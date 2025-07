Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.52 Po spremembi Trumpovega mnenja o Putinu v Ukrajini navdušeni na Melanio

Trump je v ponedeljek na srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem med drugim dejal, da se o Putinu pogovarja tudi z Melanio. "Grem domov in prvi dami povem, da sem danes govoril z Vladimirjem in sva imela čudovit pogovor. Ona pa je rekla: 'A res? Ravnokar so napadli še eno mesto'," je novinarjem v Ovalni pisarni povedal Trump.

Prav tako je v ponedeljek dejal tudi, da ga je Putin razočaral, in naznanil dogovor, v skladu s katerim bodo evropske zaveznice v Natu kupovale ameriško orožje za Ukrajino. Putinu je ob tem dal 50 dni časa, da sprejme premirje, v nasprotnem primeru pa napovedal uvedbo stoodstotnih carin.

Ukrajinci so zadovoljni, da je Trump morda spremenil mnenje o Putinu, in so hvaležni prvi dami slovenskega rodu, ki je že leta 2022 ob ruskem napadu na Ukrajino svoje sledilce pozvala, naj darujejo Rdečemu križu za Ukrajince, poroča The Guardian.

Na enem od ukrajinskih računov omrežja X je objavljena fotografija Melanie s pripisom "Agentka Melania Trumpenko", na katerem nosi klobuk s širokimi krajci in jakno z logotipom ukrajinskih oboroženih sil. Kmalu se je pojavilo še več fotografij prve dame v ukrajinskih bojnih oblačilih in fotografij, na katerih je ovita v ukrajinsko zastavo.

"Nocoj je na ukrajinskih družbenih medijih veliko ljubezni do Melanie Trump," je objavila revija Business Ukraine, ki jo je spremljal meme treh risanih junakov, ki ji podarjajo ukrajinski klobuk, medtem ko se je uporabnik Erno Buzas pošalil, da je Melania za Ukrajino sama naredila več kot vsa republikanska stranka.

Drugi uporabnik je spomnil, da Trump ponavadi posluša tistega, s katerim govori nazadnje, in to je potem doma Melania.