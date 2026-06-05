Mercedes CLA - po elektriki še hibrid in to je alternativa za tiste, ki ne marajo kabla

Tokrat je hibrid alternativa električnemu pogonu in ne nasprotno – kaj zmore v novem mercedesu in zakaj nam količino goriva pokažejo v odstotkih?

CLA 220 je najzmogljivejša različica hibridnega CLA - bencinski motor ima 140 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič Mercedesova strategija narekuje, da izključno električnih modelov ne bodo razvijali in da bodo na osnovi enega modela ponudili tako klasični kot električni pogon. Prvi primer takega pristopa je nova generacija modela CLA, ki nudi enega najbolj prepričljivih in varčnih električnih avtomobilov, za rezervo pa je zraven še skoraj enak avtomobil s klasičnim motorjem.

Prednost pri celotni vozni izkušnji ima zagotovo električna različica, toda kdor si priključnega kabla nikakor ne želi, ima tudi možnost blagega oziroma klasičnega hibrida. Ta sicer ni pretirano varčen, ob vozniško manj prepričljivem pogonu kot pri električni različici, pa nudi vožnjo daleč stran od električnih polnilnic.

In tisti zanimivi merilniki? Še v nobenem avtomobilu nismo videli, da bi količino goriva prikazovali v odstotkih in tudi tako veliki napisi za preostali doseg, ki pri klasičnih avtomobilih nikoli ni najpomembnejši podatek, so velika redkost. Razlog tiči v zasnovi CLA, ki je sicer prilagojena električnemu in hibridnemu pogonu, a glavni del razvoja je bil namenjen električnemu. Ta je torej začrtal merilnike in ostalo razporeditev informacij, kar je ob vgradnji hibrida ostalo nespremenjeno.

Foto: Gregor Pavšič

Palec gor: oblika avtomobila, kompakten pogon, zmogljivost in dobra poraba

oblika avtomobila, kompakten pogon, zmogljivost in dobra poraba Palec dol: pogon odličen, a ni na ravni električnega, doplačljivi sistemi, kot je Car Play, del merilnikov neprilagojen za klasični pogon

Foto: Gregor Pavšič

Pred tedni smo že podrobno predstavili novi električni mercedes CLA. Ta prodajno sicer ni najpomembnejši model Mercedesa, toda ponudil je zelo dober vpogled v tisto, česar so v Stuttgartu na področju naprednih pogonov trenutno sposobni.

Električni CLA je prepričal z udobno in dinamično vozno izkušnjo, zelo dobro porabo energije in predvsem zelo hitrim polnjenjem baterije. Doseg med 400 in 500 kilometri in polnjenje, ki ob avtocestah traja komaj kakih 15 minut, lahko postavita CLA tudi v vlogo klasičnega poslovnega avtomobila.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil prihaja z nove platforme MMA, ki jim jo je uspelo prilagoditi tudi za uporabo hibridnega motorja. To jim je uspelo doseči brez podiranja proporcev avtomobila, ki so ga prednostno vendarle razvili z mislijo na električni pogon. Razvili so zelo kompakten hibridni pogon, ki ga je bilo mogoče umestiti v sprednji del vozila – tam prostora zaradi kompaktnih in manj kompleksnih elektromotorjev ni bilo veliko.

Osnova pogona je nov 1,5-litrski bencinski štirivaljnik, ki so ga razvili v Nemčiji, izdelujejo pa ga s pomočjo Geelyja na Kitajskem. Ta motor je na voljo v treh različicah (100, 120 in 140 kW), vedno pa je združen z 22-kilovatnim elektromotorjem – ta je vgrajen v osemstopenjski samodejni menjalnik – in baterijo relativno velike kapacitete 1,3 kilovatne ure (kWh).

Foto: Gregor Pavšič

Ta hibridni sklop skupaj s štirikolesnim pogonom je zelo prepričljiv in dejansko odličen izdelek, ki nudi prijetno pritajen zvok in tudi prepričljive vozne lastnosti. Pohvaliti velja, da za osnovo pri hibridnem pogonu niso vzeli trivaljnika, temveč štirivaljni motor. Ta sicer ni tako kompakten, toda je precej manj hrupen in tudi moč dovaja bolje.

Moči ima motor dovolj, menjalnik pa svoje delo opravi dokaj solidno. Po vozniški dinamiki hibrid kljub temu ne dosega električne različice, ki je prepričljivejša tako na ovinkasti cesti kot tudi na avtocesti oziroma daljšem potovanju. Priznati je sicer treba, da tudi hibridni motor ni pretirano glasen in da je zaradi precej velike baterije tudi električno odpeljanih kilometrov dokaj veliko. Toda ob odločnejših pospeševanjih, ko zahteva po moči presega tistih 22 kilovatov (30 "konjev") v elektromotorju, se bo zagnal klasični motor in skupaj z osmimi prestavami to pomeni, da hipnost pogona še zdaleč ni na nivoju električnega.

Foto: Gregor Pavšič Poraba goriva? V povprečju se je vrtela okrog šestih litrov na sto prevoženih kilometrov, ob koncu pa je padla na 5,6 litra. To je kar dobro za take vrste hibrid, ki je po zasnovi nekje med blagim in tistim "pravim" samopolnilnim. Zaradi večje baterije bi ga uvrščali tja, saj omogoča tudi precej več vožnje z ugasnjenim osrednjim motorjem kot tiste najbolj osnovne hibridne različice.

Notranjost je skoraj povsem digitalna: integracija pretočnih vsebin in igric, a žal tudi doplačljiv Car Play …

Velika večina preostalega avtomobila je enaka kot v električnem CLA. Zadaj prostora ni na pretek, saj gre za štirivratni kupe, spredaj je notranjost skoraj povsem digitalna. Umestitev velikega zaslona (sestavljen je iz treh delov) ni tako prefinjena kot pri nekaterih tekmecih, toda vmesnik je dobro odziven in enako velja tudi za integracijo z modernimi večpredstavnostnimi vsebinami. Tako kot pri električnem tudi za hibridni CLA ne moremo šteti v dobro, da vmesnika Car Play ali Android Auto nista serijska – v trgovini sredi vmesnika je to funkcijo mogoče odkleniti za dobrih sto evrov. V času pohoda kitajskih znamk, ki tudi v premijskem razredu za osnovno ceno nudijo skoraj vso opremo, se zdi tako doplačilo precej nespretna poteza.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič