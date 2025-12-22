Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
17.25

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop bik horoskop ribi horoskop strelec horoskop lev horoskop horoskop

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 17.25

6 minut

V teh znakih se rodijo najbolj radodarni ljudje

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
darilo, obdarovanje, prazniki | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Radodarnost se ne meri le z materialnimi stvarmi, ampak tudi v času, pozornosti in razumevanju, ki ga naklonimo drugim, ne da bi kaj pričakovali v zameno. Nekateri ljudje imajo prirojeno potrebo, da z drugimi delijo vse, kar imajo, vključno z denarjem, energijo in čustveno podporo. To velja predvsem za štiri znake horoskopa.

Lev

Levi so znani po svojem velikem srcu in močni potrebi po osrečevanju drugih. Njihova radodarnost pogosto izvira iz želje, da bi se ljudje ob njih počutili posebne in cenjene. Radi častijo, pomagajo ali koga presenetijo z darilom – ne zato, ker bi morali, ampak zato, ker v tem iskreno uživajo. Obdarovanje je zanje čustveno dejanje, radi vidijo nasmeh in presenečenje obdarovanca.

Strelec

Strelci so radodarni na spontan in neobremenjen način. Ni jim težko deliti vsega, kar imajo, ker verjamejo, da se jim bo dobro vedno povrnilo. Radodarni so z denarjem, časom in nasveti, sploh ko vidijo, da lahko nekomu s tem olajšajo življenje. Ne marajo skopuštva in zaprtosti, pomoč drugim pa se jim zdi kot naraven del življenja, ne obveznost, ki jo morajo opraviti.

Ribi

Ribe so med čustveno najbolj radodarnimi znamenji ter z razumevanjem, sočutjem in brezpogojno podporo podarjajo same sebe. Pogosto potrebe drugih postavijo pred svoje, tudi če to zanje ni lahko. Njihova radodarnost ni glasna in vsiljiva, ampak tiha in globoka. V zameno ne pričakujejo zahval, ker jim je dovolj vedeti, da so nekomu pomagale ali olajšale težko situacijo.

Bik

Čeprav so znani predvsem po tem, da si želijo varnosti, so tudi izjemno radodarni do ljudi, ki jih imajo radi. Ko se počutijo stabilno, so pripravljeni deliti brez zadržkov, še posebej s konkretnimi in praktičnimi gestami. Svojo velikodušnost radi pokažejo s skbjo, materialno podporo in ustvarjanjem prijetnega okolja za druge. Njihova radodarnost je zanesljiva in dolgoročna.

Preverite svoj današnji horoskop.

večerja, romantika
Trendi Največji gurmani se rodijo v teh znakih horoskopa
ženska, dekle
Trendi Ljudje, rojeni v teh znakih, ne znajo lagati
nered
Trendi Ti znaki horoskopa živijo v neredu in jih to prav nič ne moti
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop bik horoskop ribi horoskop strelec horoskop lev horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.