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Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Petek,
5. 6. 2026,
4.00

Osveženo pred

8 ur, 34 minut

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Natisni članek
kavbojke džins moda hlače

Petek, 5. 6. 2026, 4.00

8 ur, 34 minut

To so najbolj zaželene kavbojke leta 2026

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Džins ostaja nepogrešljiv del garderobe, vendar vsaka sezona prinese model, ki še posebej izstopa. Letos modno sceno osvajajo kavbojke z asimetričnim zapenjanjem, ki jih vse pogosteje videvamo na družbenih omrežjih, ulicah modnih prestolnic in v novih kolekcijah priljubljenih znamk. Gre za sodobno različico klasičnih kavbojk, ki s premišljenim detajlom poskrbi za bolj zanimiv in moderen videz. V nadaljevanju vam razkrivamo, za kateri model gre in kako ga stilirati.

Kavbojke z asimetričnim zapenjanjem

Kavbojke z asimetričnim zapenjanjem odlikuje zamaknjen pas oziroma netradicionalna postavitev gumbov, ki klasičnemu kosu doda svež in sodoben videz. Prav ta detajl ustvari zanimivo silhueto, poudari pas ter poskrbi, da tudi najbolj preprost stajling deluje bolj modno in premišljeno.

Kakšen model izbrati?

Najboljša izbira so modeli z visokim pasom, saj lepo poudarijo postavo in omogočajo enostavno kombiniranje z različnimi zgornjimi deli. Če želite brezčasen videz, posezite po ravnem kroju v temnejšem odtenku džinsa, medtem ko bodo ljubiteljice trendov navdušene nad širšimi kroji, ki ostajajo med najbolj priljubljenimi modnimi izbirami tudi letos.

Kako jih stilirati?

Ker so kavbojke z asimetričnim zapenjanjem že same po sebi posebne, jih je najbolje kombinirati z minimalističnimi kosi, kot so bela srajca, oprijeta majica ali preprost top. Za sproščen videz jih nosite s supergami ali balerinkami, za bolj eleganten učinek pa jih dopolnite s suknjičem in čevlji s peto ter zgornji del oblačila zatlačite v hlače, da bo kroj pasu prišel še bolj do izraza.

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