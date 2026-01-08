Protesti v Iranu: spopadi na ulicah, ljudje brez dostopa do interneta

V Iranu že 12 dni potekajo protivladni protesti, ki so se razširili po vsej državi. Iz več krajev so poročali o spopadih med varnostnimi silami in protestniki, v katerih sta bila po navedbah iranske tiskovne agencije Fars ubita dva policista. Protesti so dosegli vrhunec, ko so iranske oblasti prekinile telefonske povezave in dostop do interneta, poroča CNN.

Protesti, ki jih je sprožilo nezadovoljstvo z visokimi cenami, gospodarsko stagnacijo in hiperinflacijo v državi, so se 28. decembra začeli s stavko trgovcev v Teheranu. Od takrat so se razširili po vsej državi in tudi danes so se ljudje podali na ulice.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij in britanskega BBC so protesti v sredo potekali v 111 mestih v vseh 31 provincah.

Poluradna iranska tiskovna agencija Fars je poročala, da so v mestu Lordegan na jugozahodu države oboroženi posamezniki s strelnim orožjem ubili dva policista. V videoposnetkih, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, je bilo videti napeto soočenje med protestniki in varnostnimi silami, v ozadju pa se je slišalo streljanje.

Na posnetkih iz več drugih krajev je bilo videti, da varnostne sile proti množici protestnikov streljajo in uporabljajo solzivec, medtem ko so nekateri protestniki proti njim metali kamne.

Od začetka protestov je bilo po navedbah organizacije za človekove pravice HRANA ubitih najmanj 38 ljudi, med njimi tudi štirje pripadniki varnostnih sil, več kot 2.200 protestnikov pa so aretirali.

