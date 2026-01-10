Sijajna Nika Prevc brez konkurence, na Ljubnem rekordno število navijačev

Nika Prevc je z veliko prednostjo dobila prvo tekmo svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji in se podpisala še pod svojo 30. zmago v svetovnem pokalu. Slovenska asinja, ki je bila najboljša v petkovih kvalifikacijah in tudi današnji poskusni seriji, je na koncu za kar 24,2 točke premagala drugo Avstrijko Liso Eder in za 33,6 točke Nemko Selino Freitag, ki je osvojila tretje mesto. Do točk je prišlo še pet Slovenk, med deseterico je končala še Nika Vodan na šestem mestu. Pod Rajhovko se je sicer zbralo rekordnih 8.500 navijačev.

Ljubno ob Savinji, tekma, 2. serija:

Nika Prevc je na najbolj obiskani tekmi ženskega dela pokala na Ljubnem še enkrat več dokazala, da je z razlogom nosilka rumene majice vodilne v svetovnem pokalu. Slovenska šampionka je že v prvi seriji, kljub nižjemu zaletišču od konkurentk, ob odličnih vetrovnih razmerah v prvi seriji pristala pri kar 96 metrih in poskrbela za navdušnje med množico 8.500 navijačev pod Rajhovko. Že po prvi seriji je imela zajetno prednost, ki pa jo je v finalni seriji le še povečala. V drugo je pristala pri 89,5 metra in na koncu z visoko razliko ugnala vso konkurenco (278,3 točke).

Prevc je na domači tekmi tako prišla do 30. zmage v svetovnem pokalu v karieri. Z novim uspehom se je na večni lestvici po številu zmag izenačila z Norvežanko Maren Lundby na drugem mestu. Na prvem mestu je s 63 zmagami Sara Takanši.

Pod Rajhovko se je zbralo kar 8.500 navijačev. Foto: Alenka Teran Košir

Drugo mesto je osvojila Avstrijka Lisa Eder (91,5 m, 88,5 m; 254,1 točke), tretja pa je bila Nemka Selina Freitag, ki je bila po prvi seriji četrta (88,5 m, 92 m; 244,7).

Med deseterico še Nika Vodan

Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnila Nika Vodan, ki je v finalu pridobila eno mesto (86 m, 90 m; 235,4 točke). Katra Komar je v finalu pridobila pet mest in je tekmo končala na enajstem mestu (80,5 m, 87,5 m; 210,2). Taja Terbovšek je bila 15. (82,5 m, 86,5 m; 206,0), s čimer je na svoji tretji tekmi svetovnega pokala dosegla najboljši izid v karieri, na vseh treh pa je osvojila točke. Maja Kovačič je bila 21. (79,5 m, 89 m; 203,7), mesto za njo pa je končala Jerica Jesenko (82,5 m, 86,5 m; 203,0).

Brez mesta v finalu pa so ostale Tinkara Komar na 33. mestu (80 m; 91,8 točke), Ajda Košnjek na 36. mestu (81 m; 91) in Taja Sitar, ki je bila 37. (80 m; 89,8).

Prevc je na Ljubnem zmagala na obeh lanskih tekmah, najboljša pa je bila tudi na drugi predlanski. Dvakratna zaporedna skupna zmagovalka pokala, dvakratna svetovna prvakinja in svetovna rekorderka je v skupnem seštevku z novo zmago še povečala prednost pred tekmicami.

V nedeljo bo na Ljubnem še druga posamična tekma. Začela se bo ob 12. uri, pred tem bodo kvalifikacije ob 10.45.

Skakalke so dobro uro pred tekmo opravile tudi s poskusno serijo, v kateri je bila najboljša Nika Prevc z 89,5 metra (81,9 točke) pred Avstrijko Liso Eder (86,5 m; 77,9 točke) in Nemko Selino Freitag (84 m; 72,6). Odlično je nastopila tudi Taja Terbovšek, ki je z 90 metri postavila celo najdaljši skok poskusne serije (69,6 točke). Nika Vodan je bila osma (83 m; 65,6). Jerica Jesenko je imela 12. izid, Maja Kovačič 17., Tinkara Komar 24., Katra Komar 28., Taja Sitar 34., Ajda Košnjek pa 39.

Nika Prevc in Nika Vodan na ogrevanju:

Spored, Ljubno ob Savinji Sobota, 10. januar

10.45 poskusna serija

11.35 slovesna otvoritev

12.00 prva serija posamične tekme Nedelja, 11. januar

10.45 kvalifikacije

11.35 slovesna otvoritev

12.00 prva serija posamične tekme

