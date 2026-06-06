V Mednarodni smučarski zvezi prihaja do novega velikega pretresa. Le nekaj dni pred kongresom FIS v Beogradu, kjer bodo volili predsednika organizacije, je s položaja glavnega izvršnega direktorja nepričakovano odstopil Urs Lehmann.

Johan Eliasch naj ne bi imel več enotne podpore. Foto: Guliverimage

Urs Lehmann je funkcijo opravljal manj kot leto dni, po poročanju švicarskih medijev pa naj bi bil glavni razlog hud spor s predsednikom FIS Johan Eliasch. Dokončno je med njima počilo zaradi različnih pogledov na finančno stanje zveze.

Lehmann naj bi v zadnjih tednih večkrat opozoril na določene finančne težave in imel pomisleke glede poslovanja. Njegovi pogledi pa so povzročili še dodatne napetost v vodstvu organizacije.

Marco Odermatt Foto: Reuters

Eliasch, ki je na čelu FIS od leta 2021, bo 11. junija v Beogradu kandidiral za nov mandat. Vendar pa naj ne bi imel več prave podpore nacionalnih zvez in športnikov. Med športniki, ki ga ne podpirajo, so med drugim tudi Marco Odermatt, Loic Meillard, Mikaela Shiffrin ...

Proti njemu bosta tokrat kandidirala tudi Britanka Victoria Gosling in Alexander Ospelt iz Lihteštajna. Očitno je v Mednarodni smučarski zvezi tik pred volitvami zelo napeto, odstop Lehmanna pa je le še dodatno pokazal, da razmere v tej krovni organizaciji niso najbolj rožnate.

Se bo ob novem vodstvu vrnil na položaj?

Lehmann naj bi zdaj upal, da Johan Eliasch na prihajajočih volitvah ne bo dobil novega mandata predsednika FIS. V primeru spremembe vodstva naj bi namreč obstajala velika možnost, da bi se Švicar lahko vrnil na položaj glavnega izvršnega direktorja zveze.

Preberite še: