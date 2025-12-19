Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
19. 12. 2025,
15.56

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija prazniki prazniki horoskop oven horoskop bik horoskop tehtnica horoskop kozorog horoskop horoskop

Petek, 19. 12. 2025, 15.56

24 minut

Za te znake horoskopa bo letošnji božič še posebej čustven

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
prazniki, december, božič | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Prazniki prinesejo posebno čarovnijo, istočasno pa nekateri v tem obdobju postanejo bolj čustveni in ranljivi. Pripadniki nekaterih nebesnih znamenj bodo morali letos v božičnem času še posebej paziti na svoje srce.

Oven

Ovni ste znani po svoji strastni naravi in se hitro zaljubite. Ko vam je nekdo všeč, svoja čustva tudi pokažete, obenem pa po ljubezenskem razočaranju hitro okrevate. Toda letos bo drugače in za vas bo bolje, če vse romantične podvige preložite na prihodnje leto. Zmenki v božičnem času morda zvenijo mamljivo, a bi se lahko končali z zlomljenim srcem in globoko žalostjo v obdobju, ko se vsi drugi veselijo. Raje poslušajte intuicijo, saj ste bolj občutljivi kot običajno in zdaj ni čas za velike korake.

Bik

Čeprav se biki pogosto pretvarjate, da se vas mnenje družine ne dotakne, globoko v sebi veste, da to ni res in da le vešče skrivate svoje občutke. Letos se v času božiča pripravite na to, da se vas bo vsaka, tudi najmanjša kritika vaših bližnjih dotaknila bolj kot sicer. Komentarji o vaši karieri, ljubezenskem življenju ali zasebnih odločitvah bi vas lahko popolnoma izčrpali. Zavedajte se, da ni nič narobe s tem, da se za nekaj časa umaknete in spet najdete svoj mir, saj družinska praznovanja lahko postanejo zelo naporna.

Tehtnica

Tehtnicam je uspelo okoli sebe nabrati čudovit krog prijateljev, ki jih imate za svojo izbrano družino. Božič pa vam bo verjetno prinesel tudi srečanje z biološko družino, ki bi lahko bilo precej drugačno od prijateljskega. Podobno kot biki boste tudi tehtnice težko prenašale komentarje ter pripombe staršev in drugih sorodnikov. Ne pozabite, da se lahko vedno zanesete na podporo prijateljev. Prav oni so najboljši varuhi vašega srca, sploh v trenutkih, ko vam zmanjka moči, da bi se sami zaščitili.

Kozorog

Kozorogi ste povsem izčrpani. Vse leto ste naporno delali, prazniki z družino pa morda ne bodo tako sproščujoči, kot ste upali. Še naprej vas bo spremljala utrujenost, zaradi katere boste napeti in občutljivi. Že samo ena napačna beseda bi lahko bila dovolj, da se povsem zlomite. Ne bodite presenečeni, če vas bodo preplavila čustva, saj je povsem prav, da jih občutite, in se vam tega ni treba sramovati. Če postane naporno, lahko s praznovanja odidete prej. Tisti, ki jim je mar za vas, bodo razumeli, da se morate spočiti.

Preverite svoj današnji horoskop.

prijateljici
Trendi Med temi znaki horoskopa se splete najbolj trdno prijateljstvo
zamuda, zamujanje
Trendi Največkrat zamujajo ljudje, rojeni v teh znakih
drama
Trendi S temi znaki horoskopa je življenje ves čas dramatično
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija prazniki prazniki horoskop oven horoskop bik horoskop tehtnica horoskop kozorog horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.