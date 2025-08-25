Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
25. 8. 2025,
12.00

Osveženo pred

15 minut

Prek meja Natalija Waldhuber

Ponedeljek, 25. 8. 2025, 12.00

15 minut

Pravljična poroka Slovenke, ki živi in dela v Ruandi

Avtor:
R. Sp.

Natalija Waldhuber | Foto osebni arhiv Natalije Waldhuber

Foto: osebni arhiv Natalije Waldhuber

Nekdanja atletinja Natalija Waldhuber, ki smo jo pred kratkim gostili v rubriki Prek meja, se je pred tednom dni poročila s svojim srčnim izbrancem Ivanom Mucyo, s katerim sta se spoznala v Ruandi, kjer Slovenka živi in dela od leta 2021.

Nekdanja atletinja, med drugim tudi miss športa, Natalija Waldhuber, že dolga leta živi in dela v tujini. Kot delegatka Evropske unije za razvojne projekte je delovala v Nepalu in Afganistanu, trenutno pa svoje delo opravlja v Ruandi, kjer se počuti zelo sprejeto. O tem je spregovorila tudi v Siolovi rubriki Prek meja.

V Ruandi, ki ji pravijo 'afriška Švica', je poleg poklicnih priložnosti našla tudi ljubezen svojega življenja – fotografa in podjetnika Ivana Mucyo, ki se po poročanju Slovenskih novic ukvarja s turizmom. Par si je večno zvestobo obljubil na posestvu Tri lučke pri Krškem. Natalija je možev priimek dodala k dekliškemu in je po novem Natalija Mucyo Waldhuber.

Ruando bo konec septembra obiskal tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki bo na afriški celini branil naslov svetovnega prvaka.  

Prek meja Prek meja Natalija Waldhuber
