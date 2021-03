Raperka v spor zaradi "neprimernega" nastopa povlekla golo Melanio Trump

Raperka Cardi B se je z nastopom na nedeljski podelitvi grammyjev poklonila svoji nekdanji karieri striptizete, pri čemer ni skoparila s seksi pozami in plesnimi gibi, ki so nakazovali na striptiz, a brez slačenja. K vsemu skupaj je pripomogla še raperka Megan Thee Stallion, ki se ji je pridružila pri pesmi WAP. Skladba je že ob izidu požela veliko kritik, češ da je polna obskurnih in vulgarnih izrazov, ki v glasbo ne spadajo.

Nastop Cardi B na letošnjih Grammyjih:

Ravno to so Cardi očitali tudi po odmevnem nastopu, pri čemer je bila še posebej glasna politična komentatorka Candace Owens, ki je za nastop 28-letnice dejala, da "slabi ameriško družbo" in da spodbuja mlade ženske, da si "slečejo dostojanstvo", s čimer je namigovala na njeno kariero. "Moški ponavadi z ženskami ravnajo tako, kot same ravnajo s sabo," je še dodala.

Cardi se je na to odzvala z besedami, da "moški z ženskami ravnajo tako, kot same dovolijo," ob tem pa pripela fotografijo na pol gole Melanie Trump in v kasnejšem tvitu dodala, da jo je navdihnila nekdanja prva dama.

Fotografija Melanie, ki jo je delila, je nastala leta 1996 in je bila objavljena v francoski reviji istega leta. Twitter je zato sporočil, da je ne bo cenzuriral, saj naj bi šlo za nekoč že objavljeno fotografijo, na objavo katere je oseba na njej pristala.

https://t.co/78ZSnpZKty STREAM “UP “ON ALL PLATFORMS..Candy DONT 😔like it but Melania B approves ✈️ pic.twitter.com/FgUJ8gmrUW — iamcardib (@iamcardib) March 16, 2021

Cardi B: Melania je moja vzornica

Ker je raperka nato objavila še eno Melanijino fotografijo, jo je Owensova vprašala, zakaj je tako obsedena z družino Trump, na kar je Cardi odvrnila, da je Melania Trump njena vzornica.

"Pokazala mi je, da lahko gola nastopam in še vedno nekoč postanem prva dama! Čakaj, ali so lahko samo belopolte ženske gole, pokažejo svojo seksualnost in se v svojih tridesetih razvijajo, jaz pa ne? Kako je Amerika nepoštena. Ko samo pomislim, da naj bi to bila dežela svobodnih."

Cardi je veliko tvitov, namenjenih Owensovi, kasneje izbrisala.

Candace Owens je velika podpornica politike Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Vse skupaj se je stopnjevalo do te mere, da sta druga drugi zagrozili s tožbo, potem ko je Cardi delila domneven tvit Owensove, v katerem naj bi zapisala, da jo je mož varal z njenim bratom, za katerega Owensova trdi, da je lažen. Politična komentatorka bo raperko tožila zaradi blatenja, Cardi pa Owensovo, ker jo obtožuje, da je fotošopirala tvit.

