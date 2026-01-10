Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., Š. L.

Sobota,
10. 1. 2026,
13.25

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,16

Natisni članek

Natisni članek
Taja Sitar Ajda Košnjek Jerica Jesenko Taja Terbovšek Maja Kovačič Tinkara Komar Katra Komar Nika Vodan smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc Ljubno ob Savinji

Sobota, 10. 1. 2026, 13.25

3 minute

Ljubno ob Savinji, smučarski skoki, tekma (ž)

Sijajna Nika Prevc brez konkurence, na Ljubnem rekordno število navijačev

Avtorji:
B. B., Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,16
Nika Prevc | Nika Prevc je bila razred zase. | Foto Filip Barbalić

Nika Prevc je bila razred zase.

Foto: Filip Barbalić

Nika Prevc je z veliko prednostjo dobila prvo tekmo svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji in se podpisala še pod svojo 30. zmago v svetovnem pokalu. Slovenska asinja, ki je bila najboljša v petkovih kvalifikacijah in tudi današnji poskusni seriji, je na koncu za kar 24,2 točke premagala drugo Avstrijko Liso Eder in za 33,6 točke Nemko Selino Freitag, ki je osvojila tretje mesto. Do točk je prišlo še pet Slovenk, med deseterico je končala še Nika Vodan na šestem mestu. Pod Rajhovko se je sicer zbralo rekordnih 8.500 navijačev.

Ljubno ob Savinji, tekma, 2. serija:

Nika Prevc je na najbolj obiskani tekmi ženskega dela pokala na Ljubnem še enkrat več dokazala, da je z razlogom nosilka rumene majice vodilne v svetovnem pokalu. Slovenska šampionka je že v prvi seriji, kljub nižjemu zaletišču od konkurentk, ob odličnih vetrovnih razmerah v prvi seriji pristala pri kar 96 metrih in poskrbela za navdušnje med množico 8.500 navijačev pod Rajhovko. Že po prvi seriji je imela zajetno prednost, ki pa jo je v finalni seriji le še povečala. V drugo je pristala pri 89,5 metra in na koncu z visoko razliko ugnala vso konkurenco (278,3 točke). 

Prevc je na domači tekmi tako prišla do 30. zmage v svetovnem pokalu v karieri. Z novim uspehom se je na večni lestvici po številu zmag izenačila z Norvežanko Maren Lundby na drugem mestu. Na prvem mestu je s 63 zmagami Sara Takanši. 

Pod Rajhovko se je zbralo kar 8.500 navijačev. | Foto: Alenka Teran Košir Pod Rajhovko se je zbralo kar 8.500 navijačev. Foto: Alenka Teran Košir

Drugo mesto je osvojila Avstrijka Lisa Eder (91,5 m, 88,5 m; 254,1 točke), tretja pa je bila Nemka Selina Freitag, ki je bila po prvi seriji četrta (88,5 m, 92 m; 244,7).

Med deseterico še Nika Vodan

Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnila Nika Vodan, ki je v finalu pridobila eno mesto (86 m, 90 m; 235,4 točke). Katra Komar je v finalu pridobila pet mest in je tekmo končala na enajstem mestu (80,5 m, 87,5 m; 210,2). Taja Terbovšek je bila 15. (82,5 m, 86,5 m; 206,0), s čimer je na svoji tretji tekmi svetovnega pokala dosegla najboljši izid v karieri, na vseh treh pa je osvojila točke. Maja Kovačič je bila 21. (79,5 m, 89 m; 203,7), mesto za njo pa je končala Jerica Jesenko (82,5 m, 86,5 m; 203,0).

Brez mesta v finalu pa so ostale Tinkara Komar na 33. mestu (80 m; 91,8 točke), Ajda Košnjek na 36. mestu (81 m; 91) in Taja Sitar, ki je bila 37. (80 m; 89,8).

Prevc je na Ljubnem zmagala na obeh lanskih tekmah, najboljša pa je bila tudi na drugi predlanski. Dvakratna zaporedna skupna zmagovalka pokala, dvakratna svetovna prvakinja in svetovna rekorderka je v skupnem seštevku z novo zmago še povečala prednost pred tekmicami.

V nedeljo bo na Ljubnem še druga posamična tekma. Začela se bo ob 12. uri, pred tem bodo kvalifikacije ob 10.45.

Skakalke so dobro uro pred tekmo opravile tudi s poskusno serijo, v kateri je bila najboljša Nika Prevc z 89,5 metra (81,9 točke) pred Avstrijko Liso Eder (86,5 m; 77,9 točke) in Nemko Selino Freitag (84 m; 72,6). Odlično je nastopila tudi Taja Terbovšek, ki je z 90 metri postavila celo najdaljši skok poskusne serije (69,6 točke). Nika Vodan je bila osma (83 m; 65,6). Jerica Jesenko je imela 12. izid, Maja Kovačič 17., Tinkara Komar 24., Katra Komar 28., Taja Sitar 34., Ajda Košnjek pa 39.

Nika Prevc in Nika Vodan na ogrevanju:

Spored, Ljubno ob Savinji

Sobota, 10. januar
10.45 poskusna serija
11.35 slovesna otvoritev
12.00 prva serija posamične tekme

Nedelja, 11. januar
10.45 kvalifikacije
11.35 slovesna otvoritev
12.00 prva serija posamične tekme

Preberite še:

Domen Prevc, novoletna turneja
Sportal Norvežanu, ki je obsojal Domna Prevca, dali dve leti življenja – tako je danes
Nika Prevc Ljubno ob Savinji
Sportal Nika Prevc tudi doma šampionsko, na tekmi kar devet Slovenk
Timi Zajc
Sportal Peter Prevc po Zajčevi diskvalifikaciji: Še kar si ne odpustim
Taja Sitar Ajda Košnjek Jerica Jesenko Taja Terbovšek Maja Kovačič Tinkara Komar Katra Komar Nika Vodan smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc Ljubno ob Savinji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.