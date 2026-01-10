Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., S. K.

Sobota,
10. 1. 2026,
17.53

Osveženo pred

15 minut

Sobota, 10. 1. 2026, 17.53

Zakopane, smučarski skoki, superekipna tekma

Slovenca v Zakopanah le za danes nepremagljivima Avstrijcema

Anže Lanišek, Zakopane | Anže Lanišek je s tremi odličnimi skoki Slovenijo zadržal na stopničkah. | Foto Reuters

Anže Lanišek je s tremi odličnimi skoki Slovenijo zadržal na stopničkah.

Foto: Reuters

Na veliki skakalnici v Zakopanah na Poljskem so danes skakalci opravili s superkipno tekmo, ki je bila tudi olimpijska generalka, saj vse do februarskega Predazza takšne tekme ne bo več. Slovenske barve sta zastopala Timi Zajc in Anže Lanišek ter zasedla drugo mesto. Nepremagljiv je bil danes avstrijski par Jan Hörl in Stephan Embacher, tretje mesto pa sta zasedla poljska skakalca Dawid Kubacki in Kacper Tomasiak.

Anže Lanišek
Sportal Pester dan v Zakopanah. Za začetek avstrijska prevlada, izstopali tudi Slovenci!

Danes je bil v Zakopanah pester program, skakalci so najprej opravili s kvalifikacijami za nedeljsko posamično tekmo, v teh pa je vodilni v svetovne pokalu Domen Prevc dosegel deseti izid in zaostal tudi za Laniškom ter Zajcem, zato je glavni trener slovenske vrste Robert Hrgota na superekipno tekmo poslala slednja.

Zajc je danes v treh serijah skakal nekoliko manj prepričljivo, zato pa je slovenski par v boju za stopničke držal izvrstni Lanišek. Slovenca sta na koncu zasedla drugo mesto, zmagovita Avstrijca Jan Hörl in Stephan Embacher pa sta bila danes nepremagljiva. Že po prvi serji sta imela pred najbližjima zasledovalcema dobrih 21 točk prednosti, po drugi že neverjetnih 53, na koncu pa sta se jima Slovenca približala na 47,6 točke zaostanka.

Pester je bil boj za tretje mesto, v igri sta bila Ukrajinca, pa nato Švicarja, pa Norvežana, na koncu pa sta na tretjo stopničko odra za zmagovalce stopila domača junaka Dawid Kubacki in Kacper Tomasiak.

Norvežana sta bila četrta, Švicarja peta, Nemca šesta, Ukrajinca sedma in Finca osma. Po prvi seriji sta tekmo končala Italijana in Kazahstanca, po drugi še Turka, Američana, Francoza in Japonca.

Zajcu se prvi nastop (128,5 m) ni najbolje posrečil in je Slovenijo popeljal na šesto mesto, nato pa je Lanišek (134,5 m) popravil vtis in ekipo potegnil na drugo mesto. Zajcu (124) tudi v drugo ni uspel nastop po željah, Lanišek (130) pa je z novim dobrim nastopom ob največjem vetrovnem pribitku Slovenijo spet vrnil na drugo mesto. V finalu je Zajcu še v tretje uspel povprečen skok (126 m), za zanesljivo drugo mesto pa je v četveroboju reprezentanc s Poljsko, Norveško in Švico z odličnim skokom 141 metrov poskrbel Lanišek.

Zakopane, superekipna tekma:

