Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
9. 1. 2026,
7.03

Osveženo pred

35 minut

Venezuela začela izpuščati politične zapornike

Venezuela, politični zaporniki, zapor, izpustitev | Bela hiša je v odzivu sporočila, da gre za posledico pritiska predsednika Donalda Trumpa. | Foto Reuters

Bela hiša je v odzivu sporočila, da gre za posledico pritiska predsednika Donalda Trumpa.

Foto: Reuters

Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez je v četrtek dejal, da izpuščajo iz zaporov večje število političnih zapornikov, med katerimi so tudi tuji državljani, kar je opredelil kot enostransko gesto za ohranjanje miru, poročajo ameriški mediji.

Po podatkih skupin za človekove pravice je v Venezueli od 800 do 900 političnih zapornikov. Jorge Rodriguez, sicer brat začasne predsednice Delcy Rodriguez, ni navedel podrobnosti o tem, kdo bo izpuščen, vendar je španska vlada potrdila, da je bilo vsaj nekaj zapornikov že izpuščenih, med njimi pet Špancev, ki se pripravljajo na vrnitev v domovino, poroča televizija NBC.

Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je mediju RNE povedal, da je med petimi tudi Rocio San Miguel, venezuelsko-španska odvetnica za človekove pravice, ki je bila februarja 2024 aretirana na letališču blizu Caracasa. Med preostalimi so še Andres Martinez, Jose Maria Basoa, Miguel Moreno in Ernesto Gorbe. Basoa in Martinez sta bila aretirana leta 2024 ter obtožena terorizma in tajnega delovanja za Španijo, kar so španske oblasti zanikale, poroča španski časnik El Pais.

Gorbe, ki je živel v Venezueli, je bil aretiran leta 2024, ker mu je potekel vizum, Moreno pa je bil aretiran junija 2025, ko je bil na ladji za iskanje zakladov v vodah, ki si jih lasti Venezuela. | Foto: Reuters Gorbe, ki je živel v Venezueli, je bil aretiran leta 2024, ker mu je potekel vizum, Moreno pa je bil aretiran junija 2025, ko je bil na ladji za iskanje zakladov v vodah, ki si jih lasti Venezuela. Foto: Reuters

Med izpuščenimi političnimi zaporniki je tudi nekdanji venezuelski predstavnik opozicije, ki je bil nasprotnik Nicolasa Madura na spornih predsedniških volitvah leta 2024, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Anna Kelly je sporočila, da gre za primer, kako predsednik izkorišča ves svoj vpliv za pravico za Američane in Venezuelce. | Foto: Reuters Namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Anna Kelly je sporočila, da gre za primer, kako predsednik izkorišča ves svoj vpliv za pravico za Američane in Venezuelce. Foto: Reuters

Venezuelske oblasti so v preteklih letih zaprle več Američanov. Januarja letos jih je Venezuela izpustila šest, potem ko je posebni odposlanec predsednika ZDA Richard Grenell opravil pogovore s predsednikom Nicolasom Madurom. Američani so sicer v soboto z vojaško operacijo zajeli Madura in ga pripeljali v New York. Julija lani je Venezuela izpustila deset zaprtih ameriških državljanov in stalnih prebivalcev v zameno za vrnitev več kot 200 migrantov, ki jih je Trumpova administracija izgnala v Salvador.

