Avtor:
STA

Torek,
13. 1. 2026,
14.03

Golob na delovno kosilo s predstavniki šestih strank #foto

Premier Robert Golob gosti delovno kosilo s predstavniki šestih pretežno levosredinskih strank, in sicer strank SD, Levica, Vesna, Prerod, Mi, socialisti in Pirati. Golob je pred srečanjem poudaril pomen povezovanja in solidarnosti, njegov namen je iskanje konsenza o tem, kaj si želijo kot skupnost. O izplenu srečanja bo Golob javnost obvestil v izjavi, ki jo bomo prenašali v živo, predvidoma ob 14.30, so sporočili iz njegovega kabineta.

Srečanja so se poleg predsednika SD Matjaža Hana in sokoordinatorjev Levice Aste Vrečko in Luke Mesca udeležili še sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl, predsednik Preroda Vladimir Prebilič, predsednik stranke Mi, socialisti Miha Kordiš in predsednik Piratov Jasmin Feratović.

"Živimo v časih, ko kar naenkrat vse tisto, kar se nam je zdelo normalno, kar se nam je zdelo temelj družbe, počasi pred našimi očmi razpada. Mislim, da se moramo vsi, ki mislimo pozitivno, postavljamo solidarnost in skupnost pred vse ostalo, poskušati povezati, da procese, ki jih vidimo v svetu, tudi v Sloveniji in Evropi, zaustavimo," je v soboto dejal Golob.

Resni.ca zavrnila ponudbo

Tudi iz drugih strank je bilo pred srečanjem slišati pozive h krepitvi leve sredine pred prihajajočimi volitvami v DZ, poudarjanje pomena politične odgovornosti in pozive k povezovanju, pa tudi nekaj kritik glede delovanja aktualne vladne koalicije.

Golob je sicer na srečanje povabil še stranko Resni.ca, a so sporočili, da se delovnega kosila ne bodo udeležili, saj da "ne vidijo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub".

