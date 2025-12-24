Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
24. 12. 2025,
10.31

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Robert Golob Robert Golob Tina Gaber Golob Tina Gaber

Sreda, 24. 12. 2025, 10.31

1 ura, 11 minut

Tina Gaber odkrito o Golobu: Znava se tudi gledati kot stekli lisici

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Tina Gaber, Robert Golob | Foto STA

Foto: STA

Žena Roberta Goloba priznava, da so kot v vsakem zakonu tudi v njenem vzponi in padci.

Po proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ki je bila v sredo v Cankarjevem domu, je Index.hr, najbolj brani informativni portal na Hrvaškem, objavil članek z naslovom V letu 2026 vam želimo, da bi vas kdo gledal tako, kot se gledata Robert Golob in Tina Gaber. Ob fotografiji slovenskega premierja in njegove žene na sredini proslavi so zapisali, da sta "kljub protokolarni naravi dogodka izstopala s sproščenim obnašanjem, nasmehi in vidno povezanostjo".

Članek je pritegnil tudi pozornost Tine Gaber, ki ga je objavila na Instagramu, ob tem pa pripisala, da hrvaški novinarji očitno "ne vedo, da se znava gledati tudi kot dve stekli lisici."

Tina Gaber | Foto: Instagram/tina_gaber Foto: Instagram/tina_gaber

Da tudi njun odnos pozna vzpone in padce, sta Tina Gaber in Robert Golob povedala že v prvem intervjuju po njuni poroki v reviji Jana, ko sta svojo zvezo opisala kot precej dinamično. "Ljudje pogosto mislijo, da so prepiri nekaj slabega, midva pa verjameva, da so vzponi in padci nekaj normalnega," je dejala Tina Gaber, "ključno je, kako se prepiraš in kaj iz tega odneseš. To je prava umetnost."

"Tina je zelo iskrena in hitro pove, če jo kaj moti," pa je povedal Robert Golob, "v resnici je to prav osvobajajoče – imeti odnos, v katerem lahko odkrito izraziš svoje misli in je to sprejeto kot nekaj povsem normalnega. Tudi sicer si ne bi želel živeti kot v srednjem veku, ko partnerke niso smele govoriti o tem, v kar verjamejo."

Golob Gaber poroka
Trendi Tina in Robert Golob: Sva popolnoma iskrena drug do drugega
Robert Golob Robert Golob Tina Gaber Golob Tina Gaber
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.