Znani osebni trener Jan Kovačič se je na rajskih Maldivih poročil s svojo dolgoletno partnerko Majo Papež. Na svojih družbenih profilih sta mladoporočenca delila tudi skupne fotografije poročnega dne.

Osebni trener Jan Kovačič se je z dolgoletno izbranko Majo Papež poročil na priljubljenem otočju v Indijskem oceanu.

Mladoporočenca sta v skupni objavi na družbenem Instagramu zapisala: "1. del: Najin najljubši kraj. Najine zaobljube. 15. 12. 2025," in s poročnega dne, ki se je zgodil v ponedeljek na rajskih Maldivih, delila tudi galerijo poročnih fotografij. Poročne zaobljube sta si izrekla kar na enem izmed manjših peščenih otokov.

Par se je zaročil lanskega decembra prav tako na Maldivih, letos pa sta se odločila za nekoliko bolj nekonvencionalno poroko in si večne zaobljube izmenjala na rajskem otočju.

Kovačiča je javnost najbolje spoznala kot trenerja v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenija, njegova izbranka Maja Papež, sicer magistra prava, pa je učiteljica pilatesa. Par, ki je v razmerju dobrih pet let, se je spoznal prav v Kovačičevem studiu in preskočila je iskrica.

Na lepo novico para so se odzvali številni znani Slovenci in prijatelji ter mladoporočencema čestitali.

Oglejte si še: