"Spraševal sem se, zakaj je v Sloveniji tako narobe, če imaš obešeno zastavo, če hvalimo drug drugega in našo deželo. Ugotovil sem, da ko rečeš, da nekaj ljubiš, si odgovoren, da to neguješ. Veliko lažje pa je nič ne ljubiti, ker potem nimaš nobene odgovornosti," je med pogovorom o tem, zakaj ima domovino tako rad, izpostavil Jan Plestenjak. Igralka Katarina Čas, ki je ves čas razpeta med Slovenijo in Italijo, pa je povedala, da je na svoje korenine in državo, od kjer prihaja, ponosna, "kar pa ne pomeni, da ne maram iti čez mejo in pogledati, kako je tam". Oba sta nekaj besed namenila tudi zasebnemu življenju, Plestenjak je tako razkril nekaj podrobnosti z nedavne poroke, Čas pa je spregovorila o odnosu s svojim partnerjem, ki je Italijan.

Da je Jan Plestenjak strasten domoljub, ni skrivnost. O tem, da svoj čas raje kot na potovanjih v tujini izkoristi doma in uživa v lepotah, ki jih ponuja naša dežela, je govoril že večkrat. Skupaj z igralko Katarino Čas sta kot gosta sodelovala na festivalu podjetništva, ki ga je organiziral Klub slovenskih podjetnikov (SBC), in razpravljala o tem, da je domovino lepo imeti rad in zakaj sta nanjo tako ponosna.

Ponosen, da živi na vasi

"V angleškem jeziku ne bom nikdar napisal tako dobrega besedila kot v slovenščini. V tej kulturi sem zrastel. Mislim, da je Slovenija ruralna dežela, čeprav ima veliko ljudi bolezen, da bi bili radi urbani – in ne vem, kaj je narobe s tem, če si ruralen. Jaz sem iz vasi, iz Strunjana, in sem prav ponosen, da sem iz vasi. To podajam tudi ljudem, taka je moja glasba in ne skušam biti nekaj drugega kot sem," je o tem, zakaj mu je tematika domoljubja tako blizu, povedal glasbenik.

Kot glavno težavo, zakaj Slovenci domovino vidimo kot majhno in je ne cenimo, je izpostavil, da "poleg besede spoštovanje dajemo besedo ponižnost. Zakaj pa ne bi bila zraven beseda ponos? Spoštujem, ampak sem ponosen. Zelo velikokrat menjamo tudi besedi skromnost in ponižnost – kar ni isto. Skromnost je zelo v redu, ponižnost pa ni. Če bomo to enkrat prerasli, bomo svetovni prvaki". "Jaz ne morem pisati mestne muzike, če sedim v Strunjanu, tam režem salamo in pijem vino. Kako bom zdaj pisal ameriško glasbo? Ne morem. Pa tudi zakaj bi? A je naša slabša?" se je še vprašal.

Katarina Čas je spregovorila tudi o svojem partnerju: "Res ni tipičen Italijan, ima pa neko energijo, ki je očitno nisem našla pri nobenem Slovencu." Foto: SBC - Klub slovenskih podjetnikov

Da je Plestenjak pravi patriot in jo spominja na njenega očeta, je potrdila tudi igralka Katarina Čas, ki pa je za razliko od glasbenika ves čas razpeta med Slovenijo in Trstom, od kjer prihaja njen partner, ki je Italijan. Čeprav tudi zaradi dela v tujini preživi veliko časa, "se vedno, ko pridem nazaj, zavem, da živimo v res lepi in čisti deželi, zato jo tudi skušam promovirati in o njej govoriti povsem intuitivno".

