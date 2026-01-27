Po skrivnostni kampanji, ki je v zadnjih dneh preplavila družbena omrežja, je zdaj znano, kdo stoji za rumenimi retro očali in slušalkami. To je nihče drug kot Jan Plestenjak, ki v nekoliko drugačni, a še vedno povsem njegovi podobi, predstavlja svojo novo pesem Na polno. "Prevečkrat grem na polno in tako tudi doživljam skoraj vse stvari. To zna biti kar utrujajoče, po drugi strani pa da življenju barve in včasih z uspehi zadovolji," je ob izidu skladbe povedal za Siol.net, razkril pa nam je tudi, ali je njegova žena Tadeja običajno tista, ki prva sliši njegove nove pesmi, ter koliko mu pomeni njeno mnenje.

Eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov je stopil izven pričakovanih okvirjev in predstavil pesem, ki spominja na osemdeseta leta. V njej, kot pravi, ne govori o trenutni strasti, temveč o odločitvi, o odnosu, ki ne pristaja več na polovičarstvo, ter o življenju, ki ga je treba živeti na polno.

Oglejte si videospot za njegovo novo pesem:

Tadejino mnenje mu pomeni veliko

"Ona je športnica in kot večina publike ni obremenjena poslušalka. Zato mi njeno mnenje veliko pomeni," nam je o ženi Tadeji povedal Plestenjak. Foto: Tibor Golob Kot nam je povedal Jan Plestenjak, zvok njegovih pesmi vedno narekujeta besedilo in glasba. "Ko sem pisal to pesem, sem vedno bolj čutil, da ima ta plesni moment, ker ima v sebi naboj, seksualnost ..." Upa, da bo zazibala čim več ljudi in da bo v njej vsak našel svoj "na polno moment". Ob tem je dodal, da gre sam – tako v ustvarjanju glasbe kot življenju nasploh – prevečkrat na polno in tako doživlja skoraj vse stvari. "To zna biti kar utrujajoče, po drugi strani pa da življenju barve in včasih z uspehi zadovolji," nam je zaupal.

Polovičarstva ne mara, priznava pa, da se tudi on, tako kot se vsi, včasih s čim prehitro zadovolji. "Predvsem zato, ker si ne želimo naložiti prevelikega bremena. Ali čustvenega ali delavnega. Seveda ima na polno tudi slabe plati, predvsem v profesionalizmu, ker nikoli nisi popolnoma zadovoljen in bi rad bil še boljši, dosegel več. V čustvenem smislu pa je vse, kar je na pol, izguba časa," je prepričan.

Ker se je oktobra lani poročil, s čimer je presenetil marsikoga, nam je potrdil, da se je spremenila tudi oseba, ki običajno prva sliši njegove nove pesmi. To je zdaj njegova žena Tadeja Plestenjak. "Ampak ji pesem zapojem šele takrat, ko sem prepričan, da je vsaj malo dobra," se je pošalil. Ker je Tadeja športnica, poznamo jo namreč kot nekdanjo teniško igralko, kot večina publike ni obremenjena poslušalka, dodaja glasbenik. "Zato mi njeno mnenje veliko pomeni." Drugih glasbenih kolegov za mnenje o pesmih že dolgo ne sprašuje več, morda mu kdaj svetujejo le v tehničnem smislu, še zaključuje.

Preberite tudi: