Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je iransko veleposlanico v Sloveniji danes poklicalo na pogovor, na katerem so izpostavili zaskrbljenost glede razmer v Iranu. Iranske oblasti so pozvali k ustavitvi nasilja nad protestniki in izpustitvi vseh pridržanih zaradi udeležbe. Slovenija pričakuje tudi obnovo dostopa do interneta v državi.

Ministrstvo je veleposlanici Marzieh Afkham sporočilo, da Slovenija zelo pozorno spremlja razvoj dogodkov v Iranu, zlasti številna poročila o nasilju in nesorazmerni uporabi sile iranskih oblasti proti mirnim protestnikom.

Izrazili so globoko zaskrbljenost zaradi verodostojnih poročil o smrtnih žrtvah, ustrahovanju s strani varnostnih sil, samovoljnih aretacijah in pridržanjih ter zaradi resnih omejitev temeljnih pravic in svoboščin.

"Slovenija je veleposlanici jasno sporočila, da se v celoti pridružuje stališču Evropske unije ter izraža solidarnost z iranskim prebivalstvom pri uresničevanju njegovih legitimnih prizadevanj," so zapisali v sporočilu in obsodili uporabo sile ter ustrahovanje posameznikov.

Več pozivov iranskim oblastem

Iranske oblasti so pozvali k takojšnji ustavitvi nasilja nad mirnimi protestniki, spoštovanju mednarodnih obveznosti na področju človekovih pravic ter zaščiti pravic do svobode izražanja, združevanja in mirnega zbiranja.

Zahtevali so tudi takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh pridržanih izključno zaradi mirnega izražanja mnenj ali sodelovanja na mirnih shodih.

Veleposlanici so na srečanju sporočili še, da Slovenija pričakuje zagotovitev prostega pretoka informacij, vključno z neomejenim dostopom do interneta in komunikacijskih storitev, ter spoštovanje obveznosti v skladu z Dunajsko konvencijo glede nemotene in varne komunikacije diplomatskih misij.

Ministrstvo je izrazilo tudi zaskrbljenost, da bi lahko dogodki negativno vplivali na regionalno stabilnost, ter poudarilo pomen zadržanosti, dialoga in diplomacije, tudi o iranskem jedrskem programu.

Shodi zaradi poglabljajoče se gospodarske krize so Iran zajeli konec minulega leta in od takrat prerasli v obsežne protivladne proteste. V zadnjih dneh so oblasti okrepile zatiranje in nasilje nad protestniki. Iz države, kjer je od minulega četrtka blokiran internet, prihajajo poročila o številnih smrtnih žrtvah. Po navedbah enega od iranskih uradnikov naj bi umrlo okoli dva tisoč ljudi.

Iranske veleposlanike so zaradi razmer v državi na pogovore poklicale že številne evropske države, EU pa napoveduje nove sankcije proti odgovornim za zatiranje protestov.