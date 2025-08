"20. julija je prišel naš fantek. Micah je tukaj!" je 41-letni glasbenik zapisal pod vrsto fotografij, s katerimi je naznanil rojstvo svojega prvorojenca. V nadaljevanju je ženo označil za superjunakinjo in izrazil hvaležnost. "Micah, zelo te imamo radi," je še dodal. Z radijsko voditeljico Vick Hope sta sicer poročena od leta 2023, v zvezi pa sta bila že vsaj leto prej.

Nazorne fotografije razdvojile sledilce

Z objavljenimi fotografijami je škotski didžej nekoliko razdvojil svoje oboževalce. Na eni izmed njih je namreč objavil ženino placento in način, kako so jo spremenili v kapsule, kar je med njegovimi sledilci sprožilo ogorčenje (fotografije si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo). "Tega res ne bi rabila videti," je zapisala ena od oboževalk, medtem ko so drugi izpostavili, da bi jih lahko vsaj opozoril.

Kot je še razvidno, se je dojenček rodil v domačem okolju na španskem otoku Ibiza.

Posteljica ali placenta je organ, ki se med nosečnostjo oblikuje v maternici in plodu zagotavlja kisik in hranila. Deluje tudi kot filter, ki otroka ščiti pred toksini in onesnaževalci. Nekateri trdijo, da ima uživanje placente po rojstvu otroka vrsto koristi za novopečene matere. Uporabljajo se različne metode priprave, vključno z uživanjem surovega organa ali kuhanjem. Nekateri starši posteljico dehidrirajo in jo s postopkom, imenovanim enkapsulacija, spremenijo v vitaminske kapsule. BBC ob tem navaja, da pregled znanstvenih študij iz leta 2015 ne potrjuje, da uživanje posteljice prinaša kakršnekoli koristi za zdravje. Organizacije, kot je Ameriški center za nadzor bolezni (CDC), so na drugi strani opozorile na morebitna tveganja kontaminacije, če organ ni pravilno shranjen in pripravljen.

