in soboto. Objavljeni dokumenti sprožajo tudi nova vprašanja o Trumpovih trditvah, da je Epsteina komajda poznal, poroča The Hill.

Trump ni bil nikoli obtožen kaznivih dejanj v zvezi z Epsteinom in odločno zanika kakršnokoli krivdo. Njegovo prijateljstvo z Epsteinom, ki je leta 2019 naredil samomor med čakanjem na sojenje zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnic, je znano, vendar se zdi, da se je končalo okoli leta 2004, razlog pa še vedno ni znan.

Trump pogosto uporabljal Epsteinovo zasebno letalo

V torek zjutraj objavljeno elektronsko sporočilo zveznega tožilca iz New Yorka iz leta 2020 je neimenovanega prejemnika opozorilo na pogosta Trumpova potovanja z Epsteinovim letalom v 90. letih prejšnjega stoletja. "Letalske evidence, ki smo jih prejeli včeraj, kažejo, da je Donald Trump z Epsteinovim zasebnim letalom potoval veliko pogosteje, kot smo vedeli doslej," je napisal tožilec, čigar ime je bilo v dokumentu potemnjeno.

Ista elektronska pošta se sklicuje na polet, na katerem sta bila Trump in Epstein edina potnika, in na drugega, na katerem je bila poleg njiju tudi neimenovana 20-letnica. Trump je v preteklosti večkrat zatrdil, da ni nikoli letel z Epsteinovim letalom.

Objavljeno pismo, v katerem je omenjen tudi Trump

Objavljeno je bilo tudi domnevno Epsteinovo pismo pedofilu Larryju Nassarju, ki je bil obsojen zaradi spolne zlorabe članic ameriške gimnastične reprezentance. V pismu naj bi Epstein zapisal, da Trump deli njuno naklonjenost do mladih deklet.

Ministrstvo za pravosodje ZDA je v objavi na omrežju X zatrdilo, da je pismo lažno in izmišljeno za potrebe predsedniške kampanje leta 2020. "Če bi bilo verodostojno, bi ga že uporabili proti Trumpu leta 2020," je objavilo ministrstvo, ki opozarja, da pisava ni enaka Epsteinovi, ovojnica pa nosi poštni žig iz Virginije, datiran tri dni po Epsteinovi smrti v newyorškem priporu.

Trump je v ponedeljek pozno zvečer na svojem družbenem omrežju Truth Social časnik New York Times označil za resno grožnjo nacionalni varnosti ZDA, ker je objavil daljši prispevek o zgodovini prijateljstva med njim in Epsteinom.

"Neuspešni New York Times, njihove laži in namerne napačne predstavitve so resna grožnja nacionalni varnosti naše države. Njihovo radikalno levičarsko, neuravnovešeno vedenje, neskončno pisanje LAŽNIH člankov in mnenj je treba obravnavati in ustaviti. SO PRAVI SOVRAŽNIKI LJUDI! Hvala za vašo pozornost tej zadevi. PREDSEDNIK DJT.," je objavil Trump.

Pričevanja več kot 30 zaposlenih pri Epsteinu

V članku z naslovom Donov najboljši prijatelj: kako sta se Epstein in Trump zbližala zaradi lova na ženske je časnik objavil izjave več kot 30 nekdanjih zaposlenih pri Epsteinu, njegovih žrtev in drugih, ki so poznali oba.

V poznih 80. letih sta spletla tako močno vez, da so drugi, ki so ju poznali, dobili vtis, da sta bila najboljša prijatelja, navaja New York Times. Navaja tudi, da sta Epstein in njegova partnerka v zločinih Ghislaine Maxwell Trumpu predstavila najmanj šest žensk.

Čeprav je časnik priznal, da nobena Trumpa ni obtožila neprimernega obnašanja, pa je ena od žrtev povedala, da se je bila prisiljena udeležiti štirih zabav v Epsteinovi hiši. "Gospod Trump se je udeležil vseh štirih," je povedala