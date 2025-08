Nizozemska je v ponedeljek napovedala, da bo Ukrajini dobavila ameriške oborožitvene sisteme v vrednosti 500 milijonov evrov. Nizozemska bo tako kot prva članica Nata sledila dogovoru med zavezništvom in ZDA o nakupu ameriških sistemov zračne obrambe za Ukrajino. Generalni sekretar Nata Mark Rutte pričakuje, da ji bodo sledile še druge članice Nata.

8.10 Nizozemska napovedala dobavo ameriških sistemov zračne obrambe Ukrajini

"Ukrajina zdaj potrebuje več zračne obrambe in streliva," je na družbenem omrežju X v ponedeljek zapisal nizozemski obrambni minister Ruben Brekelmans.

Dodal je, da bo Nizozemska kot prva članica dostavila paket ameriških oborožitvenih sistemov, vključno z deli in raketami patriot, v vrednosti 500 milijonov evrov. To bo Ukrajini pomagalo braniti sebe in preostalo Evropo pred rusko agresijo, je poudaril.

"To orožje je nujno potrebno. Ukrajina se še vedno vsak dan bori za svojo obrambo pred rusko agresijo, kot so obsežni napadi z droni. S tem se Ukrajina bori tudi za svobodo in varnost v Evropi," pa je na omrežju X zapisal nizozemski premier Dick Schoof.

Sporočil je še, da bo Nizozemska tako kot prva članica Nata izvedla sporazum med zavezništvom in ZDA o nakupu ameriških sistemov zračne obrambe za Ukrajino, ki sta ga 14. julija sklenila generalni sekretar Nata Rutte in ameriški predsednik Donald Trump. Ta je tedaj sporočil, da bo odobril prodajo ameriških protiletalskih raket patriot evropskim državam članicam Nata, ki jih bodo nato dobavile Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek v telefonskem pogovoru s Schoofom dejal, da je hvaležen Nizozemski za njen pomemben prispevek k okrepitvi ukrajinskega zračnega ščita.

Potezo Nizozemske je v ponedeljek pozdravil tudi Rutte. "Gre za to, da Ukrajina dobi opremo, ki jo nujno potrebuje za obrambo pred rusko agresijo. Cilj vse pomoči zaveznikov Ukrajini je, da se vojna konča na pravičen in trajen način," je poudaril v sporočilu za javnost.

Dodal je, da je članice zavezništva v pismu pozval, naj prispevajo k tej pobudi za delitev bremena. Dodal je, da pričakuje, da bodo kmalu sledile še druge pomembne napovedi drugih zaveznic.

Kot piše na spletni strani Nata, novo pobudo financirajo evropske zaveznice in Kanada, sestavljena pa bo iz rednih paketov, vsakega v vrednosti približno 500 milijonov dolarjev, ki bodo vsebovali opremo in strelivo, ki jih je Ukrajina opredelila kot operativne prioritete. Ti vključujejo zmogljivosti, ki jih ZDA lahko zagotovijo v večjih količinah kot Evropa in Kanada.

Nemčija je že napovedala nabavo dveh sistemov protiraketne obrambe patriot za Ukrajino, ki jih bo financirala sama.