N. V.

Četrtek,
6. 11. 2025,
8.16

Robert Golob in Tina Gaber imata novega sostanovalca

N. V.

Robert Golob, Tina Gaber | Foto STA

Foto: STA

Žena slovenskega premierja je razkrila, da sta v ljubljanskem zavetišču posvojila trinogega mucka.

Tina Gaber, žena Roberta Goloba, je glasna zaščitnica pravic živali, tokrat pa je svojo ljubezen do njih pokazala na nov način - v ljubljanskem zavetišču je posvojila mucka.

"Ker je na nedeljskem sprehodu začelo deževati, sva z Robertom zavila v Zavetišče Ljubljana in se domov vrnila s trinogim razbojnikom," je na družbenih omrežjih zapisala ob posnetku razposajenega črnega mucka.

"Vse ima, kar mu srce poželi. Edino, kar mu še manjka, je ime," je zapisala in sledilce povprašala, kakšno ime naj mu nadene: "Eni pravijo, naj bo Vlado, drugi Tartini, celo Kiwi ali Napoleon … Mene pa zanima, kako bi ga pa poimenovali vi."

Ob tem se je seveda vsul plaz komentarjev, nekateri sledilci in sledilke so izražali navdušenje nad kosmatim posvojencem, drugi predlagali najrazličnejša imena zanj. Ali se je odločila za katerega od predlogov, pa Tina Gaber za zdaj še ni razkrila.

Trendi Tina Gaber: Na medene tedne greva v Afriko gledat živali
Golob Gaber poroka
Trendi Tina in Robert Golob: Sva popolnoma iskrena drug do drugega
