Venezuela je pripravljena sodelovati z ZDA, je v nedeljo zatrdila začasna voditeljica Delcy Rodriguez in pozvala k spoštljivemu odnosu. Ameriški predsednik Donald Trump, ki ji je pred tem v primeru nesodelovanja zagrozil z visoko ceno, je medtem vztrajal, da trenutno Venezuelo vodijo ZDA. Volitev ne vidi kot prednostne naloge. Po vojaški operaciji v Venezueli je Trump v nedeljo zagrozil tudi Kolumbiji. Njenega predsednika Gustava Petra je označil za "bolnika", vojaškega posredovanja pa ni izključil, češ da mu to "zveni v redu". Glede Kube je medtem izrazil prepričanje, da bo "padla" sama od sebe.

7.50 Maduro in njegova soproga danes pred ameriško sodišče

Predsednik Venezuele Nicolas Maduro in soproga Celia Flores se bosta danes na zveznem sodišču v New Yorku soočila z obtožnico, ki ju bremeni sodelovanja pri izvozu mamil v ZDA in drugih kaznivih dejanj, potem ko so ju v soboto zjutraj v Venezueli ob pomoči vojske zajeli ameriški policisti.

Par je zaprt v zveznem zaporu v Brooklynu, ki je gostil že številne znane zapornike, kot so Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, Sean Diddy Combs in drugi, poroča televizija CBS.

Pred zaporom sedaj redno protestirajo nasprotniki predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki nasprotujejo ugrabitvi vodje suverene države in vojni za nafto. Zbirajo pa se tudi venezuelski izseljenci, ki so veseli Madurove aretacije.

Obtožnica Maduru, članom njegove družine in vlade očita zaroto za izvajanje narkoterorizma in izvoza kokaina v ZDA. Obtožen je tudi posedovanja in zarote za posedovanje mitraljezov in uničevalnih naprav.

Z današnjim zaslišanjem začenja teči rok, v katerem morajo tožilci predložiti dokaze proti Maduru in obtoženim. Podobna obtožnica je bila proti Maduru vložena že leta 2020 v času prve Trumpove vlade.

Tokratno je pripravil newyorški tožilec Jay Clayton, ki trdi, da so voditelji Venezuele več kot 25 let zlorabljali svoje položaje javnega zaupanja in skorumpirali nekoč legitimne institucije, da so v ZDA izvozili na tone kokaina. V ospredju te korupcije naj bi bil Maduro.

Ameriška vlada prav tako trdi, da je prva dama Venezuele Celia Flores vpletena v domnevne zločine svojega moža. Glede na obtožnico naj bi posredovala pri sestanku med velikim trgovcem z mamili in direktorjem venezuelskega nacionalnega urada za boj proti mamilom Nestorjem Reverolom Torresom ter leta 2007 sprejela več sto tisoč dolarjev podkupnine.

V obtožnici proti Maduru iz leta 2020 so zvezni tožilci trdili še, da je venezuelski voditelj skupaj z visokimi vladnimi uradniki sodeloval s kolumbijsko gverilsko skupino Farc pri prevozu kokaina in orožja v ZDA.

Trump je Madura obtožil, da je vodja mamilarskega kartela, kar je vodja Venezuele doslej zanikal.

7.40 Trump po napadu na Venezuelo grozi Kolumbiji

"Kolumbija je tudi zelo bolna, vodi pa jo bolnik, ki rad prideluje kokain in ga prodaja ZDA, ampak tega ne bo počel dolgo," je Trump dejal novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One.

Na vprašanje, če se bo tudi proti Kolumbiji odvila vojaška operacija, je po poročanju tujih tiskovnih agencij odvrnil: "Meni zveni v redu."

ZDA so v soboto izvedle več zračnih napadov na Venezuelo in pri tem zajele ter iz države odpeljale predsednika Nicolasa Madura in njegovo soprogo Cilio Flores. V New Yorku Madura čaka sojenje zaradi obtožb, povezanih s trgovino z drogo in orožjem.

Glede Kube je medtem Trump menil, da ameriško posredovanje verjetno ne bo potrebno. "Kuba je na tem, da pade," je dejal novinarjem in dodal, da bo težko zdržala brez venezuelske nafte. "Ne zdi se mi, da bo potrebno kakršnokoli ukrepanje. Videti je, da pada," je dodal.

Povedal je še, da je je bilo v okviru sobotne operacije ubitih večje število Madurovih kubanskih varnostnikov. "Veste, včeraj je bilo ubitih veliko Kubancev," je v nedeljo dejal novinarjem.

