Madžarka, ki slovensko cvetje prodaja po vsem svetu

Madžarka Eszter, ki si je v Solkanu ustvarila družino, navdušuje s prav posebnimi izdelki – liofiliziranim cvetjem, ki zaradi tega posebnega postopka obdelave ohranja obliko, barvo in vonj, kupce zanj pa ima po vsem svetu.

V obrtni coni v Solkanu, tik ob ograji, ki Slovenijo ločuje od Italije, ima svoje prostore Lioflor, podjetje Madžarke Eszter Szentirmai, ki se je pred tremi leti z možem ustalila v njegovem domačem kraju. Na območju, ki živi in diha čezmejno, je Eszter s svojo družino pravo utelešenje naše rubrike Prek meja.

Iz Madžarske prek vsega sveta do Slovenije

Eszter, ki je odraščala v Budimpešti, je po študiju začela potovati po svetu, nato v Ugandi spoznala Filipa iz Solkana in se vanj zaljubila. Pot ju je zanesla v Kalifornijo, Latinsko Ameriko, Indijo in na Filipine, nato še v Avstralijo, kjer sta ostala nekaj let in kjer se jima je rodila hčerka. "Takrat sva se odločila, da se bova ustalila, in prišla sva v Slovenijo," nam je povedala Eszter, "zdelo se nama je, da je za mlado družino to boljša izbira kot Madžarska." Solkan in Nova Gorica sta ravno prav majhna in ravno dovolj velika, prijetno je tudi tukajšnje podnebje, je pojasnila, letos pa se je njena družina povečala še za sina.

Ustaliti se po letih potovanj ni preprosto, a še največja ovira, na katero je naletela, je jezikovna. Zdaj se že sporazumeva v slovenščini, a je sprva ni govorila, zato je bilo sklepanje novih poznanstev težje. Po drugi strani pa živi na stičišču jezikov in kultur, kjer, kot pravi, več razlik vidi med Slovenci in Italijani kot pa med Slovenci in Madžari.

Med Madžari in Slovenci ne vidi razlik

"Med Slovenijo in Madžarsko ne vidim kakšne pretirane razlike, veliko bolj očitna je med Slovenijo in Italijo. Med Novo Gorico in Gorico je kontrast zelo oster, takoj čez mejo se ljudje drugače obnašajo, drugače oblačijo … none na ulici so videti kot hollywoodske zvezde," se je zasmejala, "tega na Madžarskem in v Sloveniji ni."

Foto: Gaja Hanuna Med Slovenijo in Madžarsko je več podobnosti kot razlik opazila tudi na drugih področjih, na primer v običajih. Tako kot v Sloveniji tudi na Madžarskem velja, da na prvi dan novega leta ne bi smeli jesti perutnine, ker piščanci kopljejo nazaj, temveč svinjino, ker prašiči rijejo naprej. Še bolj jo je med učenjem slovenščine presenetilo, ko je ugotovila, da prepozna nekatere besede.

Med učenjem slovenščine je spoznala pomen nekaterih madžarskih besed

"Tudi v madžarščini imamo sredo, četrtek in petek oziroma podobne besede. Te v madžarščini nič ne pomenijo, ko pa sem se začela učiti slovensko, sem nenadoma ugotovila, da imajo neki smisel," je pojasnila, "imamo pa tudi nekatere podobne izraze. Če je nekaj daleč, tudi na Madžarskem rečemo, da je bogu za hrbtom."

Eszter ima v Solkanu že dve leti svojo obrt, ki je prav tako posebna kot njena življenjska pot – prideluje cvetje in prodaja liofilizirane cvetove, torej cvetove, konzervirane s pomočjo liofilizacije, sušenja z zamrzovanjem.

Cvetje, ki ostane zamrznjeno v času

"Cvetove takoj po pobiranju zamrznemo, nato jih vakuumiramo, pri čemer led izpari. Zaradi tega se ohranijo oblika cvetov, hranilne snovi v njih in njihova aroma," je postopek razložila Eszter, ki tako obdelane cvetove prodaja po vsem svetu od Evrope do Kanade, ZDA, Avstralije, Nove Zelandije, Hongkonga in Indije. Uporabljajo jih predvsem slaščičarji, uporabiti pa jih je mogoče tudi v koktajlih in povsod drugod, kjer se sicer uporabljajo sveži užitni cvetovi.

Ker je na Goriškem, pri njej seveda prednjačijo vrtnice, sicer pa uporablja najrazličnejše cvetje od navadnega in španskega bezga, pa mačehe v najrazličnejših barvah od živo rumenih do globoko vijoličastih, skorajda črnih.

Vrtnice, simbol Goriške

"Z užitnimi cvetovi sem se začela spoznavati v Avstraliji, delala sem tudi v restavraciji, kjer smo jih uporabljali v jedeh. A težava s svežim cvetjem je, da je uporabno največ dva ali tri dni, zato smo ga veliko zavrgli, kar je res škoda. Zato sem začela raziskovati, kako ga ohraniti. Lahko ga sicer sušiš, a potem ne bo ostalo tako lepo, pri liofilizaciji pa je drugače," je razloge za svojo nišno obrt naštela Eszter, ki je z liofiliziranimi cvetovi navdušila tudi znana kulinarična imena, med njimi slovensko kuharsko mojstrico Ano Roš in slaščičarko, ki je med drugim spekla poročno torto Meghan Markle in princa Harryja. "Kupila je burbonske vrtnice, simbol Nove Gorice, ki so še posebej dehteče," je povedala Eszter, "užitne so sicer vse vrtnice, a ne dišijo vse tako čudovito."

Kot pravi, ima povpraševanja veliko in še raste, vse cvetje, ki ga uporablja, pa pridela sama in to ekološko. Cvetja iz cvetličarne, pa čeprav gre za sicer užitne rastline, ne smemo uživati, opozarja, saj ne moremo vedeti, s kakšnimi preparati za ohranjanje svežine je bilo obdelano.

Čeprav je odraščala v velikem mestu, je bila od nekdaj v stiku z naravo, ob hiši so imeli vrt, njen dedek pa je prideloval tudi vino. Nato pa so njena obzorja glede tega še bolj odprla potovanja: "Takrat, ko v živo vidiš kakavovec ali pa cvet vanilje, šele ugotoviš, kaj vse obstaja v naravi."

