Brigitte Macron zmagala na sodišču

Pariško sodišče je v ponedeljek deset ljudi spoznalo za krive kibernetskega nadlegovanja francoske prve dame Brigitte Macron zaradi širjenja lažnih trditev, da je transspolna ženska, ki se je rodila kot moški. Zakonca Macron se že dolgo soočata s takšnimi izjavami, vključno z obtožbami, da se je Brigitte rodila pod imenom Jean-Michel Trogneux, kot je dejansko ime njenemu starejšemu bratu.

Tudi 24-letna starostna razlika med parom je bila deležna kritik in zbadljivk, ki sta jih leta večinoma ignorirala, a sta jih pred kratkim začela izpodbijati na sodišču.

Sodišče je opozorilo na "še posebej ponižujoče, žaljive in zlonamerne" komentarje, ki so se nanašali na lažne trditve o domnevni transspolni identiteti in domnevni pedofilski kriminaliteti, usmerjeni proti Brigitte Macron, piše Le Monde.

Današnja razsodba pomeni zmago za zakonca Macron, saj v ZDA vlagata ločeno odmevno tožbo zaradi obrekovanja proti desničarski vplivnici in podkasterki Candace Owens, ki je prav tako trdila, da se je Brigitte rodila kot moški, poroča CNN.

Prestopnikom različne kazni

Dve ženski in osem moških je bilo spoznanih za krive zlonamernih komentarjev o spolu in spolnosti Brigitte Macron, saj so starostno razliko med njima z možem celo enačili s pedofilijo.

Prejeli so vrsto kazni. Eden od obsojencev je prejel šestmesečno zaporno kazen brez pogojne obsodbe. Drugi so prejeli pogojne zaporne kazni do osem mesecev. Nadaljnje kazni so vključevale denarne kazni in obvezne tečaje ozaveščanja o kibernetskem nadlegovanju, petim pa je bila prepovedana uporaba platforme družbenega medija, na katerem so objavljali svoje komentarje.

Nekateri komentarje branijo kot satiro

Sodba prihaja sredi širših čezatlantskih napetosti glede spletnega govora, pri čemer Trumpova administracija evropska prizadevanja za omejitev dezinformacij označuje za cenzuro. Prejšnji mesec je Washington uvedel prepoved izdaje vizumov petim Evropejcem, ki se borijo proti spletnemu sovraštvu in lažem, vključno z nekdanjim evropskim komisarjem iz Francije Thierryjem Bretonom in aktivisti, ki se borijo proti dezinformacijam.

Eden ob obsojenih, 55-letni Bertrand Scholler, galerist in pisatelj, je dejal, da se bo pritožil na šestmesečno pogojno zaporno kazen, saj naj bi bila kršena njegova svoboda govora. Foto: Guliverimage Nekateri obtoženci v primeru Macron so se branili, da so njihovi komentarji satira, kar pa je sodišče zavrnilo.

55-letni Bertrand Scholler, galerist in pisatelj, je dejal, da se bo pritožil na šestmesečno pogojno zaporno kazen. "To je grozno. To je odvratno," je izjavil novinarjem na sodišču. "To kaže, kam se obrača francoska družba. Svoboda govora ne obstaja več," naj bi dejal.

Spregovorila tudi Brigitte Macron

V nedeljo zvečer je Brigitte Macron v pogovoru za TF1 zagovarjala svoj boj proti spletnim nasilnežem in izrazila upanje, da bo to zgled drugim. Povedala je, da so se ji zdeli spletni napadi neskončni in da so vključevali ljudi, ki so vdrli v njeno davčno spletno stran in spremenili njeno identiteto.

Potožila je tudi, da so njeni napadalci prezrli močne dokaze o njenem spolu. "Rojstni list ni kar nekaj. Gre za očeta ali mater, ki gre prijavit svojega otroka, ki pove, kdo je on ali kdo je ona. Želim pomagati mladostnikom v boju proti nadlegovanju in če pri tem ne bom zgled, bo težko," naj bi dejala.