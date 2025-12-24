Tina Gaber odkrito o Golobu: Znava se tudi gledati kot stekli lisici

Žena Roberta Goloba priznava, da so kot v vsakem zakonu tudi v njenem vzponi in padci.

Po proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti, ki je bila v sredo v Cankarjevem domu, je Index.hr, najbolj brani informativni portal na Hrvaškem, objavil članek z naslovom V letu 2026 vam želimo, da bi vas kdo gledal tako, kot se gledata Robert Golob in Tina Gaber. Ob fotografiji slovenskega premierja in njegove žene na sredini proslavi so zapisali, da sta "kljub protokolarni naravi dogodka izstopala s sproščenim obnašanjem, nasmehi in vidno povezanostjo".

Članek je pritegnil tudi pozornost Tine Gaber, ki ga je objavila na Instagramu, ob tem pa pripisala, da hrvaški novinarji očitno "ne vedo, da se znava gledati tudi kot dve stekli lisici."



Da tudi njun odnos pozna vzpone in padce, sta Tina Gaber in Robert Golob povedala že v prvem intervjuju po njuni poroki v reviji Jana, ko sta svojo zvezo opisala kot precej dinamično. "Ljudje pogosto mislijo, da so prepiri nekaj slabega, midva pa verjameva, da so vzponi in padci nekaj normalnega," je dejala Tina Gaber, "ključno je, kako se prepiraš in kaj iz tega odneseš. To je prava umetnost."

"Tina je zelo iskrena in hitro pove, če jo kaj moti," pa je povedal Robert Golob, "v resnici je to prav osvobajajoče – imeti odnos, v katerem lahko odkrito izraziš svoje misli in je to sprejeto kot nekaj povsem normalnega. Tudi sicer si ne bi želel živeti kot v srednjem veku, ko partnerke niso smele govoriti o tem, v kar verjamejo."