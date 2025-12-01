Premier Robert Golob bi moral z ženo v času krompirjevih počitnic odpotovati na poročno potovanje, a sta ga morala, kot je razkrila Tina Gaber Golob, zaradi drugih obveznosti tik pred zdajci odpovedati. Kot je dejala, bo časa še dovolj, trenutno pa imata druge prioritete.

Na vprašanje sledilca, kdaj z možem odpotujeta na medene tedne, je Gaber Golob odgovorila, da bi že morala: "V Afriko, safari, opazovat živali v naravnem okolju, obiskat animal baby orphans centre, rehabilitacijske programe in projekte za zaščito divjih vrst – ampak sva tik pred zdajci odpovedala zaradi drugih obveznosti." Dodala je, da ni nič hudega, saj bo časa še dovolj, trenutno pa imata s premierjem druge prioritete, "vsak svoje".

Da bosta zakonca Golob, ki sta si večno zvestobo obljubila septembra v Strunjanu, na medene tedne odpotovala v Afriko, je Tina Gaber Golob razkrila v pogovoru za hrvaški spletni medij Net.hr. "Greva v Afriko gledat živali. Obožujeva jih, ob njih se človek spomni, kaj je v življenju resnično pomembno," je dejala takrat.

