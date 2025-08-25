Pravljična poroka Slovenke, ki živi in dela v Ruandi

Nekdanja atletinja Natalija Waldhuber, ki smo jo pred kratkim gostili v rubriki Prek meja , se je pred tednom dni poročila s svojim srčnim izbrancem Ivanom Mucyo, s katerim sta se spoznala v Ruandi, kjer Slovenka živi in dela od leta 2021.

Nekdanja atletinja, med drugim tudi miss športa, Natalija Waldhuber, že dolga leta živi in dela v tujini. Kot delegatka Evropske unije za razvojne projekte je delovala v Nepalu in Afganistanu, trenutno pa svoje delo opravlja v Ruandi, kjer se počuti zelo sprejeto. O tem je spregovorila tudi v Siolovi rubriki Prek meja.

V Ruandi, ki ji pravijo 'afriška Švica', je poleg poklicnih priložnosti našla tudi ljubezen svojega življenja – fotografa in podjetnika Ivana Mucyo, ki se po poročanju Slovenskih novic ukvarja s turizmom. Par si je večno zvestobo obljubil na posestvu Tri lučke pri Krškem. Natalija je možev priimek dodala k dekliškemu in je po novem Natalija Mucyo Waldhuber.

Ruando bo konec septembra obiskal tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki bo na afriški celini branil naslov svetovnega prvaka.

Preberite še: