Osebni trener Jan Kovačič si je s svojo izbranko Majo po poroki na sanjskih Maldivih pretekli konec tedna večno zvestobo obljubil še na obredu v Sloveniji. Medtem ko sta se na Maldivih poročila pod žgočim soncem, je bila tokratna poroka odeta v zimsko kuliso.

Osebni trener Jan Kovačič in njegova izbranka, pilates inštruktorica Maja Papež, sta si večno zvestobo po poroki decembra lani na rajski lokaciji na Maldivih zdaj izrekla še v Sloveniji. Tokratna januarska poroka je bila odeta v zimsko kuliso. Mladoporočenca je v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana poročil ljubljanski župan Zoran Janković.

Svatje so na družbenih omrežjih delili utrinke z zimske poroke v Ljubljani. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Nevesta je na zimski poroki nosila dve obleki: eno je nosila na zaobljubah, drugo pa na poročnem slavju, ki se je po uradnem delu vse do jutranjih ur nadaljevalo v restavraciji Peti 181 v centru Ljubljane. Utrinke s poroke sta na družbenih omrežjih delila tudi Kovačičeva znanca iz televizijskega šova The Biggest Loser Slovenija, zakonca Matic Kolenc in Indira Ekić, ki sta prijateljema ob velikem osebnem mejniku že čestitala.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Kovačiča je javnost najbolje spoznala kot trenerja v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, njegova izbranka Maja Papež, sicer magistrica prava, pa je učiteljica pilatesa. Par, ki je v razmerju dobrih pet let, se je spoznal prav v Kovačičevem studiu in preskočila je iskrica.

Foto: Instagram/posnetek zaslona

