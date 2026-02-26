Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
26. 2. 2026,
6.43

Osveženo pred

5 minut

V Postojni začetek vojaške vaje Bayonet 1

Slovenska vojska, predstavitev kontingenta pred odhodom na misijo na Baltik. Poček. | Vojaška vaja bo trajala do 27. marca. | Foto Bojan Puhek

Vojaška vaja bo trajala do 27. marca.

Foto: Bojan Puhek

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se bodo v vojaški vaji pripadniki sil Slovenske vojske usposabljali skupaj s pripadniki ameriške vojske. Vaja Bayonet 1 je načrtovana tako, da bo njen vpliv na okolje in lokalno prebivalstvo čim manjši, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Na vadišču in v okolici bodo v času vaje potekali občasni premiki vojaških vozil, ki jih bo spremljala vojaška policija.

Nosilna enota za izvedbo aktivnosti je center za združeno usposabljanje poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

Slovenska vojska na podlagi načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2026 marca nadaljuje skupna usposabljanja in podporo zavezniškim enotam, ki so razmeščene v Evropi, so še navedli.

