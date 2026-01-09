Nad Los Angelesom je letelo letalo, ki ga ni bilo videti že leta. Gre za letalo E-4B Nightwatch, znano tudi kot "letalo sodnega dne", ki se ga uporablja samo v izrednih situacijah in je bilo doslej aktivirano le enkrat v resnični izredni situaciji. Mediji so izvedeli, da je bil na krovu ameriški obrambni minister Pete Heegseth. Ali je bil polet letala E-4B zgolj logistična rešitev, varnostni ukrep ali namerno politično sporočilo, še vedno ni znano. Po besedah ​​opazovalcev letal legendarnega letala v javnosti niso videli že leta in ga večinoma vidijo le na posebnih vojaških dogodkih in demonstracijah.

Letalo E-4B Nightwatch, bolj znano kot "letalo sodnega dne", so v četrtek opazili nad Los Angelesom. Na krovu je bil ameriški obrambni minister Pete Hegseth, medtem ko razlog, zakaj je bilo za ministrovo potovanje uporabljeno prav to letalo, ni znan.

Posnetki in prenosi v živo, ki prikazujejo E-4B, ki se približuje letališču Los Angeles (LAX), so se hitro razširili po družbenih omrežjih. Kmalu so postali viralni na platformi X, s komentarji in vprašanji, kot sta "Zakaj zdaj" in "Kaj je razlog za ta let?"

Letalo je vzletelo iz skupne baze Andrews blizu Washingtona in pristalo v Los Angelesu, po dostopnih informacijah pa je bil Hegseth v Kaliforniji, kjer se je udeleževal sestankov, povezanih z obrambo in nacionalno varnostjo.

Zakaj minister ni potoval z rednim vladnim letalom?

Vendar pa ostaja nejasno, zakaj je bil za ta namen uporabljen E-4B Nightwatch. Ameriško obrambno ministrstvo še ni sporočilo razlogov, zakaj minister ni potoval z rednim vladnim letalom.

E-4B Nightwatch je eno najbolj tajnih, a tudi najpomembnejših letal v arzenalu ameriških oboroženih sil. Uradno gre za Nacionalni center za zračne operacije – leteči poveljniški center, zasnovan za delovanje v izrednih razmerah.

Letalo temelji na modelu Boeing 747, je zaščiteno pred elektromagnetnimi impulzi in opremljeno z naprednimi komunikacijskimi in operativnimi centri. Po navedbah ameriških zračnih sil lahko zaradi možnosti polnjenja z gorivom med letom ostane v zraku več dni, vsaj eno od štirih obstoječih letal E-4B pa je vedno v pripravljenosti.

Ključna naloga tega letala je, da zagotovi, da lahko politično in vojaško vodstvo Združenih držav nadaljuje z delovanjem tudi v primeru uničenja ali nedostopnosti zemeljske infrastrukture. Na krovu je lahko hkrati do 110 ljudi, vključno z ameriškim predsednikom, obrambnim ministrom, člani skupnega načelnika generalštaba ter komunikacijskimi in operativnimi ekipami.

Doslej je bil aktiviran le enkrat

Doslej je bil E-4B aktiviran le enkrat v resnični izredni situaciji. Po terorističnih napadih 11. septembra 2001 se je "letalo sodnega dne" dvignilo v nebo kot leteči poveljniški center, da bi zagotovili sposobnost ameriške vlade za sprejemanje odločitev in obvladovanje kriz.

Ali je bil nedavni polet letala E-4B nad Los Angelesom zgolj logistična rešitev, varnostni ukrep ali namerno politično sporočilo, še vedno ni znano. Po besedah ​​opazovalcev letal legendarnega letala v javnosti niso videli že leta in ga večinoma vidijo le na posebnih vojaških dogodkih in demonstracijah.