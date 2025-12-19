Za te znake horoskopa bo letošnji božič še posebej čustven

Oven

Ovni ste znani po svoji strastni naravi in se hitro zaljubite. Ko vam je nekdo všeč, svoja čustva tudi pokažete, obenem pa po ljubezenskem razočaranju hitro okrevate. Toda letos bo drugače in za vas bo bolje, če vse romantične podvige preložite na prihodnje leto. Zmenki v božičnem času morda zvenijo mamljivo, a bi se lahko končali z zlomljenim srcem in globoko žalostjo v obdobju, ko se vsi drugi veselijo. Raje poslušajte intuicijo, saj ste bolj občutljivi kot običajno in zdaj ni čas za velike korake.

Bik

Čeprav se biki pogosto pretvarjate, da se vas mnenje družine ne dotakne, globoko v sebi veste, da to ni res in da le vešče skrivate svoje občutke. Letos se v času božiča pripravite na to, da se vas bo vsaka, tudi najmanjša kritika vaših bližnjih dotaknila bolj kot sicer. Komentarji o vaši karieri, ljubezenskem življenju ali zasebnih odločitvah bi vas lahko popolnoma izčrpali. Zavedajte se, da ni nič narobe s tem, da se za nekaj časa umaknete in spet najdete svoj mir, saj družinska praznovanja lahko postanejo zelo naporna.

Tehtnica

Tehtnicam je uspelo okoli sebe nabrati čudovit krog prijateljev, ki jih imate za svojo izbrano družino. Božič pa vam bo verjetno prinesel tudi srečanje z biološko družino, ki bi lahko bilo precej drugačno od prijateljskega. Podobno kot biki boste tudi tehtnice težko prenašale komentarje ter pripombe staršev in drugih sorodnikov. Ne pozabite, da se lahko vedno zanesete na podporo prijateljev. Prav oni so najboljši varuhi vašega srca, sploh v trenutkih, ko vam zmanjka moči, da bi se sami zaščitili.

Kozorog

Kozorogi ste povsem izčrpani. Vse leto ste naporno delali, prazniki z družino pa morda ne bodo tako sproščujoči, kot ste upali. Še naprej vas bo spremljala utrujenost, zaradi katere boste napeti in občutljivi. Že samo ena napačna beseda bi lahko bila dovolj, da se povsem zlomite. Ne bodite presenečeni, če vas bodo preplavila čustva, saj je povsem prav, da jih občutite, in se vam tega ni treba sramovati. Če postane naporno, lahko s praznovanja odidete prej. Tisti, ki jim je mar za vas, bodo razumeli, da se morate spočiti.