Kar pa jo moti, je povezovanje Slovenije s Slovaško ali Slavonijo, ki ga v tujini še vedno močno zaznava. "V tujini vedno igram tujko. Bila sem že Skandinavka, Srbkinja, pa tudi že Slovenka, ampak mislim, da oni začutijo, da imamo to neko slovansko narečje. Pa ne samo to, mislim, da znamo biti malce ostrejši. Smo zelo močni, mogoče zato, ker smo iz te neke male državice," je povedala igralka in dodala, da je na svoje korenine zelo ponosna: "Mogoče domoljubje zame pomeni to, da ne pozabiš na svoje korenine, kar pa ne pomeni, da ne maram iti čez mejo, pogledati, kako je tam, in se seveda vrniti."

"Skupaj stopimo samo, ko imamo skupnega sovražnika ali pa ob športu"

"Zdi se mi, da je v Sloveniji neka klima, kjer smo vsi blazno nastrojeni drug do drugega," je dejala igralka. Foto: SBC - Klub slovenskih podjetnikov Na festivalu, kjer je bil poudarek na uspešnosti Slovenije in uresničevanju sanj, sta gosta spregovorila tudi o viziji, kakšna bi lahko bila Slovenija čez deset let. "Mislim, da če bi bila kmečka pamet, bi vse 'štimalo'. Če je kmečka pamet, če je spoštovanje, če je človek spoštljiv, ne more nič narediti narobe. Spraševal sem se, zakaj je pri nas v Sloveniji tako narobe, če imaš obešeno zastavo, če hvalimo drug drugega in našo deželo. Iz kje to izhaja? Ugotovil sem, da ko rečeš, da nekaj ljubiš – ali je to tvoja žena, družina, kariera, hiša, ki so jo zgradil – si odgovoren, da gre to naprej in da to neguješ. Veliko lažje pa je nič ne ljubiti, ker potem nimaš nobene odgovornosti," je svoje misli strnil Plestenjak.

Čas pa je na drugi strani izpostavila, da čeprav se Slovenci zavedamo, kaj imamo, skupaj stopimo samo, "ko imamo skupnega sovražnika ali pa ob športu. Zdi se mi, da smo zelo napadalni drug do drugega, še posebej, če smo na nasprotnih polih. Pomembno je spoštovanje drug do drugega, ker Slovenec zna najbolje potolči drugega Slovenca. Zdi se mi, da je v Sloveniji neka klima, kjer smo vsi blazno nastrojeni drug do drugega. Ampak najbrž je tako povsod, ne samo v Sloveniji".

Plestenjak o nedavni poroki, Čas o partnerju Italijanu

Govorila sta tudi o njunem zasebnem življenju. Plestenjak je tako razkril nekaj podrobnosti z nedavne poroke, pred slabim mesecem se je namreč poročil z nekdanjo teniško igralko Tadejo Majerič: "Res nisva komplicirala. Zdaj ne rabiš niti prič, da se poročiš. Prišla sva sama in prinesla eno dobro steklenico. Najprej smo nekaj spili, nato sem rekel: 'Zdaj pa akcija.' Ko me je matičar vprašal, kje imam fotografa, sem mu dal telefon in rekel, naj on naredi nekaj fotografij. Tako je bilo. Potem smo šli pa še nekaj pojest."

Katarina Čas, ki je že nekaj let v srečnem razmerju z italijanskim filmskim skladateljem in umetnikom Lucom Ciutijem, pa je na vprašanje, kako je med vsemi Slovenci našla ravno Italijana, povedala, da se je vse skupaj zgodilo zelo nenačrtovano. "Ko smo snemali serijo Ja, Chef!, to je bilo med korono, o tem še nisem govorila. Potem pa so moji najožji počasi izvedeli, da imam zdaj fanta Italijana. Predstavljali so si nekoga z gelom v laseh in po imenu Luigi. Pa sem rekla, da je čisto drugačen, da ima bolj skandinavski 'vajb', ampak mi nihče ni verjel. Res ni tipičen Italijan, ima pa neko energijo, ki je očitno nisem našla pri nobenem Slovencu," je pojasnila igralka, ki ji je kot eni redkih uspelo tudi v Hollywoodu.

