Več kot 1.200 Slovencev (oziroma v večinoma Slovenk) naj bi letos prepričal novi volkswagen T-roc, ki je prepisal golfov recept uspeha in ga postavil v nove avtomobilske smernice križancev, kjer štirikolesni pogon zanima le še peščico kupcev.

Prva avtomobilska novost leta 2026 v Sloveniji je postal novi volkswagen T-roc, ki smo ga sicer že konec lanskega leta vozili na Portugalskem. Pri Volkswagnu, ki je lansko leto v Sloveniji še enkrat sklenil na vrhu prodajne lestvice tako absolutnega trga kot trga fizičnih oseb, jih želijo letos Slovencem prodati več kot 1.200. S tem bi se uvrstil med prodajno najpomembnejše avtomobile letošnjega leta.

Slovo velikega SUV in enoprostorca, glavno besedo imajo križanci

Pri Volkswagnu se bodo morali letos dokončno posloviti od dveh nekoč sijočih modelov - elitnega športnega terenca touarega, ki je bil za nemško znamko približek premijskega razreda, in enoprostorca tourana.

Čeprav je Volkswagen lani s podporo tovarne (dobro izhodišče pri cenah) močno povečal prodajo električnih vozil - prodali so jih več kot 900 -, večino posla še naprej predstavljajo klasični avtomobili. Med njimi so predvsem športni terenci in križanci. V prvi dvajseterici najuspešnejših osebnih vozil lanskega leta ima Volkswagen kar pet predstavnikov.

Volkswagen v Sloveniji proda skoraj dve tretjini (71 odstotkov) svojih avtomobilov z bencinskimi motorji. Blagi hibridi so do zdaj prinesli 22 odstotkov prodaje.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Nekoč golf, danes T-roc

Eden letošnjih adutov za Volkswagen v Sloveniji bo novi T-roc. To je druga generacija zanimivo zasnovanega vozila, ki se je iz nekoč nišnega dodatka prevladujočega golfa prelevil v eno največjih prodajnih uspešnic. Do zdaj so jih prodali okrog dva milijona, od tega v Sloveniji skoraj deset tisoč.

Kot smo poročali že s prve vožnje na Portugalskem, se T-roc z novo generacijo ni bistveno spremenil. To je tipični volkswagen ustreznih mer, prepričljive ergonomije in v njem je bolj ali manj vse na pravem mestu. Kar smo nekoč iz generacije v generacijo trdili za golfa, zdaj velja za T-roca. Čeprav je v dolžino zdaj kar 12 centimetrov daljši, je medosje daljše le za tri centimetre. Prostornost na zadnji klopi je zadovoljiva, ni pa na ravni električnih tekmecev. Preostalih devet centimetrov so pri Volkswagnu porabili za dodatek spredaj, ki je namenjen boljši zaščiti ranljivih udeležencev v prometu.

Brez dizla in ročnega menjalnika, v prvem planu bo blagi hibrid

Dizelski motor je seveda zgodovina. Vsi motorji bodo bencinski in za prenos moči je na voljo le še samodejni menjalnik DSG. Osnovna izbira bo 1,5-litrski štirivaljni motor z blago hibridno tehnologijo.

Enkrat letos sledi še pravi samopolnilni hibrid, prvi te vrste pri Volkswagnu, za katerega pa natančnejših podatkov in predvsem dodatka pri ceni še ni. Prav gotovo pa bo hibridni T-roc z mero 4,3 metra cenovno spadal že v precej višji rang. Prav tako bo naknadno na voljo štirikolesni pogon.

Trenutno je T-roc v Sloveniji na voljo le z blagohibridnim 1,5-litrskim motorjem eTSI, kjer je mogoče izbrati moč 85 ali 110 kilovatov. Šibkejši motor je na voljo pri osnovnem paketu opreme, kar za močnejšega ne velja. Pri enakem paketu opreme je zmogljivejši motor dražji za dobrega tisočaka.

Foto - podrobnosti novega T-roca

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Volkswagen je imel lani na bruto avtomobilskem trgu 15-odstotni tržni delež. Prodali so 852 več avtomobilov kot predlani. Podvojili so prodajo električnih avtomobilov (najuspešnejša sta bila ID.7 in ID.4) s 446 na 843 osebnih vozil.

Nekoliko višja izhodišča pri cenah, najbolj priljubljena različica bo stala vsaj 36 tisoč evrov

Osnovna cena za T-roca znaša nekaj manj kot 29 tisoč evrov. Ker je serijske opreme več in v ponudbi ni več ročnega menjalnika, je izhodišče 1.100 evrov višje kot pri predhodniku. Podobno velja tudi za različico z največjim prodajnim potencialom - to je kombinacija 1,5-litrskega motorja (110 kW), menjalnika DSG in opreme R Line, kjer je cena narasla s 34.500 na 35.900 evrov.

Pri Volkswagnu nameravajo letos v Sloveniji prodati okrog 1.250 T-rocov. Pri načrtovanju so zanimivi prodajni podatki prve generacije, ki jasno kažejo na trende prodaje avtomobilov v Sloveniji: