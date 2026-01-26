Ponedeljek, 26. 1. 2026, 10.55
Kranjska Gora z romantičnim koncertom in oddihom v dvoje
Kam boste letos pobegnili za valentinovo?
Valentinovo je popolna priložnost, da si vzamemo čas drug za drugega in ustvarimo spomine, ki trajajo dlje kot en večer. Kranjska Gora letos vse zaljubljene vabi med romantično okrašene ulice, zimsko alpsko kuliso in na skrbno pripravljena razvajanja v dvoje. Valentinov koncert Jana Plestenjaka ter valentinovi paketi lokalnih ponudnikov, ki združujejo nočitev, kulinarična doživetja in nepozabne skupne trenutke, vabijo s popolno zgodbo za valentinovo, ki ga bosta še dolgo nosila v spominu.
Kranjska Gora v znamenju romantike
Pozimi Kranjska Gora dobi poseben značaj, ki ga je težko opisati, a ga obiskovalci takoj začutijo. Romantično okrašene ulice, mehka svetloba luči in spokojna alpska kulisa ustvarjajo občutek, kot da se je čas med zasneženimi vrhovi ustavil. Prav to je tisto, kar si za valentinovo želi večina parov, torej pobeg od vsakdanjega ritma in prostor, kjer so v ospredju skupni trenutki.
Sprehodi v dvoje po zasneženih poteh in večeri, preživeti v prelepem toplem ambientu, ustvarjajo popolno ozadje za romantičen oddih. Kranjska Gora ni glasna ali vsiljiva, romantika tukaj nastopi naravno, v drobnih trenutkih, pogledih in občutku bližine.
Takšno vzdušje pa je še toliko lepše, ko ga povežemo z razvajanjem, dobrim okusom in skupnimi doživetji, ki so namenjena prav parom, kar ponujajo valentinovi dnevi v Kranjski Gori.
Valentinov koncert Jana Plestenjaka v Kranjski Gori
Valentinovo v Kranjski Gori bo letos zaznamoval poseben glasbeni večer, za katerega bo v Dvorani Vitranc poskrbel Jan Plestenjak. Njegove brezčasne ljubezenske pesmi, prepoznavna interpretacija in čustvena energija bodo popolna spremljava za večer, namenjen zaljubljenim in vsem, ki želijo valentinovo doživeti nekoliko drugače.
Koncert na valentinovo je odlična priložnost, da romantičen oddih v dvoje dobi posebno noto. Večer, poln znanih melodij in toplih besed, bo lepo dopolnil sproščeno vzdušje Kranjske Gore ter ustvaril spomin, ki bo še dolgo ostal z vama.
Valentinov koncert Jana Plestenjaka
Kje? Dvorana Vitranc, Kranjska Gora
Kdaj? 14. februar 2026, ob 21. uri
Valentinovi paketi razvajanja posebej za vas
Za vse, ki želite valentinovo preživeti brez načrtovanja in kompromisov, so lokalni ponudniki v Kranjski Gori pripravili posebne valentinove pakete, zasnovane prav za pare. Ti združujejo vse, kar naredi romantičen oddih popoln: udobno bivanje, kulinarično razvajanje in nepozabna doživetja v dvoje.
Paketi so odlična izbira tako za tiste, ki želite presenetiti svojo boljšo polovico, kot tudi za pare, ki si želite skupaj pobegniti iz vsakdana. Vključujejo skrbno izbrane elemente, ki ustvarjajo sproščeno in intimno vzdušje, hkrati pa omogočajo, da se prepustita trenutku in preprosto uživata.
Izberita svoj popoln valentinov pobeg
Če letos razmišljata o valentinovem, ki bo več kot le en večer, so valentinovi paketi v Kranjski Gori odlična izbira.
V nadaljevanju so predstavljeni valentinovi paketi posameznih ponudnikov, ki ponujajo različne možnosti za preživljanje časa v dvoje. Paketi so časovno omejeni in prilagojeni prav valentinovemu obdobju, zato je priporočljivo, da svojo izbiro opravita pravočasno in si zagotovita popoln pobeg v dvoje.
APARTMAJI BERNIK & GARTL
E-naslov: apartmaji@intersport-bernik.com
Telefon: +386 51 317 223
Spletna stran: https://apartment-kranjskagora.com/
BRUNARICA KOSOBRIN
E-naslov: info@kosobrin.eu
Telefon: +386 31 663 502
Spletna stran: https://www.kosobrin.eu/
GOSTILNA JASNA
GOSTILNA JOŽICA
E-naslov: info@gostilna-jozica.si
Telefon: +386 45 880 126 ali +386 41 620 525
Spletna stran: https://www.gostilna-jozica.si/
GOSTILNA PONCA
E-naslov: info@gostilna-ponca.si
Telefon: +386 41 388 313
HOTEL KRANJSKA GORA
E-naslov: hkg@eh.si
Telefon: +386 41 762 397
OŠTARIJA KRANJSKA GORA
E-naslov: rezervacije@ostarijakranjskagora.si
Telefon: +386 71 359 880
Spletna stran: https://ostarijakranjskagora.si/
PINO ALPINO
E-naslov: hello@pinoalpino.com
Telefon: +386 4 840 8400
Spletna stran: https://www.pinoalpino.com/
RESTAVRACIJA LIPA
E-naslov: info@hotel-lipa.si
Telefon: +386 4 582 00 00
Spletna stran: https://www.hotel-lipa.si/sl/
RESTAVRACIJA TRIANGEL
E-naslov: info@hotel-triangel.com
Telefon: +386 4 588 55 00
Spletna stran: https://www.hotel-triangel.com/sl
MAGIC STORY KARNJSKA GORA
Valentinovo, ki postane spomin
Valentinovo ni le datum na koledarju, temveč priložnost, da si vzamemo čas drug za drugega in ustvarimo trenutke, ki ostanejo. Skupni pobeg, glasba, dobra hrana in bližina v okolju, kjer narava in umirjen ritem vabita k sprostitvi, lahko pomenijo več kot katerokoli darilo.
Kranjska Gora s svojo alpsko kuliso, romantičnim vzdušjem, valentinovim koncertom Jana Plestenjaka in skrbno pripravljenimi paketi ponuja vse potrebno za popoln oddih v dvoje.