Kubanska vlada je v nedeljo sporočila, da je bilo med ameriškimi vojaškimi napadi v Venezueli skupno ubitih 32 pripadnikov kubanskih varnostnih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Claudia Sheinbaum Foto: Guliverimage Trump je omenil tudi Mehiko, ki da ji je že večkrat ponudil pomoč ameriških vojakov v boju proti trgovcem z mamili, kar pa da je predsednica Claudia Sheinbaum zavrnila.

"Nekaj moramo ukreniti glede Mehike. Mehiko je treba organizirati, ker se droge k nam stekajo iz Mehike," je dejal po poročanju španske tiskovne agencije EFE. Pri tem je sicer Sheinbaum opisal kot "čudovito osebo", ki pa da se "malo boji kartelov, ki nadzorujejo Mehiko".

6.50 Caracas pripravljen sodelovati z ZDA, Trump vztraja pri vodenju Venezuele

Dosedanja podpredsednica Venezuele Rodriguez, ki je po ameriškem zajetju predsednika Nicolasa Madura prevzela začasno vodenje države, je kot prednostno nalogo izpostavila uravnotežen in spoštljiv odnos med ZDA in Venezuelo. "Ameriški vladi ponujamo vabilo za skupna prizadevanja pri sodelovanju, usmerjenem v obojestranski razvoj," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila na Telegramu.

Trump ji je pred tem v kratkem telefonskem pogovoru za medij The Atlantic zagrozil, da bo plačala "zelo veliko ceno", če ne bo sodelovala z ZDA.

Delcy Rodriguez Foto: Guliverimage Po vojaški operaciji, v kateri so ZDA v soboto zajele in v ameriški zapor odpeljale Madura in njegovo soprogo, je Trump napovedal ameriško upravljanje Venezuele do politične tranzicije, medtem ko je ameriški državni sekretar Marco Rubio nakazal pripravljenost ZDA sodelovati z aktualnimi voditelji Venezuele, zlasti če bodo upoštevale ameriške cilje.

Trump je sicer v nedeljo vztrajal pri vodenju Venezuele, obenem pa tudi on nakazal na možnost sodelovanja s trenutnimi oblastmi.

"Ukvarjamo se z ljudmi, ki so pravkar prisegli. Ne sprašujte me, kdo je glavni, ker vam bom dal odgovor, ki bo zelo kontroverzen," je dejal v pogovoru za novinarje na krovu letala Air Force One. Ob nadaljnjih vprašanjih je dejal: "To pomeni, da smo mi glavni."

Volitve v Venezueli se mu sicer zaenkrat ne zdijo prioriteta. "Vse bomo uredili, ob pravem času bomo imeli volitve, a glavna stvar, ki jo je treba urediti, je uničena država," je dodal.

6.00 Izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN

Po vojaški akciji, s katero so ZDA v soboto sredi Caracasa zajele in v zapor odpeljale venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, bo na zahtevo Venezuele danes potekalo izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN. Po navedbah bi lahko Madura medtem že privedli pred sodišče v ZDA.

Zahtevo Venezuele za sklic izrednega zasedanja je posredovala nestalna članica Varnostnega sveta ZN Kolumbija ob podpori stalnih članic Rusije in Kitajske. Napad predstavlja kršitev Ustanovne listine OZN ter ogroža mir v regiji in po vsem svetu, je zapisano v sporočilu stalnemu predstavniku Somalije pri ZN, ki januarja predseduje Varnostnemu svetu.

Varnostni svet se je sicer zaradi stopnjevanja napetosti med Združenimi državami in Venezuelo sestal že oktobra in decembra lani.

Več držav in tudi mednarodnih organizacij je opozorilo, da posredovanje ZDA v Venezueli odpira resna vprašanja glede kršitev mednarodnega prava. Skrb, da ob napadu niso bila spoštovana načela mednarodnega prava, je izrazil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Nicolas Maduro Foto: omrežje X/OSINTdefender

Poleg Madura so obtoženi tudi njegova žena Cillia Flores, ki so jo ameriške sile v soboto zajele skupaj z njim, sin Nicolas Ernesto Maduro, venezuelski notranji minister Diosdado Cabello, nekdanji notranji minister Ramon Rodriguez Chacin in vodja mamilarske združbe Tren de Aragua, Hector Rusthenford Guerrero Flores.