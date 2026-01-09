Kupil sem avtomobil v začetku julija, po dveh mesecih pa se mi je prižgala lučka za olje, da ga je preveč. Ugotovili smo, da je odklopljen sistem za AdBlue, zaradi česar brizga gorivo v motorno olje, kar lahko povzroči okvaro motorja. Ugotovili smo tudi, da je DPF filter (filter za saje) prevrtan ter še nekatere druge stvari. Garancije na vozilo nisem zakupil, saj krije le potrošni material. O tem sem pisno in ustno obvestil prodajalca, vendar nisem prejel odziva in se ne strinja z ugotovitvami servisa. Nato sem prejel pošto njegovega odvetnika, v kateri mi je sporočil, da bo zahteval denarno nadomestilo, ker naj bi blatil njegovo dobro ime. Zato vas prosim za nasvet.

Načeloma imate močno pravno pozicijo. Odklopljen AdBlue in prevrtan DPF filter sta nedvomno skrita napaka, za katero prodajalec odgovarja ne glede na klavzulo "videno-kupljeno". Grožnja s tožbo je zgolj zastraševalna taktika brez pravne podlage.

Kaj so skrite napake in zakaj zanje odgovarja prodajalec?

Po 458. členu obligacijskega zakonika prodajalec odgovarja za stvarne napake, ki jih je vozilo imelo ob prehodu na kupca – ne glede na to, ali je zanje vedel ali ne. Odklopljen AdBlue sistem in prevrtan DPF filter nedvomno predstavljata stvarno napako, saj:

vozilo nima lastnosti, potrebnih za normalno rabo;

ni skladno s homologacijo in emisijskimi standardi;

je tehnično neustrezno za promet.

Ključno: pri nakupu vozila se molče predpostavlja, da vsi emisijski sistemi delujejo. To je osnovna lastnost vsakega vozila.

Ali klavzula "videno-kupljeno" ščiti prodajalca?

Ne. Slovenska sodna praksa je jasna: klavzula "videno-kupljeno" ne velja pri skritih napakah. V zadevi VSL I Cp 39/2020 je sodišče potrdilo, da napake, ki jih je mogoče opaziti le z dvigom pokrova motorja, predstavljajo skrite napake, klavzula pa prodajalca ne ščiti.

Odklopljen AdBlue in prevrtan DPF filter brez specialistične diagnostične opreme sploh ni mogoče odkriti – še toliko bolj gre za skrito napako.

Kateri roki veljajo v vašem primeru?

To je odvisno od statusa prodajalca:

Če je prodajalec podjetje (trgovec):

objektivni rok odgovornosti: 1 leto od izročitve;

1 leto od izročitve; notifikacijski rok: 2 meseca od odkritja napake;

2 meseca od odkritja napake; domneva obstoja napake: če se napaka pokaže v prvih 6 mesecih, se šteje, da je obstajala že ob izročitvi.

V vašem primeru ste napako odkrili dva meseca po nakupu in takoj obvestili prodajalca – ravnali ste pravočasno.

Če je prodajalec fizična oseba:

notifikacijski rok: 8 dni od odkritja napake;

8 dni od odkritja napake; objektivni rok: 6 mesecev;

6 mesecev; vendar: prodajalec odgovarja za skrite napake, ki jih je poznal in zamolčal.

Ali vam lahko res grozijo s tožbo zaradi "blatenja"?

Ne. To je tipična zastraševalna taktika brez pravne podlage. Po 158. členu kazenskega zakonika se ne kaznuje, kdor se o kom žaljivo izrazi:

pri obrambi kakšne pravice;

pri varstvu upravičenih koristi;

če iz okoliščin izhaja, da tega ni storil z namenom zaničevanja.

Opozarjanje na stvarne napake izdelka v celoti ustreza tej definiciji.

