Pe. M.

Torek,
2. 6. 2026,
10.26

Mai Crnkić Graz 99ers hokej Bietigheim Steelers

Gradec ga je posodil v Nemčijo

Mai Crnkić bo igral za Bietigheim Steelers

Mladi slovenski hokejski napadalec Mai Crnkić, ki je v zadnji sezoni navduševal v Alpski ligi v dresu Kitzbühla, je pred tednoma podpisal pogodbo s prvakom lige ICE Graz 99ers. Avstrijski klub ga je, tako kot še nekaj drugih mladih, za naslednjo sezono posodil nemškemu drugoligašu Bietigheim Steelers, pri katerem verjame, da bo nabral pomembne izkušnje

Pred dvema tednoma so pri prvaku lige ICE Graz 99ers potrdili, da se po uspešni sezoni v Alpski ligi pri Kitzbühlu k njim seli slovenski "diamant" Mai Crnkić. Ob tem so dodali, da bi 21-letnik kot posojeni igralec lahko izkušnje sprva nabiral pri neimenovanem nemškem drugoligašu.

Zdaj so potrdili, da bo otrok jeseniške hokejske šole, ki se je med letoma 2020 in 2025 kalil na Švedskem, prihodnje tekmovalno obdobje kot posojeni igralec preživel pri nemškem drugoligašu Bietigheim Steelers

"Hvaležen sem za zaupanje, ki so mi ga izkazali Graz 99ers in mi omogočili, da tukaj naredim naslednje korake v svoji karieri. Pridobiti izkušnje v drugi nemški ligi in se tam še naprej razvijati je zame dobra priložnost," je za uradno spletno stran dejal Crnkić, v lanski sezoni prvi napadalec Kitzbühla po točkah. V rednem delu je na 41 tekmah vpisal 55 točk, od tega 34 asistenc in bil prvi podajalec. V končnici je na dveh tekmah dodal asistenco.

"Mai Crnkić bo v drugi nemški ligi dobil veliko kakovostnega časa na ledu in nato to kakovost prinesel tudi v našo igro v Gradcu," o posoji slovenskega napadalca, ki je bil del priprav članske reprezentance na svetovno prvenstvo, pravi športni direktor Gradca Philipp Pinter.

"Mai je točno takšen igralec, kot smo si ga želeli. Mlad, lačen in tehnično nadarjen. Dali mu bomo čas na ledu, ki ga potrebuje, prepričani smo, da ga bo kar najbolje izkoristil," pa je za uradno spletno stran kluba iz Bietigheima dejal generalni direktor Gregor Rustige.

Gradec je ob Crnkiću na kaljenje v druge lige poslal še nekatere druge člane.

V preteklosti je za Bietigheim Steelers igral Marcel Rodman, ki je s klubom postal tudi prvak druge lige.

