Kralji brez Kopitarja iztržili podaljšek in točko proti zlatim vitezom

Los Angeles Kings v severnoameriški hokejski ligi NHL še vedno ne morejo računati na poškodovanega kapetana Anžeta Kopitarja. Kralji so brez Slovenca v kadru v domači dvorani gostili vodilno ekipo pacifiške skupine Vegas Golden Knights, ki je zmagala po podaljšku s 3:2. Odločilni zadetek je dosegel Mark Stone že po 25 sekundah podaljška.

Uvodni del tekme je presenetljivo minil brez zadetka. Gostje iz igralniške meke so bili po uvodnem prostem teku vseeno podjetnejši na začetku druge tretjine. Braeden Bowman je v 24. minuti zadel za vodstvo. To je bil tudi edini zadetek v uvodnih 40 minutah.

Tretja tretjina je prinesla nekaj več vznemirjenja. Kevin Fiala je kronal domače napore ter izenačil v osmi minuti zadnje tretjine. Gostje so v nadaljevanju izkoristili igro z igralcem več ter povedli. Uspešen je bil Mitch Marner. A domači se niso predali. Brandt Clarke je za Kralje minuto in 27 sekund pred koncem rednega dela izenačil na 2:2 ter izsilil podaljšek.

Zlati vitezi pa so le dosegli peto zaporedno zmago v sezoni, ko je po zaslugi Stona zmaga šla v Nevado. Jack Eichel je našel Stona pred golom, ta pa je ploščico lepo pospravil v nebranjeno mrežo.

Gostujoči vratar Akira Schmid je zbral 22 obramb, pri domačih pa Darcy Kuemper 24.

Kralje naslednja tekma čaka v soboto zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo gostili mestne tekmece Anaheim Ducks.

Vegas je na vrhu lestvice tihomorske divizije s 56 točkami, Edmonton na drugem mestu zaostaja dve točki, Seattle je tretji (51 točk), San Jose in Los Angeles si delita 49 točk, Anaheim na šestem mestu ima 47 točk. Vodilna ekipa zahodne konference ostaja Colorado, ki ima s 74 točkami tudi največ točk v ligi.

Buffalu derbi vzhodne konference

Na preostalih tekmah so New Jersey Devils po podaljšku s 3:2 ugnali Seattle Kraken. Nico Hischier je zadel minuto in 18 sekund pred koncem podaljška. To je bil drugi gol Hischierja na tekmi.

Buffalo Sabres so bili na derbiju vzhodne konference boljši od Philadelphia Flyers s 5:2. Rasmus Dahlin je dvakrat dosegel gol ob igralcu več na ledu, Buffalo pa je dosegel 14. zmago na zadnjih 16 tekmah.

Ukko-Pekka Luukkonen in Rasmus Dahlin sta se razveselila nove zmage. Foto: Reuters

"Vedeli smo, kako pomembna je ta tekma, zato smo se odločili, da bomo igrali, kot da gre za tekmo končnice," je dejal Dahlin. "In to nam gre res dobro. To je ena od stvari, pri katerih smo se resnično izboljšali."

Na derbiju ekip začelja vzhodne konference pa so Ottawa Senators s kar 8:4 premagali New York Rangers, ki so doživeli še peti zaporedni poraz. Brady Tkachuk je za kanadsko zasedbo dosegel svoj 200. gol v ligi NHL in dodal tri podaje.

Liga NHL, 14. januar

Lestvice

