Arina Sabalenka in Marta Kostjuk za naslov v Brisbanu

Belorusinja Arina Sabalenka in Ukrajinka Marta Kostjuk sta finalistki turnirja serije WTA 500 v avstralskem Brisbanu z denarnim skladom 1,45 milijona evrov. Prva igralka sveta Sabalenka bo v 41. finalu igrala za 22. lovoriko, Kostjuk pa v četrtem za drugo.

Na najmočnejšem pripravljalnem turnirju pred OP Avstralije bo pričakovano v finalu igrala prva igralka sveta. V polfinalu 27-letna Sabalenka ni imela večjih težav s Čehinjo Karolino Muchovo, premagala jo je s 6:3, 6:4.

Sabalenka, štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam, se bo v nedeljo potegovala za 22. naslov. Lani v finalih ni bila najbolj prepričljiva, dobila je štiri, izgubila pa pet. Njen zadnji naslov je iz New Yorka, kjer je osvojila OP ZDA.

Belorusinja se v Brisbanu očitno počuti zelo dobro, saj bo tretjič zapovrstjo igrala za lovoriko. Pred dvema letoma je izgubila proti Kazahstanki Jeleni Ribakini, lani pa je ugnala Rusinjo Polino Kudermetovo.

Precej manj izkušenj s pomembnimi obračuni ima Kostjuk. Šele četrtič bo igrala v finalu, doslej pa je le enkrat slavila, in sicer v Austinu marca 2023. Nato je dvakrat leta 2024 izgubila (San Diego, Stuttgart).

Je pa v Brisbanu trenutno 26. igralka sveta pokazala odlične predstave, še posebej v današnjem polfinalu, ko je s 6:0, 6:3 premagala četrto nosilko, Američanko Jessico Pegula.

V kolikor bi 23-letna Ukrajinka slavila v finalu, bi se na lestvici povzpela na 18. mesto, najvišje doslej je bila 16.

Švicarji prvi finalisti pokala United

Švica je prva finalistka teniškega pokala United, ki od polfinala naprej poteka v Sydneyju. Na prvem današnjem obračunu je Švica napredovala po tesnem obračunu mešanih dvojic in posledično z 2:1 v zmagah premagala Belgijo. Drugi polfinale bo med ZDA in Poljsko.

Švica in Belgija sta se sploh prvič od uvedbe tekmovanja leta 2023 uvrstili v izločilne boje oziroma četrtfinale. Korak dlje je šla Belgija, dva pa Švica, ki bo v finalu izzvala zmagovalca obračuna lanskih finalistk ZDA in Poljske.

Belgija je bolje začela dvoboj, potem ko je Zizou Bergs v tesnem obračunu premagal 40-letnega veterana Stana Wawrinko s 6:3, 6:7 (4), 6:3.

Tudi ženski obračun je bil tesen, saj je Belinda Bencic proti Elise Mertens slavila šele po podaljšani igri tretjega niza. Na koncu je bila boljša s 6:3, 4:6, 7:6 (0).

Prvi polfinale je tako odločila igra mešanih dvojic, v kateri sta bila boljša Bencic in Jakub Paul. Navezo Bergs/Mertens sta ugnala s 6:3, 0:6 in 10:5 v skrajšanem zadnjem nizu.

V Sydneyju v tamkajšnjem večernem sporedu sledi še dvoboj zadnjih finalistov. Američani so lani z 2:0 v zmagah ugnali Poljsko in dvignili lovoriko. To so ZDA osvojile tudi ob prvi izdaji leta 2023, vmes je bila najboljša še Nemčija.

Finale bo v nedeljo v Sydneyju.

* Brisbane, WTA 500 (1.448.100 evrov):

- polfinale:

Arina Sabalenka (Blr/1) - Karolina Muchova (Češ/11) 6:3, 6:4;

Marta Kostjuk (Ukr/16) - Jessica Pegula (ZDA/4) 6:0, 6:3.

Preberite še: