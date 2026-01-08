Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
8. 1. 2026,
22.27

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
protest Iran

Četrtek, 8. 1. 2026, 22.27

15 minut

Protesti v Iranu: spopadi na ulicah, ljudje brez dostopa do interneta

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Iran, protesti | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

V Iranu že 12 dni potekajo protivladni protesti, ki so se razširili po vsej državi. Iz več krajev so poročali o spopadih med varnostnimi silami in protestniki, v katerih sta bila po navedbah iranske tiskovne agencije Fars ubita dva policista. Protesti so dosegli vrhunec, ko so iranske oblasti prekinile telefonske povezave in dostop do interneta, poroča CNN.

Protesti, ki jih je sprožilo nezadovoljstvo z visokimi cenami, gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi, so se 28. decembra začeli s stavko trgovcev v Teheranu. Od takrat so se razširili po vsej državi in tudi danes so se ljudje podali na ulice. 

Protesti so dosegli vrhunec, ko so iranske oblasti prekinile telefonske povezave in dostop do interneta, poroča CNN. 

Po poročanju tujih tiskovnih agencij in britanskega BBC so protesti v sredo potekali v 111 mestih v vseh 31 provincah.

Poluradna iranska tiskovna agencija Fars je poročala, da so v mestu Lordegan na jugozahodu države oboroženi posamezniki s strelnim orožjem ubili dva policista. V videoposnetkih, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, je bilo videti napeto soočenje med protestniki in varnostnimi silami, v ozadju pa se je slišalo streljanje.

Na posnetkih iz več drugih krajev je bilo videti, da varnostne sile proti množici protestnikov streljajo in uporabljajo solzivec, medtem ko so nekateri protestniki proti njim metali kamne.

Od začetka protestov je bilo po navedbah organizacije za človekove pravice HRANA ubitih najmanj 38 ljudi, med njimi tudi štirje pripadniki varnostnih sil, več kot 2.200 protestnikov pa so aretirali.

Iran, protesti | Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Iran protesti
Novice Trump: Če bo Iran streljal na protestnike, bodo ZDA posredovale

protest Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.