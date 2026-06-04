Izkušeni hokejski napadalec Robert Sabolič se po dveh sezonah pri HK Olimpija, pri katerem je opravljal tudi vlogo kapetana, poslavlja od ljubljanskega kluba.

"Ljubljana, Šiška, Olimpija, navijači, hvala za dve leti, da ste me počasi sprejeli za svojega, v čast mi je bilo biti kapetan te ekipe," je 37-letni Sabolič na družbenem omrežju naznanil, da ne bo več igral za Olimpijo.

Otrok jeseniške hokejske šole in dolgoletni reprezentant je zadnje štiri sezone preživel v ligi ICE, najprej dve leti pri Beljaku, nato pa še dve v zeleno-belem dresu Olimpije, pri kateri so mu zaupali tudi kapetansko vlogo. V zadnjem tekmovalnem obdobju je z ljubljanskim moštvom prišel vse do polfinala.

Sredi aprila so pri Olimpiji uradno potrdili prihod dveh izkušenih napadalcev Jana Urbasa in Žige Jegliča. V klubu pa med drugim še naprej ostajajo MVP rednega dela sezone T.J. Brennan, Lukaš Horak, Zach Boychuk, Nicolai Meyer, Clayton Kirichenko, Jan Ćosić, Marcel Mahkovec, Nathanael Halbert, Marly Quince, Nik Simšič, Žiga Pance, Bine Mašič, Blaž Gregorc, Maks Bukovec, Aljoša Crnović, Miha Beričič ...