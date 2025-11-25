Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
25. 11. 2025,
17.37

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Makedonija Črna gora Kosovo BiH Srbija Vozniško dovoljenje

Torek, 25. 11. 2025, 17.37

19 minut

DZ sprejel dopolnitve zakona o voznikih

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
vozniško dovoljenje | Fotografija je simbolična. | Foto Tamino Petelinšek/STA

Fotografija je simbolična.

Foto: Tamino Petelinšek/STA

DZ je danes s 43 glasovi za in 25 proti sprejel koalicijske dopolnitve zakona o voznikih. Imetniki vozniškega dovoljenja, izdanega v Severni Makedoniji, BiH, Črni Gori, na Kosovu ali Srbiji, z bivališčem v Sloveniji bodo lahko dovoljenje za slovensko zamenjali brez opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita.

To bodo lahko storili najkasneje eno leto od dneva prijave prebivališča v Sloveniji. Predložiti pa bodo morali dokazilo o duševni in telesni zmožnosti za vožnjo. Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo zakona, se bodo zaključili pod pogoji, ki veljajo trenutno.

"Gre za odpravo neupravičene razlike"

Kot je v imenu predlagateljev pojasnila Sandra Gazinkovski (Svoboda), lahko oseba, ki pride denimo iz Avstrije ali Nemčije brez dodatnih preverjanj zamenja svojo listino za slovensko. Če pa pride oseba z enako vozniško izkušnjo iz Makedonije, BiH, Srbije, Kosova ali Črne gore, to ni več mogoče. Opraviti mora praktični izpit in pridobiti novo zdravniško potrdilo, čeprav gre pogosto za voznika z desetletji izkušenj, ki v Sloveniji vozi že od prvega dne, ko mu je država izdala dovoljenje za prebivanje.

Simulator staranja in varna vožnja
Novice Evropski poslanci podprli spremembe pravil o vozniškem dovoljenju EU

Po njenih besedah zato ne gre za uvajanje privilegija, temveč za odpravo neupravičene razlike. Gre za administrativno oviro, ki upočasnjuje postopke zaposlovanja in ljudem povzroča nepotrebne stroške, čakanje in dodatne preizkuse, je dejala Gazinkovski. "Vsa ta leta v naši zakonodaji obstaja popolnoma jasen paradoks, voznik iz teh držav pri nas povsem zakonito vozi mesece, včasih skoraj leto dni, preden se sploh lahko prijavi na izpit," je poudarila.

SDS in NSi proti

Zagotovila je, da varnost ostaja na prvem mestu. "Nobena kategorija, ki pri nas ne obstaja, se ne bo prenašala, nobeno vozniško dovoljenje ne bo zamenjano brez preverjanja veljavnosti dokumenta. Vsak kandidat bo moral predložiti zdravniško potrdilo," je navedla.

AVP, policija, hitrost
Novice 138 kilometrov na uro, kjer je dovoljenih največ 80

Zakonu so nasprotovali v opozicijskih SDS in NSi. Opozarjali so, da se izjema uvaja le za nekatere tretje države, medtem ko bo za državljane drugih še vedno veljalo, da morajo opraviti vozniški izpit in zdravniški pregled, če bodo želeli vozniško dovoljenje zamenjati za slovenskega. Menijo tudi, da sprememba lahko vpliva tudi na varnost v cestnem prometu.

"Manj strogi standardi usposabljanja v državah nekdanje Jugoslavije"

V državah nekdanje skupne države za pridobitev vozniškega dovoljenja veljajo manj strogi standardi usposabljanja, kar lahko vpliva na varnost v cestnem prometu, je pojasnil Aleksander Reberšek (NSi). Kot je opozoril Bojan Podkrajšek (SDS), je Evropski parlament nedavno sprejel veliko strožje predpise glede vozniških dovoljenj. Njegov strankarski kolega Jožef Jelen pa je dodal, da pogrešajo tudi mnenje vlade, Agencije za varnost prometa in Združenja avtošol Slovenije.

V SDS so predlagali dopolnila, s katerimi bi praktično črtali vsebino predlaganega zakona, česar večina v DZ ni podprla. Zakon je nato DZ sprejel, poleg poslancev SDS in NSi so proti glasovali še v poslanski skupini nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov in poslanec Svobode Miroslav Gregorič. Še dva poslanca Svobode, Alma Intihar in Jernej Žnidaršič, sta bila vzdržana.

Hitrost
Novice Več kot polovica voznikov v Mariboru kljub radarju prehitrih
policija, policijski avto, slovenska policija
Novice Voznik začetnik s 163 kilometri na uro izgubil vozniško dovoljenje
Makedonija Črna gora Kosovo BiH Srbija Vozniško dovoljenje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.