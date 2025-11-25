DZ je danes s 43 glasovi za in 25 proti sprejel koalicijske dopolnitve zakona o voznikih. Imetniki vozniškega dovoljenja, izdanega v Severni Makedoniji, BiH, Črni Gori, na Kosovu ali Srbiji, z bivališčem v Sloveniji bodo lahko dovoljenje za slovensko zamenjali brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita.

To bodo lahko storili najkasneje eno leto od dneva prijave prebivališča v Sloveniji. Predložiti pa bodo morali dokazilo o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo. Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo zakona, se bodo zaključili pod pogoji, ki veljajo trenutno.

"Gre za odpravo neupravičene razlike"

Kot je v imenu predlagateljev pojasnila Sandra Gazinkovski (Svoboda), lahko oseba, ki pride denimo iz Avstrije ali Nemčije brez dodatnih preverjanj zamenja svojo listino za slovensko. Če pa pride oseba z enako vozniško izkušnjo iz Makedonije, BiH, Srbije, Kosova ali Črne gore, to ni več mogoče. Opraviti mora praktični izpit in pridobiti novo zdravniško potrdilo, čeprav gre pogosto za voznika z desetletji izkušenj, ki v Sloveniji vozi že od prvega dne, ko mu je država izdala dovoljenje za prebivanje.

Po njenih besedah zato ne gre za uvajanje privilegija, temveč za odpravo neupravičene razlike. Gre za administrativno oviro, ki upočasnjuje postopke zaposlovanja in ljudem povzroča nepotrebne stroške, čakanje in dodatne preizkuse, je dejala Gazinkovski. "Vsa ta leta v naši zakonodaji obstaja popolnoma jasen paradoks, voznik iz teh držav pri nas povsem zakonito vozi mesece, včasih skoraj leto dni, preden se sploh lahko prijavi na izpit," je poudarila.

SDS in NSi proti

Zagotovila je, da varnost ostaja na prvem mestu. "Nobena kategorija, ki pri nas ne obstaja, se ne bo prenašala, nobeno vozniško dovoljenje ne bo zamenjano brez preverjanja veljavnosti dokumenta. Vsak kandidat bo moral predložiti zdravniško potrdilo," je navedla.

Zakonu so nasprotovali v opozicijskih SDS in NSi. Opozarjali so, da se izjema uvaja le za nekatere tretje države, medtem ko bo za državljane drugih še vedno veljalo, da morajo opraviti vozniški izpit in zdravniški pregled, če bodo želeli vozniško dovoljenje zamenjati za slovenskega. Menijo tudi, da sprememba lahko vpliva tudi na varnost v cestnem prometu.

"Manj strogi standardi usposabljanja v državah nekdanje Jugoslavije"

V državah nekdanje skupne države za pridobitev vozniškega dovoljenja veljajo manj strogi standardi usposabljanja, kar lahko vpliva na varnost v cestnem prometu, je pojasnil Aleksander Reberšek (NSi). Kot je opozoril Bojan Podkrajšek (SDS), je Evropski parlament nedavno sprejel veliko strožje predpise glede vozniških dovoljenj. Njegov strankarski kolega Jožef Jelen pa je dodal, da pogrešajo tudi mnenje vlade, Agencije za varnost prometa in Združenja avtošol Slovenije.

V SDS so predlagali dopolnila, s katerimi bi praktično črtali vsebino predlaganega zakona, česar večina v DZ ni podprla. Zakon je nato DZ sprejel, poleg poslancev SDS in NSi so proti glasovali še v poslanski skupini nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov in poslanec Svobode Miroslav Gregorič. Še dva poslanca Svobode, Alma Intihar in Jernej Žnidaršič, sta bila vzdržana.