Ponoči bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije megleno. Proti jutru se bo ob morju zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju in ponekod v višjih legah okoli 3 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek se bo na Primorskem oblačnost povečala, drugod bo še precej jasno z meglo po nižinah, ki pa se bo popoldne ponekod razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Megla tudi v torek in sredo: v sredo že možnost za rahle padavine

V torek bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo v vzhodnih krajih. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. V sredo bo oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo rahlo deževalo.

Napoved za sosednje pokrajine

Precej jasno bo. V Panonski nižini in v Celovški kotlini se bo večinoma zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki se bo jutri pojavila tudi ob severnem Jadranu.