Kam boste letos pobegnili za valentinovo?

Valentinovo je popolna priložnost, da si vzamemo čas drug za drugega in ustvarimo spomine, ki trajajo dlje kot en večer. Kranjska Gora letos vse zaljubljene vabi med romantično okrašene ulice, zimsko alpsko kuliso in na skrbno pripravljena razvajanja v dvoje. Valentinov koncert Jana Plestenjaka ter valentinovi paketi lokalnih ponudnikov, ki združujejo nočitev, kulinarična doživetja in nepozabne skupne trenutke, vabijo s popolno zgodbo za valentinovo, ki ga bosta še dolgo nosila v spominu.

Kranjska Gora v znamenju romantike

Pozimi Kranjska Gora dobi poseben značaj, ki ga je težko opisati, a ga obiskovalci takoj začutijo. Romantično okrašene ulice, mehka svetloba luči in spokojna alpska kulisa ustvarjajo občutek, kot da se je čas med zasneženimi vrhovi ustavil. Prav to je tisto, kar si za valentinovo želi večina parov, torej pobeg od vsakdanjega ritma in prostor, kjer so v ospredju skupni trenutki.

Sprehodi v dvoje po zasneženih poteh in večeri, preživeti v prelepem toplem ambientu, ustvarjajo popolno ozadje za romantičen oddih. Kranjska Gora ni glasna ali vsiljiva, romantika tukaj nastopi naravno, v drobnih trenutkih, pogledih in občutku bližine.

Takšno vzdušje pa je še toliko lepše, ko ga povežemo z razvajanjem, dobrim okusom in skupnimi doživetji, ki so namenjena prav parom, kar ponujajo valentinovi dnevi v Kranjski Gori.

Valentinov koncert Jana Plestenjaka v Kranjski Gori

Valentinovo v Kranjski Gori bo letos zaznamoval poseben glasbeni večer, za katerega bo v Dvorani Vitranc poskrbel Jan Plestenjak. Njegove brezčasne ljubezenske pesmi, prepoznavna interpretacija in čustvena energija bodo popolna spremljava za večer, namenjen zaljubljenim in vsem, ki želijo valentinovo doživeti nekoliko drugače.

Koncert na valentinovo je odlična priložnost, da romantičen oddih v dvoje dobi posebno noto. Večer, poln znanih melodij in toplih besed, bo lepo dopolnil sproščeno vzdušje Kranjske Gore ter ustvaril spomin, ki bo še dolgo ostal z vama.

Valentinov koncert Jana Plestenjaka Kje? Dvorana Vitranc, Kranjska Gora Kdaj? 14. februar 2026, ob 21. uri

Valentinovi paketi razvajanja posebej za vas

Za vse, ki želite valentinovo preživeti brez načrtovanja in kompromisov, so lokalni ponudniki v Kranjski Gori pripravili posebne valentinove pakete, zasnovane prav za pare. Ti združujejo vse, kar naredi romantičen oddih popoln: udobno bivanje, kulinarično razvajanje in nepozabna doživetja v dvoje.

Paketi so odlična izbira tako za tiste, ki želite presenetiti svojo boljšo polovico, kot tudi za pare, ki si želite skupaj pobegniti iz vsakdana. Vključujejo skrbno izbrane elemente, ki ustvarjajo sproščeno in intimno vzdušje, hkrati pa omogočajo, da se prepustita trenutku in preprosto uživata.

Izberita svoj popoln valentinov pobeg

Če letos razmišljata o valentinovem, ki bo več kot le en večer, so valentinovi paketi v Kranjski Gori odlična izbira.

V nadaljevanju so predstavljeni valentinovi paketi posameznih ponudnikov, ki ponujajo različne možnosti za preživljanje časa v dvoje. Paketi so časovno omejeni in prilagojeni prav valentinovemu obdobju, zato je priporočljivo, da svojo izbiro opravita pravočasno in si zagotovita popoln pobeg v dvoje.

APARTMAJI BERNIK & GARTL

E-naslov: apartmaji@intersport-bernik.com Telefon: +386 51 317 223 Spletna stran: https://apartment-kranjskagora.com/

BRUNARICA KOSOBRIN

E-naslov: info@kosobrin.eu Telefon: +386 31 663 502 Spletna stran: https://www.kosobrin.eu/

GOSTILNA JASNA

GOSTILNA JOŽICA

E-naslov: info@gostilna-jozica.si Telefon: +386 45 880 126 ali +386 41 620 525 Spletna stran: https://www.gostilna-jozica.si/

GOSTILNA PONCA

E-naslov: info@gostilna-ponca.si Telefon: +386 41 388 313

HOTEL KRANJSKA GORA

E-naslov: hkg@eh.si Telefon: +386 41 762 397

OŠTARIJA KRANJSKA GORA

E-naslov: rezervacije@ostarijakranjskagora.si Telefon: +386 71 359 880 Spletna stran: https://ostarijakranjskagora.si/

PINO ALPINO

E-naslov: hello@pinoalpino.com Telefon: +386 4 840 8400 Spletna stran: https://www.pinoalpino.com/

RESTAVRACIJA LIPA

E-naslov: info@hotel-lipa.si Telefon: +386 4 582 00 00 Spletna stran: https://www.hotel-lipa.si/sl/

RESTAVRACIJA TRIANGEL

E-naslov: info@hotel-triangel.com Telefon: +386 4 588 55 00 Spletna stran: https://www.hotel-triangel.com/sl

MAGIC STORY KARNJSKA GORA

Valentinovo ni le datum na koledarju, temveč priložnost, da si vzamemo čas drug za drugega in ustvarimo trenutke, ki ostanejo. Skupni pobeg, glasba, dobra hrana in bližina v okolju, kjer narava in umirjen ritem vabita k sprostitvi, lahko pomenijo več kot katerokoli darilo.

Kranjska Gora s svojo alpsko kuliso, romantičnim vzdušjem, valentinovim koncertom Jana Plestenjaka in skrbno pripravljenimi paketi ponuja vse potrebno za popoln oddih v dvoje.

