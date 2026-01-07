Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
7. 1. 2026,
6.05

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
burja zamuda vlak letala promet promet zima sneg vreme

Sreda, 7. 1. 2026, 6.05

15 minut

Sneženje naj bi oslabelo, še vedno možne težave v prometu

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
sneg, Slovenija, ceste, letala, vlak, promet, Arso, vreme | Sneženje, ki je v torek po vsej državi povzročilo številne težave v prometu, naj bi od zahoda postopno slabelo in zjutraj marsikje ponehalo. | Foto STA

Sneženje, ki je v torek po vsej državi povzročilo številne težave v prometu, naj bi od zahoda postopno slabelo in zjutraj marsikje ponehalo.

Foto: STA

Sneženje naj bi po večini države danes oslabelo, bo pa po napovedih vremenoslovcev na Primorskem in ponekod na Notranjskem potrebna previdnost zaradi močne burje. Zaradi vremenskih razmer so še vedno mogoči prometni zastoji in ovire, tudi v železniškem in letalskem prometu.

Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem pihala še dopoldne, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Zaradi močne burje so za Primorsko izdali oranžno opozorilo do 11. ure, saj lahko veter lomi veje in podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem je lahko zelo oteženo in nevarno, zato na Arsu pozivajo, naj ljudje ostanejo v varnih, zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem pa naj se izogibajo nevarnih mest.

Neprevozna primorka

Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil. Še okoli polnoči je bila ta prometnica neprevozna med Razdrtim in Senožečami proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Izločanje vozil je bilo poleg na primorski avtocesti potrebno tudi na štajerski, pomurski in dolenjski avtocesti.

Zaradi plužnih in posipnih skupin na delu je promet upočasnjen. Na prometnoinformacijskem centru ob tem pozivajo voznike, da teh vozil ne prehitevajo.

Zaradi varnosti spremembe na železnici

Kot so zvečer sporočili s Slovenskih železnic, lahko vremenske razmere povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Na posameznih odsekih prog se lahko zgodijo nepričakovane zapore posameznih tirov ter vpeljava počasnih voženj za zagotavljanje varnosti, kar povzroča zamude v prometu.

Zaradi vremenskih razmer so na brniškem letališču v torek zvečer odpovedali vseh sedem večernih letov. Kot je poročal portal N1, je površina letaliških stez popolnoma zaledenela, zato letala ne morejo varno pristajati ali vzletati. Zaradi nepredvidljivega vremena ni bilo mogoče napovedati, kdaj bo letalski promet spet stekel.

sneg
Novice Po prestolnici kar na tekaških smučeh
Morje sneg
Novice Slovenija, kot je že dolgo nismo videli: sneži tudi na morju!
Snežni vihar
Novice Sneži še močneje, na Vipavskem divja snežni vihar s sunki sto kilometrov na uro! #video
burja zamuda vlak letala promet promet zima sneg vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.