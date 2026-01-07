Sneženje naj bi po večini države danes oslabelo, bo pa po napovedih vremenoslovcev na Primorskem in ponekod na Notranjskem potrebna previdnost zaradi močne burje. Zaradi vremenskih razmer so še vedno mogoči prometni zastoji in ovire, tudi v železniškem in letalskem prometu.

Po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) bo močna burja na Primorskem pihala še dopoldne, v notranjosti Primorske in ponekod na Notranjskem bo prenašala sneg in gradila zamete. Na izpostavljenih legah bo lahko v sunkih presegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro.

Zaradi močne burje so za Primorsko izdali oranžno opozorilo do 11. ure, saj lahko veter lomi veje in podira posamezna drevesa ter odkriva strehe. Možne so tudi prekinitve v oskrbi z električno energijo. Gibanje na prostem je lahko zelo oteženo in nevarno, zato na Arsu pozivajo, naj ljudje ostanejo v varnih, zaprtih prostorih, ob morebitnem gibanju na prostem pa naj se izogibajo nevarnih mest.

Neprevozna primorka

Zaradi zdrsov tovornih vozil je bila v torek več ur zaprta primorska avtocesta, zaradi česar je nastal dolg zastoj vozil. Še okoli polnoči je bila ta prometnica neprevozna med Razdrtim in Senožečami proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Izločanje vozil je bilo poleg na primorski avtocesti potrebno tudi na štajerski, pomurski in dolenjski avtocesti.

Zaradi plužnih in posipnih skupin na delu je promet upočasnjen. Na prometnoinformacijskem centru ob tem pozivajo voznike, da teh vozil ne prehitevajo.

Zaradi varnosti spremembe na železnici

Kot so zvečer sporočili s Slovenskih železnic, lahko vremenske razmere povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Na posameznih odsekih prog se lahko zgodijo nepričakovane zapore posameznih tirov ter vpeljava počasnih voženj za zagotavljanje varnosti, kar povzroča zamude v prometu.

Zaradi vremenskih razmer so na brniškem letališču v torek zvečer odpovedali vseh sedem večernih letov. Kot je poročal portal N1, je površina letaliških stez popolnoma zaledenela, zato letala ne morejo varno pristajati ali vzletati. Zaradi nepredvidljivega vremena ni bilo mogoče napovedati, kdaj bo letalski promet spet stekel.