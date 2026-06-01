Pe. M.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
16.52

Italijanskemu klubu zelena luč za priključitev

Uradno: Milano je novi član lige ICE, v prihodnji sezoni v tekmovanju 14 ekip

IceHL, polfinale: HK Olimpija : Pustertal | V ligi ICE bo v prihodnji sezoni nastopalo 14 klubov, tekmovanju se pridružuje Milano. | Foto Aleš Fevžer

V ligi ICE bo v prihodnji sezoni nastopalo 14 klubov, tekmovanju se pridružuje Milano.

Foto: Aleš Fevžer

Na skupščini mednarodne hokejske lige ICE v Salzburgu, kjer je bil za podpredsednika izvoljen predsednik HK Olimpija Miha Butara, so potrdili, da se bo tekmovanje že v prihodnji sezoni razširilo na 14 ekip. Italijanski Milano je dobil dovolj glasov podpore ostalih, da je postal novi član tekmovanja. Nova sezona tega se bo začela 18. septembra. Klubi so izrazili tudi zavezanost izvedbi Mountain Classic na prostem, ki naj bi jo januarja izvedli na smučarski skakalnici v Bischofshofnu.

Miha Butara
Sportal Miha Butara izvoljen za podpredsednika mednarodne lige ICE

Dobre tri mesece in pol pred začetkom sezone 2026/27 so na letni skupščini lige ICE v Salzburgu sprejeli ključne odločitve lige za prihajajočo sezono.

Pioneers Vorarlberg ostaja, Milano prihaja

Tekmovanje se bo razširilo na 14 ekip, saj je bil Hockey Club Milano sprejet kot nov član z zahtevano dvotretjinsko večino glasov. Hkrati pa so nadaljevanja sodelovanja v ligi potrdili tudi Pioneers Vorarlberg, so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja.

"Današnja skupščina predstavlja pomemben mejnik za hokejsko ligo win2day ICE. Ponosni smo, da liga še naprej raste in da se bo v njej zdaj pomerilo 14 ekip. Z Milanom v našo ligo ne sprejemamo le pomembnega hokejskega trga, temveč tudi veliko evropsko metropolo z ogromnim tržnim potencialom. To odpira številne priložnosti za nadaljnji razvoj naše lige, tako s športnega vidika kot tudi z vidika poslovne in medijske rasti. Hkrati so bili odobreni pomembni ukrepi na področju trženja, streaminga in komercializacije, ki bodo še dodatno spodbudili naša prizadevanja za profesionalizacijo," je ob potrditvi novega člana v imenu predsednika lige Alexandra Gruberja dejal podpredsednik Erich Falkensteiner.

Začetek sredi septembra, za januarja predvidena tekma na prostem v Bischofshofnu

Nova sezona lige ICE, v kateri bo naslov branil Gradec, se bo začela 18. septembra, podroben razpored pa bo znan v kratkem.

Na generalni skupščini so klubi izrazili zavezanost izvedbi zimske klasike, t.i. Mountain Classica. Načrtovana tekma na prostem na smučarski skakalnici v Bischofshofnu, ki je predvidena za januar, naj bi ustvarila edinstven dogodek, ki bi lahko pritegnil veliko pozornosti, tudi onkraj meja same lige.

"Drug močan signal je načelna odločitev o izvedbi Mountain Classica. Ta edinstven dogodek ima potencial, da pritegne pozornost daleč prek meja hokeja na ledu. Nadaljnje organizacijsko in infrastrukturno načrtovanje se bo zdaj nadaljevalo v sodelovanju z vključenimi partnerji," so še zapisali v sporočilu za javnost.

